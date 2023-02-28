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  • «Заряженная» версия Volkswagen ID.2 придёт на смену «хот-хэтчу» Golf R

«Заряженная» версия Volkswagen ID.2 придёт на смену «хот-хэтчу» Golf R

28.02.2023 293 0 3

Не исключено, что отдача его полностью электрической силовой установки такой «горячей» новинки превысит 300 л.с. Ожидается, что его конкурентом станет Abarth 500e.

Компания Volkswagen продолжает активно вкладываться в развитие своего электрического семейства ID. Его первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, дебютировавший ещё в сентябре 2019 года и поступивший на рынок осенью 2020-го. Следом появились и другие новинки, в их числе кроссовер ID.4, его купеобразная версия ID.5, коммерческий электровэн ID. Buzz; плюс к скорой премьере готовится седан ID.7. На этом производитель останавливаться не планирует.

На фото: актуальный пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.3 Pro S

О том, что Volkswagen работает над новинкой, которая получит наименование ID.2, стало известно ещё в феврале 2022-го. Тогда предполагалось, что по формату этот электрокар, скорее всего, окажется ближе к обычным хэтчбекам, чем к кроссоверам. Его выход на рынок был намечен на 2025 год. Предполагалось, что при этом у модели будет кросс-версия, которая получит наименование ID.2X; ранее сообщалось, что её продажи могут стартовать в 2026 году.

Теперь британский Autocar сообщает о том, что у ID.2 будет «заряженная» версия, вероятно, с прибавкой R: такой «хот-хэтч» при полном переходе бренда на электрокары окажется заменой «горячему» Volkswagen Golf R. Предполагается, что такая полностью электрическая новинка немецкой марки сможет побороться за покупателей с представленным в ноябре прошлого года Abarth 500e, а также с Alpine R5, который пока находится в разработке.

На фото: актуальный «хот-хэтч» Volkswagen Golf R
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На фото: актуальный «хот-хэтч» Volkswagen Golf R
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На фото: актуальный «хот-хэтч» Volkswagen Golf R
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Известно, что платформа MEB Entry предназначена для хэтчбеков и компактных кроссоверов. Так что появление «приподнятого» Volkswagen ID.2X на её основе по-прежнему ожидается. Не исключено, что на европейском рынке впоследствии он станет «зелёной» заменой паркетнику T-Cross. Такая кросс-версия, вероятно, будет технически идентична ID.2.

Ранее в компании рассказали о том, что «заряженные» автомобили, разрабатываемые подразделением Volkswagen R, будут исключительно «зелёными» уже к 2030 году, тогда как «обычные» модели бренда, по плану, перейдут только на электротягу к 2033-му. Ещё осенью прошлого года в компании отметили, что несколько электрических автомобилей с литерой R «уже находятся на стадии планирования».

На фото: концепт Volkswagen ID.X

Как отметили в издании, версия ID.2 с прибавкой R и полным приводом должна быть более мощной по сравнению со стандартным исполнением «электрички». Официальных подробностей о «начинке» будущего «хот-хэтча» пока нет. Ранее компания Volkswagen намекала на технику потенциального полноприводного «горячего» хэтчбека с помощью концепта ID.X (создан на базе ID.3). Его оснастили двухмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 333 л.с. На разгон с места до «сотни» такой «пятидверке» требуется 5,3 секунды.

Тем временем, в прошлом месяце стало известно о том, что Volkswagen готовится представить ID. Buzz GTX в 2023 году. Известно, что «подогретый» электрический минивэн может получить 340-сильную двухмоторную установку.

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