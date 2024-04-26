Немецкий кроссовер совсем недавно обновился, в начале прошлого года, а несколько недель назад фотошпионы вновь запечатлели замаскированные тестовые образцы GLE, намекающие на ещё один рестайлинг. Каким он будет?

Среднеразмерный кроссовер ведёт свою историю с 1997 года, когда было представлено первое поколение модели с именем ML (M-класс). В GLE он был переименован в 2015 году вместе с рестайлингом третьей генерации паркетника. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение модели, которое было продемонстрировано осенью 2018 года. Как уже было упомянуто, в прошлом году GLE прошёл через плановое обновление, и, по идее, сейчас должно разрабатываться полностью новое поколение автомобиля. Однако недавно опубликованные в Сети шпионские фотографии дают понять, что готовится ещё одно обновление для кроссовера. Два рестайлинга — весьма редкое явление для современной автомобильной индустрии, одним из свежих примеров является прямой конкурент Audi Q7, повторно обновившийся в начале этого года.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLE

Пока на имеющихся шпионских фотографиях прототипы имеют маскировку только на передней части. Здесь можно разглядеть более крупные фары иной формы, что уже сделает второй рестайлинг более существенным, чем первый. Вероятно, решётка радиатора будет выполнена в новом стиле компании Mercedes-Benz — с контрастной чёрной окантовкой вокруг, визуально переходящей в фары. Задняя часть кузова пока не имеет маскировки и полностью идентична нынешней модели, однако можем предположить, что в ходе рестайлинга GLE может во второй раз получить фонари с изменённой графикой (мы изобразили вариант, сделанный в стиле нового Е-класса). Кроме того, представленный на рендере кроссовер получил модернизированный задний бампер.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLE

Обновление затронет и салон: здесь ожидается появление более крупного экрана мультимедийной системы и, вероятно, нового руля. О технических особенностях пока нет достоверной информации, однако можно предположить, что по примеру недавно презентованного обновлённого G-класса кроссовер в гражданских версиях избавится от моторов V8 в пользу рядной битурбированной «шестёрки».

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Премьера рестайлингового Mercedes-Benz GLE может состояться в 2026 году.

Между тем, позавчера официально презентовали серийный электрический G-Class.