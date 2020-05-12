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  • Volvo XC100: четыре места, автопилот и только электрическая силовая установка

Volvo XC100: четыре места, автопилот и только электрическая силовая установка

12.05.2020 510 0 0

Появились некоторые технически подробности относительно будущего флагманского кроссовера Volvo с индексом XC100, который выйдет на рынок в 2023 году.

 

Компания Volvo разрабатывает новую модульную платформу SPA 2, которая ляжет в основу будущих среднеразмерных и больших моделей. В отличие от платформы SPA первого поколения, на которой построен нынешний XC90, новая предусматривает возможность выпуска полностью электрических модификаций, а не только гибридных. Первым платформу SPA 2 получит кроссовер XC90 третьего поколения, премьера которого ожидается в следующем году. У него будет традиционный универсальный кузов, вмещающий до 7 человек, и довольно широкая линейка бензиновых и дизельных версий, в той или иной степени гибридизированных. Ожидается и полностью электрическая версия Recharge, но основной она всё-таки не будет.

А вот более дорогой и статусный кроссовер XC100, который впервые появится в линейке Volvo, будет исключительно электрическим, то есть будет называться XC100 Recharge, о чём вчера сообщил американский журнал Motor Trend. Он же уверяет, что флагманский шведский SUV получит купеобразный кузов, рассчитанных строго на четверых, то есть Volvo всё-таки доведёт до конвейера концепт XC Coupe образца 2014 года, но с поправкой на более современный дизайн и платформу SPA 2. Ну и дверей, скорее всего, будет не три, а пять, хотя достоверных сведений на сей счёт пока нет. По информации американских коллег, стоить XC100 Recharge будет от 85 тысяч долларов (6,3 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Volvo XC Coupe

Сама компания Volvo на днях сообщила, что платформа SPA 2 будет поддерживать обновление программного обеспечения «по воздуху» и получит комплекс аппаратуры для работы автопилота третьего уровня по классификации SAE, в том числе лидар американской фирмы Luminar, интегрированный в крышу сразу над лобовым стеклом. Наличие лидара позволит Volvo избежать проблем с распознанием однотонных объектов, с какими сталкиваются владельцы электромобилей Tesla и попадают из-за них в смертельные ДТП.

Автопилот третьего уровня позволит водителю при определённых условиях полностью передать управление машиной на автомагистрали и заняться своими делами. Это значит, что ответственность в случае ДТП будет нести Volvo, хотя шведская компания как раз с помощью технологий автономного вождения стремится полностью исключить возможность попадания своих машин в аварии.

Добавим, что фирма Audi ещё в 2017 году ﻿снабдила флагманский седан A8 автопилотом третьего уровня﻿, но пользоваться им нельзя, поскольку для этого нет нормативно-правовой базы. Вероятно, компания Volvo рассчитывает, что такая база в ближайшие годы появится, в чём мы, честно говоря, сильно сомневаемся.

Volvo XC Coupe

Что до Volvo XC100, то это, очевидно, будет нишевая имиджевая модель, которую, быть может, даже привезут в Россию, в отличие от компактного электрического кроссовера XC40 Recharge и родственного Polestar 2. У Volvo XC100, вероятно, тоже будет некий аналог под брендом Polestar, ещё более дорогой и технически продвинутый.

В ближайшие годы в линей45 Volvo появится и самый младший субкомпактный паркетник XC20, о котором пока ничего практически неизвестно кроме того, что и у него будет полностью электрическая модификация Recharge.

К 2040 году Volvo планирует полностью отказаться от выбросов углекислого газа, то есть автомобилей с ДВС в её модельном ряду не останется.

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