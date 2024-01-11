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  • Yangwang U7: очень дорогой флагманский седан от BYD показался на первых фотографиях

Yangwang U7: очень дорогой флагманский седан от BYD показался на первых фотографиях

11.01.2024 125 0 0

Большой седан U7 стал третьей моделью в гамме молодого лакшери-бренда Yangwang компании BYD, он получит электрическую силовую установку мощностью более 1000 л.с.

Компания BYD, являющаяся крупнейшим китайским производителем электромобилей, запустила лакшери-бренд Yangwang (название в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх») в ноябре 2022 года, но его выход на рынок несколько затянулся. Дебютной моделью нового бренда стал большой рамный внедорожник U8 (габаритная длина — 5319 мм, колёсная база — 3050 мм), он поступил в продажу в сентябре прошлого года, отгрузки клиентам начались в ноябре, но пока в довольно скромных объёмах: по данным ресурса CnEVPost, в ноябре клиентам были переданы 408 машин, в декабре — 1593.

Yangwang U8
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Yangwang U8
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Yangwang U8
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Yangwang U8 вышел на рынок с plug-in гибридной силовой установкой типа range extender, в которой 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 л.с. механически не связан с колёсами, а работает в режиме генератора и заряжает батарею ёмкостью 49,05 кВт·ч, от которой питаются тяговые электродвигатели — передний и задний, каждый выдаёт 440 кВт (598 л.с.) и 640 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 880 кВт (1196 л.с.) и 1197 Нм. До 100 км/ч Yangwang U8 разгоняется за 3,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода на электротяге — 180 км по циклу CLTC, в гибридном режиме — 1000 км. Стоит Yangwang U8 в Китае от 1 098 000 юаней (13,65 млн рублей в переводе по текущему курсу). В будущем у Yangwang U8 ожидается и полностью электрическая версия.

Yangwang U9

Второй моделью Yangwang стал электрический суперкар U9 с четырёхмоторной силовой установкой мощностью 1305 л.с., но он на рынок пока не вышел и его подробные технические характеристики пока не опубликованы.

Yangwang U7

Вчера марка Yangwang опубликовала первые официальные третьей модели — большого седана U7, о нём подробностей пока совсем мало: известно, что мощность его силовой установки превысит 1000 л.с., но неизвестно, какого типа это будет силовая установка — электрическая или plug-in гибридная типа range extender, но ясно, что колёса в любом случае будут вращать электромоторы, то есть по сути Yangwang U7 — это электромобиль.

Yangwang U7
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Yangwang U7
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Yangwang U7
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Начальная цена Yangwang U7 составит около миллиона юаней (12,44 млн) рублей, то есть это будет одна из самых дорогих моделей в своём классе, её основным конкурентом, очевидно, станет дебютировавший в прошлом месяце большой флагманский седан Nio ET9 с ценником от 800 000 юаней (9,95 млн рублей).

Yangwang U7

По части дизайна Yangwang U7 ближе к округлому суперкару U9, нежели к угловатому внедорожнику U8, что особенно хорошо заметно по дизайну светотехники. Оснащение у Yangwang U7 будет очень богатым, в том числе по части электронных ассистентов водителя (в крышу встроен лидар). Фотографий интерьера пока нет, но они, как и другие подробности о новинке Yangwang, появятся в ближайшие месяцы или раньше.

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