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Второй рестайлинг Mercedes-Benz GLS: первые изображения

07.05.2024 2251 0 0

Помимо младшего кроссовера GLE, рендеры которого мы опубликовали совсем недавно, второе обновление получит ещё одна модель — флагманский GLS. Каким он будет?

Самый большой кроссовер Mercedes-Benz был впервые представлен в 2006 году и изначально носил имя GL. Он задумывался в качестве замены Гелендвагену, однако в соответствии с мнением клиентов бренда было решено оставить в гамме оба автомобиля. Название GLS флагманский паркетник получил в 2015 году вместе с рестайлингом второго поколения. Сегодня на конвейере третья генерация модели, премьера которой состоялась весной 2019 года. В прошлом году кроссовер обновился, а на днях фотошпионами были снова замечены закамуфлированные образцы GLS, что говорит о втором готовящемся рестайлинге по аналогии с моделью GLE.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLS

На имеющихся фотографиях видно, что флагманский кроссовер получит новую переднюю часть с фарами иной формы. Скорее всего, решётка радиатора будет решена в стиле некоторых новых моделей компании (в частности, Е-класса последнего поколения) и получит широкую контрастную окантовку, визуально переходящую в блоки передней оптики. Боковины и задняя часть пока не скрыты и ничем не отличаются он нынешней модели, однако можем предположить, что, как минимум, GLS получит обновлённый задний бампер и новые фонари — мы изобразили вариант, сделанный в стиле электрических новинок компании.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS построен на новой модульной платформе  MHA (Modular High Architecture), которую также используют младшие GLE и GLE Coupe. Автомобиль оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, и пока неизвестно, какие в этой части будут изменения. Есть вероятность, что модель лишится бензинового V8 на гражданских версиях, как это ранее произошло с обновлённым G-Class.

Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Премьера новинки ожидается ближе к 2026 году.

Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать самый компактный кроссовер GLA первого поколения с пробегом.

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