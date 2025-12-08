Хот-хэтч Hyundai i30 N вернётся в Европу в виде гибрида, так как «электрички» всем надоели

Гибридные авто ×
08.12.2025
Hyundai i30 N покинул европейский рынок в прошлом году и на данный момент продаётся только в Австралии, но теперь Hyundai хочет вернуть хот-хэтч с ДВС в Европу, потому что электрические модели N-линейки не вызывают у клиентов большого энтузиазма.

Hyundai i30 N дебютировал в 2017 году, когда на европейском рынке было ещё достаточно много бензиновых хот-хэтчей, но в последующие годы большинство из них пали жертвой ужесточившихся требований в области экологии и безопасности — производители сочли нецелесообразным адаптировать к ним нишевые модели. Конкретно Hyundai i30 N ушёл из Европы в прошлом году, но, что любопытно, его выпуск на заводе Hyundai в чешском городе Ношовице продолжается для Австралии.

Актуальный Hyundai i30 N для Австралии
Актуальный Hyundai i30 N для Австралии
Актуальный Hyundai i30 N для Австралии
Актуальный Hyundai i30 N для Австралии
Актуальный Hyundai i30 N для Австралии
Актуальный Hyundai i30 N для Австралии
Более того, праворульный австралийский Hyundai i30 N в середине прошлого года пережил второй небольшой рестайлинг, в результате которого обзавёлся дополнительными красными вставками на кузове, получил более крупную сетку радиаторной решётки, новые колёса и другие мелкие обновки.

В Европе же спортивное подразделение Hyundai N предлагает сейчас только электрические хэтчбек Ioniq 5 N и седан Ioniq 6 N, однако это не то, о чём мечтают клиенты. Несмотря на то, что европейские политики прожужжали всем уши по поводу глобального потепления и необходимости искоренить антропогенные выбросы CO2, потребители спортивных машин по-прежнему хотят главным образом новинки с ДВС, а не с электромоторами. На электрификации в Европе, например, сильно обожглась спортивная марка Abarth, теперь очередь Hyundai N возвращаться к бензиновым двигателям.

Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
Hyundai i30 N для Европы после первого рестайлинга
По данным британского журнала Autocar, полученным от осведомлённого источника, Hyundai намерена вернуть на европейских рынок хот-хэтч i30 N, но для этого его придётся оснастить новой, гибридной силовой установкой, чтобы пройти сертификацию. Подробностей пока нет, британские коллеги предполагают, что новая силовая установка может быть построена на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора, который благодаря электрической надстройке обеспечит спортивному хэтчбеку достойный уровень динамических качеств.

На данный момент Hyundai i30 N в топ-версии Performance оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 280 л.с. в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощность на передние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Первую «сотню» такой хот-хэчт набирает за 5,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Autocar со ссылкой на представителя Hyundai также сообщает, что до 2030 года южнокорейская марка представит семь новых моделей с литерой N и «широким спектров силовых установок», а не только электромобили.

хэтчбек спортивные авто слухи новинки Европа гибридные авто Hyundai Hyundai i30
