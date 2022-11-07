Обычно ограничениями, с которыми запрещено садиться за руль, считают только алкогольное и наркотическое опьянение . При этом все симптомы, с которыми нельзя водить машину, указаны в одном пункте ПДД, и опьянение – лишь первый симптом в списке. Давайте вспомним список целиком.

Какой пункт содержит ограничения для вождения?

Запреты для водителей, касающиеся их здоровья и состояния, содержатся в пункте 2.7 раздела 2, регламентирующего общие обязанности водителей. Этот же раздел, например, запрещает говорить по телефону за рулем, ездить непристегнутым, уезжать с места ДТП и так далее.



С какими симптомами нельзя садиться за руль?

Ну а теперь давайте перечислим все условия и состояния, при которых водителю запрещается управлять транспортным средством.

В состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного.

С этим пунктом все понятно: за рулем нельзя ездить пьяным или под воздествием наркотических веществ. Стоит разве что помнить, что наказание для тех, кто сбежал с места ДТП, будет таким же, как и для пьяных водителей.



Под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание.

Следующий запрет касается езды после принятия некоторых лекарств. Например, седативные препараты ухудшают те самые реакцию и внимание, так что после их приема за руль садиться нельзя. Обычно эти ограничения четко указаны в инструкции по применению лекарственных препаратов, но далеко не все их читают и тем более им следуют. Правительство недавно в очередной раз задумалось о необходимости обязательной маркировки препаратов, после которых нельзя садиться за руль, но пока конкретных планов нет, ведь дополнительная маркировка может повлечь и удорожание лекарств. Кроме того, стоит отдельно помнить о препаратах, содержащих спирт: если медицинское освидетельствование покажет алкоголь в крови, то будет уже неважно, откуда этот алкоголь взялся.



В болезненном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Даже если вы не принимали никаких лекарств, но находитесь в болезненном состоянии, потенциально влияющем на вождение, садиться за руль Правила тоже запрещают. К болезненному состоянию можно отнести очень широкий спектр недомоганий: состояние перед инсультом или после микроинсульта, серьезную головную боль, отвлекающую от вождения, травмированную ногу или руку, ожоги глаз и так далее. В Сети можно найти немало историй о том, как человек, почувствовав себя плохо, решил не вызывать скорую, а поехать в больницу на своей машине, но скончался в пути от инсульта или сердечного приступа. Поэтому если вы чувствуете явное недомогание, не стоит геройствовать или бояться оставить автомобиль «в неизвестном месте»: нужно не бросаться за руль, а вызывать скорую помощь.



В утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Состояние крайней усталости – одна из самых частых причин аварий на междугородных трассах. Люди плохо себя чувствуют, плохо концентрируются на управлении автомобилем, теряют реакцию, засыпают за рулем – и все равно пытаются доехать «еще немного». Конечно, риск попасть в смертельное ДТП должен быть главным стимулом не ездить усталым, но стоит помнить и о том, что езда в утомленном состоянии прямо запрещена Правилами. При появлении признаков усталости, влияющих на безопасность движения, водитель обязан остановиться и отдохнуть.



При этом нормы времени управления автомобилем и отдыха тоже регламентированы ПДД – а именно разделом 26. Правда, он официально распространяется только на водителей грузовиков и автобусов – водители легковых машин не обязаны соблюдать его требования. Но владельцам легковушек стоит как минимум ознакомиться и прислушаться к требованиям Правил: они говорят о необходимости перерыва на 45 минут через каждые 4,5 часа, а также недопустимости ехать более 9 часов в сутки и непрерывно отдыхать менее 11 часов в сутки.

Может ли инспектор оштрафовать за езду в болезненном или утомленном состоянии?

Наказание за езду в состоянии опьянения установлено весьма жесткое: это как минимум большие штрафы и лишение прав. Но можно ли получить наказание за езду в болезненном или утомленном состоянии? Напрямую – нет: КоАП не предусматривает наказания за такое нарушение.

Однако признаки болезни и усталости частично совпадают с признаками опьянения: покраснение лица и глаз, вялость, плохая концентрация, нечеткая речь, сонливость и так далее. Поэтому инспектор ГИБДД, остановивший водителя с признаками утомления или болезни, может потребовать от него прохождения освидетельствования на состояние опьянения и даже направить его на медицинское освидетельствование. Само собой, при отсутствии алкоголя в крови наказание водителю не грозит, но сам факт возможной потери времени и сил на формальную процедуру учитывать стоит.