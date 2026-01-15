Volvo продолжает раскрывать новый кроссовер EX60: появились тизеры салона

Входящий в состав китайского холдинга Geely бренд Volvo готовится к скорой презентации своего нового кроссовера с полностью электрической «начинкой». Речь идёт о среднеразмерном паркетнике, которому марка решила присвоить индекс EX60. Мировая премьера этого SUV в формате онлайн-трансляции из Стокгольма пройдёт уже на следующей неделе, 21 января.

Тизер Volvo EX60

Недавно производитель подтвердил, что в основе Volvo EX60 лежит модульная платформа SPA3, которая является преемницей «тележки» SPA2. Напомним, на ней базируются актуальные флагманы – кроссовер Volvo EX90 и лифтбек ES90.

Официальные подробности о технике новинки появится позже. Пока что в Volvo поделились данными о максимальной дальнобойности паркетника EX60 на одной зарядке: она равна 810 км при расчёте по циклу WLTP. Этот показатель больше, чем у Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (713 км) и у BMW iX3 (805 км). Производитель отметил, что при использовании устройства для быстрой зарядки (на 400 кВт) тяговую батарею за 10 минут можно пополнить на путь протяжённостью 340 км.



Новый тизер Volvo EX60

Впервые марка официально «засветила» новинку в ходе презентации Volvo ES90. Позже последовала череда тизеров, частично раскрывающих экстерьер кроссовера EX60. Судя по этим снимкам, включая порцию свежих сегодняшних, у SUV будет обтекаемый кузов, аккуратные выштамповки на капоте, двухэтажная головная оптика с фирменными «пиксельными» ходовыми огнями в виде «молотов Тора», ниже расположены основные блоки фар.

Новый тизер Volvo EX60

Volvo EX60 получил выштамповки на боковинах, традиционные наружные зеркала с датчиками ADAS под каждым, а также необычные дверные ручки, она расположены в районе нижней линии остекления. Корму украсили лаконичным спойлером в верхней части багажной двери, хромированной надписью с названием бренда, вертикальными фонарями сложной формы и серебристым «прочерком» в нижней части заднего бампера, выполненной из некрашеного пластика.

Тизер салона Volvo EX60

На новых тизерах частично запечатлён и салон грядущего кроссовера. На снимках, в частности, виден размещённый по центру передней панели сравнительно небольшой тачскрин информационно-развлекательной системы. В компании отметили, что паркетник оснастили ИИ-ассистентом Gemini разработки Google, который «позволяет водителям выполнять сложные задачи с помощью естественного многооборотного диалога без необходимости запоминать конкретные команды». Сообщается, что у EX60 будет самый быстрый пользовательский интерфейс среди нынешних моделей марки.

Известно, что ПО Volvo EX60 будет обновляться «по воздуху» в режиме реального времени. Судя по снимку динамика в салоне, паркетник снабдят акустической системой Bowers & Wilkins. Как сообщалось ранее, не исключено, что у новинки будет вариант с трёхрядной компоновкой: на опубликованном ранее снимке с багажником можно увидеть пару сложенных кресел дополнительного третьего ряда.

Официальная информация о цене новинки появится позже. Стоит ожидать, что она окажется в диапазоне между EX40 и EX90. Отметим, на домашнем рынке стартовая стоимость EX40 равна 529 900 шведских крон (эквивалентно примерно 4,53 млн рублей по текущему курсу), а покупка флагмана EX90 обходится не менее, чем в 981 000 крон (около 8,39 млн рублей).