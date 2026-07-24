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Выпуск кроссовера Changan CS75 Plus AWD стартует на Автоторе

24.07.2026 29 0 0
Выпуск кроссовера Changan CS75 Plus AWD стартует на Автоторе

Модель предложат в двух версиях с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 235 л.с. и полным приводом с муфтой BorgWarner.

Актуальный китайский кроссовер Changan CS75 Plus AWD дебютировал в России прошлым летом, а в декабре 2025 года был дан старт продажам новинки. Стоит напомнить, что здесь, как и в Поднебесной, нынешний кроссовер официально считается четвёртым поколением, при этом на самом деле это третье, так как предыдущий «Плюс» представляет собой рестайлинговую версию. Теперь в российском офисе Changan рассказали о том, что паркетник сменил прописку.

На фото: Changan CS75 Plus AWD

Выпуск Changan CS75 Plus AWD было решено наладить на мощностях калининградского завода Автотор. Отметим, на сегодняшний день с конвейера этой же площадки уже сходят другие модели брендов китайской компании: речь идёт о Changan Uni-V, Uni-S, Uni-T, CS35 Max, а также о Deepal S07 и Deepal G318. В российском офисе марки считают, что местная сборка позволяет «точнее адаптировать комплектации под российские дороги и климат», а также «оперативнее реагировать на запросы российских клиентов».

Габаритная длина этого паркетника составляет 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1705 мм, расстояние между осями – 2800 мм. Для сравнения, у предыдущего Changan CS75 Plus для РФ размеры были 4710 x 1865 x 1710 мм, колёсная база – 2710 мм. Дорожный просвет у нынешнего варианта равен 190 мм, объём багажника – 610 литров, со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 1505 литров.

Нынешний CS75 Plus имеет головную оптику сложной формы, большую безрамочную радиаторную решётку и «монофонарь» на корме с «пиксельным» световым рисунком. В салоне кроссовера установлено возвышающееся над передней панелью табло из трёх дисплеев (диагональю 10,25, 14,6 и 12,3 дюйма), имеется двухспицевый руль с усечённым ободом, аудиосистема Pioneer с 14 динамиками, а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

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Зимний пакет SUV включает в себя подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, лобового стекла, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя, плюс функцию дистанционного запуска двигателя и антикоррозийную обработку. В списке оснащения числятся: шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, функции автоматического экстренного торможения и распознавания дорожных знаков, а также система кругового обзора и встроенный видеорегистратор.

На фото: салон Changan CS75 Plus AWD

Под капотом у Changan CS75 Plus AWD располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, максимальная мощность которой равна 235 л.с., а крутящий момент – 390 Нм. Двигатель работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Ещё модели положен полный привод с муфтой BorgWarner шестого поколения. На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 7,4 секунды, а его максимальная скорость равна 215 км/ч.

На CS75 Plus AWD, выпущенные на Автоторе, распространяется гарантия в течение пяти лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее). Согласно официальному сайту Changan в РФ, рекомендованная розничная стоимость стартовой версии кроссовера равна 4 099 900 рублей, а за топ-версию просят 4 249 900 рублей (цена с учётом скидок равна 3 519 900 / 3 869 900 рублей).

Напомним, минувшей весной стало известно о том, что на домашнем рынке Changan CS75 Plus получил версию с другими техникой и дизайном.

кроссовер Россия Китай авторынок производство заводы Автотор Changan Changan CS75 Plus
Обновлено 25.07.2026

 

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