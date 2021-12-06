Краш-тест ×

VW Taos и Fiat Cronos в краш-тестах Latin NCAP: отличник и симулянт

06.12.2021 138 0 0

Комитет Latin NCAP провёл испытания на безопасность двух популярных в Латинской Америке моделей — седана Fiat Cronos и кроссовера Volkswagen Taos. Результаты оказались диаметрально противоположными.

 

Fiat Cronos — относительно свежая модель, дебютировавшая в 2018 году: субкомпактный седан сделали на базе хэтчбека Argo для латиноамериканского рынка (выпускается с 2017 года). Обе модели производятся в Бразилии и Аргентине и проходят в протоколах Latin NCAP одной строчкой как технические родственники. Argo/Cronos впервые участвовал в тестах Latin NCAP в 2019 году и заработал тогда три звезды за защиту взрослых — гордиться нечем, но и провалом такой результат называть нельзя. Теперь комитет провёл повторную, аудиторскую сессию краш-тестов, чтобы выяснить, нет ли разброса в уровне безопасности разных экземпляров Argo/Cronos. Оказалось, что есть. Седанчик (в тестах участвовал именно Cronos), оснащённый в базе только двумя фронтальными подушками безопасности, откровенно провалил боковой краш-тест на скорости 50 км/ч о деформируемый барьер: голова манекена мощно приложилась о центральную стойку кузова — датчики зафиксировали смертельно опасный красный уровень нагрузок, а на груди — высокий коричневый уровень, при котором почти невозможно избежать серьёзных травм и госпитализации.

Fiat Cronos

Боковой удар о столб Cronos не проходил, так как не оснащён в базе боковыми подушками безопасности (доступны за доплату). Фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением со стороны водителя деформируемый барьер выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудной клетке водителя, а также коленях и бёдрах водителя и переднего пассажира. Тест передних подголовников на защиту от хлыстовых травм Cronos провалил — красный уровень нагрузок, перелом практически неизбежен.

Fiat Cronos

Защита детей в Cronos на уровне показаний с датчиков была оценена как хорошая, но оценка была снижена из-за несоответствия маркировки креплений детских кресел требованиям Latin NCAP. Защита от пешеходов плохая — много красных зон на передке, обещающих тяжёлые травмы при столкновении, и нет системы автоматического аварийного торможения (AEB) даже за доплату.

Ездовых испытаний на активную безопасность Cronos не проходил, так как тестировать нечего — даже система стабилизации (ESC) предлагается лишь в виде опции.

Короче говоря, результат 2019 года Argo/Cronos обнулили — теперь никаких звёзд нет. А ведь Argo сейчас — самая популярная модель в Бразилии! Fiat уже пообещал срочно принять меры и доработать конструкцию, после чего предоставить машины для ещё одного раунда испытаний.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos российскому читателю представлять не надо — с мая этот кроссовер производится на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, а латиноамериканскую версию делают одновременно в Аргентине и Мексике. «Заморский» Taos имеет в базе шесть подушек безопасности и ESC, а система AEB предлагается в виде опции, но при этом ставится не менее чем на 50% выпускаемых машин этой модели, так что Taos прогнали по полной программе испытаний.

Результат — один из лучших в практике Latin NCAP: Taos можно пожурить разве что за пограничный оранжевый уровень нагрузок на груди манекена-водителя при фронтальном краш-тесте, а не самую дружественную к пешеходам форму передка компенсирует хорошо работающая AEB с функцией распознавания пешеходов. В общем, 5 звёзд и поздравления — Latin NCAP рекомендует другим автопроизводителям брать с Taos пример: мол, оказывается, и для развивающихся рынков можно делать безопасные машины. Надеемся, в аудиторской сессии, если таковая состоится, Taos не подкачает и подтвердить высокую оценку.

хэтчбек седан кроссовер безопасность краш-тест FIAT FIAT Argo FIAT Cronos Volkswagen Volkswagen Taos

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Не тот размер, не тот металл и не слишком точно: что не так в ГБЦ мотора УМЗ? Представляете, головка блока может быть кривой. А ещё в ней могут быть использованы неподходящие материалы. Но речь идёт, конечно же, не о той головке блока, которую выпускают в Ульяновске н... 205 0 0 06.12.2021
Статьи / Тесты От Оки до Москвича: угадываем особенности и секреты советских хэтчбеков Мы уже предлагали вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в советских универсалах, кабриолетах и фургонах. Сегодня наступила очередь хэтчбеков. Этот тип кузова является самым «мол... 2097 2 1 04.12.2021
Статьи / Практика Жалобно, тоскливо, назойливо: почему воет ГУР и что с этим делать? Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг... 1331 0 2 03.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17705 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16565 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15382 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings