Хотите купить новую машину с заводской гарантией и автоматической трансмиссией, но при этом вам не нравятся вариаторы и вы не доверяете роботизированным коробкам? Да еще и бюджет ограничен? Что же, давайте посмотрим, какой автомобиль вы можете сегодня приобрести в пределах четырех миллионов рублей.

Прошло уже немало лет с тех пор, как у классического гидромеханического автомата появились альтернативы в виде вариаторов и роботизированных коробок. За это время конструкторы сумели вылечить их от детских болезней, что вывело на передний план их достоинства. Тем не менее очень многие и по сей день предпочитают гидромеханику любым другим вариантам «двухпедальных» трансмиссий. Так в чем же проблема? Казалось бы, на рынке полно предложений самых разных автомобилей с автоматами. Беда в том, что автопроизводители оснащают такими коробками в основном самые мощные, а значит, и дорогие модели или исключительно топовые комплектации. Но, как оказалось, кое-какие варианты относительно доступных машин с классическими АКП все-таки есть.

Hongqi H5 – от 3 860 000 рублей

Стоит отметить, что эту модель мы включили в обзор весьма условно: каталожная цена (которыми мы в основном оперируем) даже на базовую комплектацию Comfort равна 4,79 миллиона рублей. Но если вы сдадите свой автомобиль в трейд-ин, то сможете получить H5 по так называемой «сезонной» цене, а она как раз и составляет 3,86 миллиона. В том, что H5 стоит дорого, нет ничего удивительного. Hongqi – единственная китайская марка, которая реально заслуживает статус «премиальной», ведь у нее есть история: именно на автомобилях Hongqi вот уже не одно десятилетие передвигается руководство Китайской Народной Республики. Изначально H5 (а это была первая модель для продажи всем желающим, а не только для поставок в гаражи властных структур) базировалось на платформе Ford CD3, но появившееся в 2022 году и продающееся в РФ второе поколение построено уже на собственной платформе FAW FMS.

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Двухлитровый турбомотор CA4GC20TD-33 развивает 218 л.с., и в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin способен разгонять автомобиль до сотни за 7,8 секунды, расходуя в смешанном цикле 6,6 л на 100 километров пути. Кстати, у покупателей именно этой базовой комплектации вряд ли будут основания жаловаться на бедность оснащения. Да, для обивки кресел вместо натуральной кожи использованы искусственные заменители, угол наклона фар придется регулировать вручную, правое боковое зеркало не будет автоматически опускаться при движении задним ходом, передние сиденья обойдутся без системы вентиляции, задние – без обогрева, а смартфон владельца – без беспроводной зарядки. Но все остальное ничем не отличается от комплектаций, которые даже со всеми скидками стоят дороже четырех миллионов. Уже в базовой комплектации седан радует наличием полного комплекта электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, медиасистемы с 12,6-дюймовым сенсорным экраном и цифровой приборной панелью с диагональю 12,3 дюйма, акустикой Dynaudio, двухзонным климат-контролем и многими другими атрибутами премиальной жизни.

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Bestune B70 – от 2 804 000 рублей

Еще в 2018 году самый старый и авторитетный бренд среди всех китайских автопроизводителей, FAW, First Automotive Works, начал серьезную реструктуризацию, собрав все премиальные модели под маркой Hongqi, а автомобили массового сегмента – под торговой маркой Bestune. До нас эта реструктуризация докатилась только в прошлом году, и сейчас в линейке Bestune есть сразу две модели с автоматами: B70 третьего поколения и B70 New четвертого, которое, впрочем, многие считают глубоким рестайлингом предыдущего.

В целом каталожные цены B70 стартуют с отметки 2,37 миллиона рублей, но это будут машины с 1,5-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом. Цены на интересующие нас версии с 6-ступенчатым автоматом Aisin начинаются с 2,8 миллиона за комплектацию Exclusive, а топовая Vision продается по цене 2,9 миллиона рублей.

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Под капотом таких машин – двухлитровый турбомотор CA4GB20TD-36 мощностью 217 л.с. В паре с 6-ступенчатым автоматом он может разогнать лифтбек со снаряженной массой 1540 кг до 100 км/ч за 7,8 секунды, а расход горючего в смешанном цикле, по данным производителя, составляет ровно 7 литров на 100 километров. В любом случае обе «автоматические» комплектации оснащены достаточно неплохо: есть комплекс электронных помощников с ассистентом движения в пробке и адаптивным круиз-контролем (хотя набор функций в топовой комплектации чуть шире), медиасистема с 12,34-дюймовым тачскрином, 7-дюймовая цифровая приборная панель, панорамный люк на крыше, пятая дверь с электроприводом… Но климат-контроль – только однозонный, а рулевая колонка регулируется лишь по углу наклона.

Bestune B70 New – от 3 099 990 рублей

Обновленный B70 (хотите – считайте его следующим поколением, хотите – просто обновлением) был представлен в России в декабре прошлого года, а в январе нынешнего мы уже опробовали новинку на дорогах Краснодарского края. С технической точки зрения «старый» и «новый» В70 практически не отличаются: в двух топовых комплектациях мы видим тот же двухлитровый 217-сильный турбомотор, тот же 6-ступенчатый автомат (склонный к некоторой задумчивости при кикдауне) и практически те же массогабаритные характеристики. Тем не менее, если верить официальным данным, до сотни обновленный лифтбек разгоняется на 0,1 секунды медленнее – за 7,9 секунды против 7,8 у «старого» В70. Да и расход в смешанном цикле пусть на воробьиный клювик, но вырос и составляет 7,1 л на сотню вместо 7,0.

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Оснащение можно назвать достаточно богатым, но и оно не так уж сильно отличается от «старого» B70. Комплектация Prestige оснащена автоматическим дальним светом, системой кругового обзора, системой напоминания об ограничении скорости, ассистентом предупреждения о лобовом столкновении, системой автоматического экстренного торможения и удержания в полосе и адаптивным круиз-контролем, а также электроприводом двери багажного отделения. В комплектации Master список оснащения дополняют системы обнаружения слепых зон, предупреждения о поперечном движении при включении задней передачи, предупреждения о столкновении сзади, а также ассистент предупреждения о столкновении при открытии двери. У системы кругового обзора угол зрения увеличивается с 360° до 540° (изображение машины можно сделать прозрачным), добавляются передние парктроники, боковые шторки безопасности и беспроводная зарядка для смартфона. Такой автомобиль стоит 3,25 миллиона, но, увы, рулевая колонка в нем по-прежнему регулируется только по углу, и в нем по-прежнему не хватает многих необходимых в наших условиях «теплых опций».

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Solaris KRX – от 2 281 000 рублей

Когда весной 2022 года остановились и завод в Санкт-Петербурге, и сборочные конвейеры корейских марок на «Автоторе», автомобильная общественность замерла в тревожном ожидании, ведь на автомобили марок Kia и Hyundai приходилась почти четверть автомобильного рынка РФ! К осени 2023 года стало ясно, что корейцы действительно уходят, но весьма аккуратно: часть активности переносят в Казахстан, а завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продается российскому владельцу. Им стала российская компания AGR Automotive Group (ООО «АГР»). В феврале 2024 года завод был переименован в Автомобильный завод АГР, причем завезенных компонентов хватило на запуск производства четырех популярных компактных моделей под вновь зарегистрированным брендом Solaris.

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Что примечательно, в линейках всех четырех моделей есть версии с 6-ступенчатыми автоматическими коробками! Самой дорогой из моделей Solaris стал кросс-хэтч Solaris KRX. Это не просто хэтчбек, потому что в 2021 году хэтчбек Kia Rio X-Line получил увеличенный до 195 мм дорожный просвет и утерял из названия слово Line, и именно такие автомобили возродились под именем Solaris KRX. Технические характеристики Kia Rio всем хорошо знакомы. В движение его приводит 1,6-литровый атмосферник Gamma 1,6 MPI мощностью 123 л.с. В паре с 6-ступенчатым автоматом он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 11,6 секунды, расходуя в смешанном цикле 6,8 литров на сотню. Примечательно, что автоматическую трансмиссию получили не только топовые комплектации Style, Prestige и Premium, которые стоят 2,4 2,47 и 2,59 миллиона рублей соответственно, но и базовые Comfort и Luxe AV, каталожная цена которых составляет 2,28 и 2,36 миллиона.

Solaris KRS – от 2 180 000 рублей

Solaris KRS – это тот самый Kia Rio с заводским кодом FB, который мы тестировали в 2017 году, претерпевший в 2021 году небольшой фейслифтинг. Правда, в процессе возрождения модель утратила «младший» стосильный атмосферник Kappa 1,4 MPI и сегодня предлагается только со 123-сильным Gamma 1,6 MPI. Как и в случае всех остальных моделей нового бренда, 6-ступенчатая гидромеханика предусмотрена для всех комплектаций, начиная с базовой. Разгоняются такие седаны чуть медленнее, чем хэтчбеки – 100 км/ч они набирают за 11,2 секунды, зато и расход у них несколько меньше: в таблицах значится цифра 6,6 л/100 км в смешанном цикле. Что же касается цен, то их линейка выглядит так: по каталогу оснащенная автоматом базовая комплектация Comfort стоит 2,18 миллиона рублей, Luxe AV – 2,26 миллиона, Style – 2,30, Prestige – 2,37 и, наконец, топовая комплектация Premium предлагается за 2,49 миллиона. В ней покупатель получит кожаный салон, приборную панель Supervision с цветным дисплеем на 4,2 дюйма, навигационную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, а также поддержкой Apple Carplay и Android Auto, ну и множество других «жизненных благ». Кто-то, естественно, скажет «дороговато». Но в нынешних условиях, когда Lada Aura с близким по мощности мотором и вариатором продается за 2,6-2,8 миллиона, а Lada Vesta c аналогичным набором агрегатов – за 1,6-2 миллиона, то вроде бы как и нормально…

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Solaris HS – от 2 120 000 рублей

Но самый дешевый вариант в гамме оснащенных автоматом легковых моделей Solaris можно найти в линейке модели HS, которая представляет собой непосредственно Hyundai Solaris второго поколения. Учитывая массовость этой модели, рассказывать об их недостатках и достоинствах – только время терять. В данном случае важно то, что с 6-ступенчатым автоматом Hyundai A6GF1 агрегатируется не только 123-сильный 1,6-литровый двигатель Gamma 1,6 MPI (G4FC), но и 1,4-литровый 100-сильный Kappa 1,4 MPI (G4LC). Соответственно, базовая комплектация Active Plus с Kappa 1,4 MPI стоит 2,12 миллиона рублей, а с Gamma – 1,6-2,14. Но как всегда – что-то теряем, что-то находим… Сэкономив в цене, теряем в динамике: машины со 100-сильным мотором разгоняются до 100 км/ч за 12,9 секунды, а со 123-сильным – за 11,2. При этом выигрыш в экономичности оказывается не столь существенным: первые расходуют в смешанном режиме 6,4 л/100 км, вторые – 6,6 л/100 км. Цены на две старшие комплектации (для которых, кстати, 1,4-литровый мотор не предусмотрен) выглядят так: средняя Comfort продается за 2,19 миллиона рублей, а топовая Elegance – за 2,36.

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Jetta VA3 – от 2 013 000 рублей

Марка Jetta была зарегистрирована совместным предприятием FAW-Volkswagen еще в 2019 году, прежде всего – для продвижения своих бюджетных моделей. Российские покупатели познакомились с ней в конце 2022 года – начале 2023, когда автомобили этой марки начали завозить в порядке параллельного импорта. Но с середины прошлого года Jetta присутствует на российском рынке вполне официально, и среди заявленных моделей – компактный седан VA3, близкий родственник VW Polo sedan и Skoda Rapid, которые собирали у нас в Калуге. Правда, хотя в настоящее время на официальном сайте марки и приведена подробная информация об этой модели, у дилеров «живых» автомобилей пока что нет. Похоже, работа по русификации VA3 еще не закончена. Тем не менее можно ожидать, что вскоре они все-таки появятся. Нас интересуют старшие комплектации Agressive и Enjoyment, в которых безальтернативный для этой модели 1,5-литровый атмосферник ЕА211 мощностью 111 л.с. агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Понятно, что такое сочетание не способствует особой прыти, и автомобиль разгоняется до сотни за 12,5 секунды. А вот экономичность заслуживает высоких оценок: если верить официальным данным, расход в смешанном цикле не превышает 5,6 л/100 км. Еще одним достоинством автомобиля является внушительный объем багажника, который составляет 546 л. С другой стороны, в Китае этот автомобиль позиционируется как бюджетный, и топовые версии там стоят 94 800 юаней (по актуальному курсу – 1,1 миллиона рублей), так что покупатели готовы простить и регулировку руля только по углу наклона, и простенькие материалы отделки салона, а разнообразные обогревы им просто не нужны. Но у нас заявленная каталожная цена двух старших комплектаций составляет 2,01 и 2,02 миллиона рублей соответственно, а при таком ценнике отсутствие обогрева сидений и лобового стекла, не говоря уж о руле, и простой отопитель, а не климат-контроль, уже кажется обидным. Естественно, на наличие каких-то электронных помощников и тем более – адаптивного круиз-контроля, рассчитывать также не стоит. Утешает тот факт, что вы получаете рулевое управление и шасси, настроенные в фольксвагеновских традициях – с информативным рулем, быстрыми и точными реакциями и отменной устойчивостью на прямой и в поворотах. Важна и солидная гарантия сроком на 5 лет. Но еще важнее то, что, когда машины появятся в дилерских салонах, они станут самыми бюджетными легковушками, которые россиянин сможет купить официально.