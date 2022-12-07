В наши непростые времена в системе автомобильных ценностей надежность выходит на первое место. Главное, чтобы машина походила подольше, дефицитных и дорогих запчастей требовала поменьше и была ликвидна. Кроме легендарных (и часто переоцененных) «японцев» есть и другие очевидные и не очень варианты в стане кроссоверов, способные при разумных вложениях отходить более 250 тысяч километров и не разорить владельца.

Renault Duster I

Из бюджетного сегмента стоит обратить внимание на Renault Duster. Кроссовер на агрегатах неубиваемого Logan – со всеядной подвеской платформы В0, простеньким и неизнашивающимся салоном, не склонным к коррозии кузовом и минимумом опций, а это в нынешнюю электронную эпоху – залог долгой эксплуатации.

К кузову и лакокрасочному покрытию есть вопросы: краска не только мутнеет за пару лет, но и покрывается сколами и царапинами. Уплотнители дверей могут протереться на порогах до грунта. Есть мелкие очаги коррозии под «хромированным пластиком».

У Duster выносливые бензиновые атмосферники 1,6 и 2,0 и не менее живучий дизель 1,5. Единственное слабое место из крупных агрегатов – 4-ступенчатый автомат. Эта коробка у альянса PSA носит обозначение AL4 и AT8, у Renault – DP0 и DP2. Эти агрегаты медлительны в переключениях и повышают топливный аппетит, но это лишь полбеды. Автомат нередко требовал ремонта уже в гарантийный период, а о хрупких гидроблоках знает едва ли не каждый второй владелец.

Однако за долгую жизнь автомата конструкцию многократно модернизировали, и в итоге она сильно прибавила в надежности. В ходе ревизии 2013 года многие проблемы решили, но коробки по-прежнему любят предварительный прогрев и боятся езды «на холодную». Кроме того, агрегат чувствителен к маслу, хотя в соответствии с сервисной книжкой менять его не нужно. Если обновлять масло каждые 50-60 тысяч километров, гидравлическая часть коробки отходит 150 тысяч, а «железо» прослужит и все полмиллиона.

Так что решительно отказываться от Renault Duster (или его близнеца Nissan Terrano) с такой коробкой не стоит. А вот проверить перед покупкой на плавность и адекватность переключений – обязательно.

Skoda Yeti

Увлечение марки Volkswagen ультрасовременными агрегатами – преселективными роботами, турбомоторами, навороченными опциями – привело к тому, что у некогда образцовых машин сильно ухудшилась надежность. Однако и среди сравнительно свежих моделей можно найти приемлемые варианты: например, Skoda Yeti. Большинство экземпляров оснащены достаточно скромно: всё необходимое современному автомобилю в наличии, но без сложных и потенциально ломучих излишеств. На «вторичке» такое можно назвать плюсом.

Правда, у дорестайлинговых Yeti могут быть нюансы с коррозией. Лучше обратить внимание на машины 2013 года выпуска и позже. А вот материалы интерьера держатся отлично. Есть шансы, что даже к 200 000 км явных признаков большого пробега не будет. Для потенциального покупателя такое, скорее, недостаток: сложно выявить по состоянию салона истинный километраж. В силу пресловутой простоты оснащения особых глюков не возникает, но важно проверить машину на потенциально капризное постзаводское дооснащение.

К тормозам, подвеске и рулевому управлению вопросов нет. Разве что тормозные диски со слабосильными моторами могут быть совсем небольшими, без запаса по эффективности. Неисправности если и возникнут, то на существенных пробегах и недорогие. Полноприводных версий на рынке около трети, их схема с муфтой Haldex хорошо изучена и также достаточно безотказна.

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Семиступенчатый робот DQ200 в паре с моторами 1,2 TSI и 1,4 TSI в ранние годы был сгустком недостатков, но к рестайлингу его довели до приемлемого по надежности уровня. Шестиступенчатый преселектив DQ250 изначально был надежнее и ставился с более моментными моторами 1,8 TSI и 2,0 TDI. Правда, ремонтировать его дороже. Однако самое желанное сочетание – бензинового атмосферника 1,6 и классического автомата. В принципе, четверть миллиона километров пройдет любой двигатель семейства ЕА211, появившегося на Yeti в 2014 году. Но турбированные агрегаты перешагнут этот рубеж с большими вложениями.

Mitsubishi ASX I

В основу Mitsubishi ASX модели легла платформа GS, на которой построены Outlander, и Lancer X. По части техники машина полностью повторяет собратьев, заимствовала их агрегаты и отличается хорошим ресурсом.

Хотя кузов ASX, как и у других свежих машин Mitsubishi, почти полностью оцинкован, толщина металла наружных панелей и лакокрасочного покрытия минимальна (75-90 мкм), поэтому на кузове много сколов, иногда запущенных. Салон тоже нередко отличается «лысеющим» пластиковым рулем, потертыми сиденьями и облезающим «хромом» уже к 100 тысячам пробега. Зато по части техники все хорошо.

Российские версии ASX оснащали пятиступенчатой механической коробкой в сочетании с мотором 1,6 (4A92), либо вариаторами Jatco JF011E и JF016E с двигателями 1,8 (4В10) и 2,0 (4В11).

Если следить за давлением масла и не допускать ускоренного износа ремня и конусов, провести профилактический ремонт гидроблока и насоса, JF016E проходит 300-400 тысяч километров. Основные проблемы Jatco JF011E – неисправность редукционного клапана насоса и линейного клапана регулировки давления в гидроблоке. Более серьезные неисправности – отказ шагового двигателя и подшипников валов – проявляются после 200-300 тысяч км.

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Масляный аппетит у двигателей просыпается к 200 тысячам, особенно при интервалах замены масла в 15 000 км и более. Если менять масло чаще, моторы легко перешагивают 350-тысячную планку до капремонта. В общем, если удастся найти живой экземпляр от рачительного владельца, Mitsubishi ASX порадует живучестью.

Nissan Qashqai I

Nissan Qashqai сделал многое для популяризации сегмента кроссоверов. Даже сегодня машина смотрится неплохо, а на 10-летних Кашкаях снаружи нет признаков коррозии, разве что на кромках капота и крыши над лобовым стеклом. А вот салон на первых экземплярах сдавал быстро: кнопки на центральной консоли и «серебрянка» на ручках дверей облезали на 50 000 км. Пластиковые облицовки крыльев, кожухи зеркал, бамперы и крепежные клипсы весьма хрупки при низких температурах.

Платформа Nissan C в части подвески для Qashqai оказалась слишком «легковой». Требующие замены до ста тысяч сайлентблоки подрамника, ступичные подшипники, шаровые опоры, стойки амортизаторов – скорее, норма. Задняя подвеска тоже не эталон, хотя шаровые и сайлентблоки свою сотню выхаживают.

Пятиступенчатая коробка JR5 на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники в ней летят при пробегах до 150 тысяч. Вариатор Jatco JF011E (он же Nissan RE0F10A) к 200 с лишним тысячам требует замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, ходят больше 300 тысяч.

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Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Увы, поршневая группа у 1,6 придирчива к качеству маслу и интервалам замены. Блок боится малейшего перегрева. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам. У 2-литрового мотора нежный металл головки блока цилиндров. Если закрутить свечи «на горячую» на глазок, можно получить трещину в головке блока безо всякого перегрева. Однако при надлежащем обслуживании мотор выхаживает и 350 тысяч километров.

К сожалению, Qashqai нельзя назвать беспроблемным с точки зрения популярности у угонщиков, так что озаботиться безопасным хранением очень даже стоит.

Suzuki SX4 I

Компактный, экономичный и юркий кроссовер Suzuki SX4 с неплохой проходимостью и управляемостью пришелся по нраву многим горожанам.

Кузова SX4 противостоят времени неплохо. Основной недостаток – сравнительно тонкий и слабый слой краски, склонный к сколам и легко облезающий в местах повреждений. К сожалению, не всем производителям удается хорошо положить краску на оцинкованный металл. Впрочем, именно благодаря оцинковке этот Suzuki почти не страдает от возрастной коррозии.

В салоне машины простенько и бедненько. Пластик передней панели и дверных карт стареет медленно, а вот сиденья, напольный ковролин и пластмассовые «потроха» держатся хуже. Интерьер доресталинговой версии нередко громыхает, сделан менее качественно и изнашивается быстрее. Руль после 60-80 тысяч пробега уже слегка засаленный, а сиденья начинают терять форму. Ближе к 200 тысячам каркас сиденья может капитулировать. Подвеска весьма живучая, и даже амортизаторы выдерживают намного больше 100 тысяч пробега, и даже при 200 тысячах часто стоят оригинальные.

Двигателей у Suzuki SX4 много, однако в России встретить под капотом машины что-то, кроме мотора 1,6 (M16A), сложно. Агрегат отличается прогрессирующим масляным аппетитом из-за последующей закоксовки колец, избыточным давлением в картере и течами масла с сальников и прокладок. Все это нередко вынуждает заняться профилактическим ремонтом, но лишь при пробегах под 300 тысяч километров, хотя при должном обслуживании мотор готов служить и дальше.

Механические коробки — пятиступенчатые и довольно консервативной конструкции, главное – не «выбить» резкими переключениями синхронизаторы. Четырехступенчатый автомат Aisin AW80-40LS у спокойных водителей может пройти больше 200-300 тысяч. У этой коробки планетарная передача плохо переносит резкие старты и буксировку, длительное движение на высокой скорости и максимальную нагрузку. С редким двухлитровым двигателем устанавливают автомат AW50-40LE, считающийся неубиваемым и при условии регулярной замены масла выхаживающий далеко за 500 тысяч.

Хотя скромная марка Suzuki не может похвастаться популярностью японских брендов-титанов, кроссовер SX4 мало чем уступает лидерам по части надежности, а потому медленно теряет в цене и будет хорошей покупкой.