Рестайлинг ×

Второй рестайлинг Mercedes-Benz GLE: первые изображения

26.04.2024 418 0 0

Немецкий кроссовер совсем недавно обновился, в начале прошлого года, а несколько недель назад фотошпионы вновь запечатлели замаскированные тестовые образцы GLE, намекающие на ещё один рестайлинг. Каким он будет?

Среднеразмерный кроссовер ведёт свою историю с 1997 года, когда было представлено первое поколение модели с именем ML (M-класс). В GLE он был переименован в 2015 году вместе с рестайлингом третьей генерации паркетника. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение модели, которое было продемонстрировано осенью 2018 года. Как уже было упомянуто, в прошлом году GLE прошёл через плановое обновление, и, по идее, сейчас должно разрабатываться полностью новое поколение автомобиля. Однако недавно опубликованные в Сети шпионские фотографии дают понять, что готовится ещё одно обновление для кроссовера. Два рестайлинга — весьма редкое явление для современной автомобильной индустрии, одним из свежих примеров является прямой конкурент Audi Q7, повторно обновившийся в начале этого года.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLE

Пока на имеющихся шпионских фотографиях прототипы имеют маскировку только на передней части. Здесь можно разглядеть более крупные фары иной формы, что уже сделает второй рестайлинг более существенным, чем первый. Вероятно, решётка радиатора будет выполнена в новом стиле компании Mercedes-Benz — с контрастной чёрной окантовкой вокруг, визуально переходящей в фары. Задняя часть кузова пока не имеет маскировки и полностью идентична нынешней модели, однако можем предположить, что в ходе рестайлинга GLE может во второй раз получить фонари с изменённой графикой (мы изобразили вариант, сделанный в стиле нового Е-класса). Кроме того, представленный на рендере кроссовер получил модернизированный задний бампер.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz GLE

Обновление затронет и салон: здесь ожидается появление более крупного экрана мультимедийной системы и, вероятно, нового руля. О технических особенностях пока нет достоверной информации, однако можно предположить, что по примеру недавно презентованного обновлённого G-класса кроссовер в гражданских версиях избавится от моторов V8 в пользу рядной битурбированной «шестёрки».

Нынешний Mercedes-Benz GLE после первого рестайлинга
1 / 3
Нынешний Mercedes-Benz GLE после первого рестайлинга
2 / 3
Нынешний Mercedes-Benz GLE после первого рестайлинга
3 / 3

Премьера рестайлингового Mercedes-Benz GLE может состояться в 2026 году.

Между тем, позавчера официально презентовали серийный электрический G-Class.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Passat из-за Великой стены: первое знакомство с новым Volkswagen Magotan 24 апреля на Пекинском автосалоне был представлен новый Volkswagen Magotan. По сути, это Passat, но с очень китайским акцентом. Если бы этот автомобиль был песней, то для немцев он звучал бы... 118 0 0 26.04.2024
Статьи / История Mark II, но не Toyota и даже не Lincoln: как Ford своим Continental бросил вызов Rolls-Royce Когда речь заходит об американской роскоши второй половины 50-х, на ум приходит в первую очередь Cadillac Eldorado с ярко выраженными плавниками на задних крыльях и хромированными элементами... 867 0 6 25.04.2024
Статьи / История Вместо мотоциклов и самолётов: вспоминаем автомобили от неавтомобильных производителей Пару недель назад компания Apple заявила об отказе от проекта по выпуску собственного автомобиля, а китайская Xiaomi вместо очередного флагманского телефона как раз и представила собственный... 1183 4 0 20.04.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 46239 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 13713 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 10976 17 155 14.03.2024
Change privacy settings