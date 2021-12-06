VW Taos и Fiat Cronos в краш-тестах Latin NCAP: отличник и симулянт

Fiat Cronos — относительно свежая модель, дебютировавшая в 2018 году: субкомпактный седан сделали на базе хэтчбека Argo для латиноамериканского рынка (выпускается с 2017 года). Обе модели производятся в Бразилии и Аргентине и проходят в протоколах Latin NCAP одной строчкой как технические родственники. Argo/Cronos впервые участвовал в тестах Latin NCAP в 2019 году и заработал тогда три звезды за защиту взрослых — гордиться нечем, но и провалом такой результат называть нельзя. Теперь комитет провёл повторную, аудиторскую сессию краш-тестов, чтобы выяснить, нет ли разброса в уровне безопасности разных экземпляров Argo/Cronos. Оказалось, что есть. Седанчик (в тестах участвовал именно Cronos), оснащённый в базе только двумя фронтальными подушками безопасности, откровенно провалил боковой краш-тест на скорости 50 км/ч о деформируемый барьер: голова манекена мощно приложилась о центральную стойку кузова — датчики зафиксировали смертельно опасный красный уровень нагрузок, а на груди — высокий коричневый уровень, при котором почти невозможно избежать серьёзных травм и госпитализации.

Fiat Cronos

Боковой удар о столб Cronos не проходил, так как не оснащён в базе боковыми подушками безопасности (доступны за доплату). Фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением со стороны водителя деформируемый барьер выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудной клетке водителя, а также коленях и бёдрах водителя и переднего пассажира. Тест передних подголовников на защиту от хлыстовых травм Cronos провалил — красный уровень нагрузок, перелом практически неизбежен.



Fiat Cronos

Защита детей в Cronos на уровне показаний с датчиков была оценена как хорошая, но оценка была снижена из-за несоответствия маркировки креплений детских кресел требованиям Latin NCAP. Защита от пешеходов плохая — много красных зон на передке, обещающих тяжёлые травмы при столкновении, и нет системы автоматического аварийного торможения (AEB) даже за доплату.



Ездовых испытаний на активную безопасность Cronos не проходил, так как тестировать нечего — даже система стабилизации (ESC) предлагается лишь в виде опции.

Короче говоря, результат 2019 года Argo/Cronos обнулили — теперь никаких звёзд нет. А ведь Argo сейчас — самая популярная модель в Бразилии! Fiat уже пообещал срочно принять меры и доработать конструкцию, после чего предоставить машины для ещё одного раунда испытаний.



Volkswagen Taos

Volkswagen Taos российскому читателю представлять не надо — с мая этот кроссовер производится на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, а латиноамериканскую версию делают одновременно в Аргентине и Мексике. «Заморский» Taos имеет в базе шесть подушек безопасности и ESC, а система AEB предлагается в виде опции, но при этом ставится не менее чем на 50% выпускаемых машин этой модели, так что Taos прогнали по полной программе испытаний.



Результат — один из лучших в практике Latin NCAP: Taos можно пожурить разве что за пограничный оранжевый уровень нагрузок на груди манекена-водителя при фронтальном краш-тесте, а не самую дружественную к пешеходам форму передка компенсирует хорошо работающая AEB с функцией распознавания пешеходов. В общем, 5 звёзд и поздравления — Latin NCAP рекомендует другим автопроизводителям брать с Taos пример: мол, оказывается, и для развивающихся рынков можно делать безопасные машины. Надеемся, в аудиторской сессии, если таковая состоится, Taos не подкачает и подтвердить высокую оценку.

