Неофициальные поставки обеспечили российскому рынку невиданный прежде ассортимент. В основном поставки идут из Китая, но и другие страны не забыты. Многочисленные фирмы и фирмочки готовы привезти любую новую машину, продающуюся на многих рынках. Но давайте не будем рассматривать откровенную экзотику и посмотрим, какие модели продаются сейчас массово.

В прежние времена диапазон новых машин за 2-3 миллиона рублей включал большую часть седанов D-класса и среднеразмерных по российским стандартам кроссоверов. Сейчас официальных легковушек в нём практически нет: китайские марки только начинают предлагать седаны, но и цены уже другие. Например, цена на седан С-класса Omoda S5 достреливает до 2,5 миллиона. Аналог Kia K5 и Toyota Camry по имени Chery Arrizo 8 стоит и вовсе ближе к 4 миллионам.

Естественно, многие готовы пожертвовать официальной гарантией и поискать новую машину европейских, японских или американских брендов. В начале года мы уже рассказывали о самых доступных моделях в нижнем ценовом сегменте, с тех пор выбор существенно расширился, и сформировался своеобразный хит-парад самых популярных у покупателей вариантов.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander стал одной из первых «серых» моделей, которую завезли в Россию массово. А все потому, что кое-кто из бывших официальных дилеров закупил партию из несколько сотен таких машин. Пример оказался успешным и заразительным – другие автосалоны тоже обратили внимание на Xpander. Приглянулся этот автомобиль, очевидно, сочетанием практичности, умеренной по нынешним меркам цены и имиджа Mitsubishi как неубиваемой и ликвидной техники.

Фактически Xpander – аналог нашей Лады Ларгус. У Mitsubishi те же габариты, семь мест в салоне и клиренс около 200 мм. Да и дизайн чем-то перекликается: над японской маркой уже подтрунивали за то, что она якобы переняла икс-стиль, придуманный для вазовских машин Стивом Маттином.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Xpander разработан для стран Юго-Восточной Азии, там же и производится. Однако в некоторых комплектациях есть обогрев сидений, вроде бы на основных рынках сбыта не нужный. Оснащение в целом подобрано по принципу «ничего лишнего», и тут снова вспоминается Ларгус. Да и цены похожие: остатки вазовских фургонов и универсалов распродавали по 2 миллиона рублей и дороже.

Toyota Rush

У Mitsubishi Xpander есть близкая ему модель Suzuki Ertiga, которая, впрочем, не пользуется спросом и продается в единичных экземплярах. Третий одноклассник – Toyota Rush, и у него есть своя фишка. Mitsubishi и Suzuki – машины с несущим кузовом и передним приводом. Toyota же рамная и с приводом на задние колеса. При этом моторы у всей троицы как под копирку: рядный атмосферник 1,5 мощностью 105 сил. Сложно однозначно сказать, ради чего можно выбрать подобную экзотику. Рама при отсутствии полного привода не превращает Rush во внедорожник, а задний привод при бюджетной сущности и высоком кузове никак не вяжется с драйверским характером. Тем не менее альтернатива интересная, особенно для поклонников легендарной тойотовской надежности.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Samsung XM3

Судьба некогда одного из лидеров российского рынка, компании Renault, оказалась непростой даже в условиях «параллельной реальности». В прошлом году Минпромторг исключил Renault из списка разрешенных для параллельного импорта. Причина – «Автоваз» взял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей французской марки. Хотя спустя некоторое время спустя Минпромторг свое решение изменил, граждане и так недолго грустили и стали тащить в Россию аналог популярного в недавнем прошлом недорогого кросс-купе Renault Arkana.

Samsung XM3 – по сути, копия «француза» для южнокорейского рынка, которую собирают в Пусане. Есть варианты с атмосферником 1,6 и с турбомотором 1,3 – всё, как было у Renault. Причем оснащение будет даже богаче: тут и цифровая комбинация приборов, и дисплей медиасистемы большей диагонали. А «теплые опции» в Корее любят не меньше нашего, так что с этим тоже все в порядке. Вариант тем более привлекательный в свете того, что недорогих купе-кроссоверов китайцы россиянам пока не предложили.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Volkswagen Tacqua, Tharu и Bora

Заменители компактного кроссовера Volkswagen Taos – модели Tacqua и Tharu для китайского рынка. Можно было бы подумать, что продукт немецкого автопрома от рынка сбыта особо не меняется. Но есть нюансы. И какие! Например, придется смириться с полным отсутствием обогревов. На некоторых экземплярах даже зеркала будут «холодными»! И в медиасистеме не будет богатства языков, как в автомобилях для нашего рынка, только английский и китайский. Кто-то готов мириться с этими особенностями, кто-то реализует обогрев «колхозным» способом, благо это дело быстро поставили на поток.

На фото: Volkswagen Tacqua 1 / 5 На фото: Volkswagen Tacqua 2 / 5 На фото: Volkswagen Tacqua 3 / 5 На фото: Volkswagen Tacqua 4 / 5 На фото: Volkswagen Tacqua 5 / 5

У Tharu хорошо знакомое в России сочетание турбомотора 1,4 TSI и преселективного робота. На Tacqua двигатель хотя и атмосферный, но абсолютно неведомый нам 1,5 MPI. Это агрегат нового поколения, «официальные» машины с ним до российского рынка добраться не успели. Что у него с надежностью и капризами – вопрос. Зато коробка передач тут – классический автомат Aisin, в котором можно быть уверенным.

На фото: Volkswagen Tharu 1 / 5 На фото: Volkswagen Tharu 2 / 5 На фото: Volkswagen Tharu 3 / 5 На фото: Volkswagen Tharu 4 / 5 На фото: Volkswagen Tharu 5 / 5

Есть и другой «параллельный» Volkswagen – седан Bora. Он тоже из Китая, а потому лишён обогревов и русского языка в меню. Но в остальном машина добротная. Выбрать можно из атмосферного и наддувного моторов, а вот вариативности по оснащению практически нет. Салон просторный, и ввозящий модель дилер обещает на нее собственную двухлетнюю гарантию. Поэтому неудивительно, что седан уже можно заметить в такси. Расходники для обычного ТО, тормозов и ходовой должны быть в наличии, ведь агрегаты те же, что у других Volkswagen. А вот кузовщина вся своя, оригинальная.

На фото: Volkswagen Bora 1 / 5 На фото: Volkswagen Bora 2 / 5 На фото: Volkswagen Bora 3 / 5 На фото: Volkswagen Bora 4 / 5 На фото: Volkswagen Bora 5 / 5

Chevrolet Captiva

Кроссовер под именем Chevrolet Captiva некогда был популярен на нашем рынке. Теперь он вернулся уже по «серым» каналам и в другом поколении. Машины ввозят из Эмиратов и Казахстана. А вообще это разработка для китайского рынка, там же машину и собирают. Смотрится Captiva небанально, чего не скажешь о технике и оснащении. Импонирует, что за свои деньги модель предлагает немало, собственно, автомобиля. Она крупнее, чем Haval F7! В салоне просторно, есть даже версии с третьим рядом сидений. В чём секрет такой щедрости?

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В отсутствии полного привода, дешевеньких материалах отделки, не самой удобной посадке и других эргономических нюансах. Скорее всего, запчастей в наличии вы не найдёте, и это следует учитывать при выборе. Если на «серые» модели Volkswagen частично подойдет тот ассортимент, что используется на популярных в России моделях, то Chevrolet в России давно стал эксклюзивом.

Geely Emgrand

Интересно, что «параллельно» ввозят автомобили не только ушедших из России брендов, но и оставшихся на нашем рынке китайских. Так, в линейке Geely для нашего рынка представлены только кроссоверы. Поэтому некоторые автосалоны решили предложить еще и «серые» седаны Emgrand актуального поколения. Модель выпускают уже два года, но о перспективах официального появления в России ничего не слышно. Одно время ходили слухи, что сборку наладят на мощностях «БелДжи», и тогда машины белорусского происхождения точно оказались бы и у нас.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Симпатичный седан с современным интерьером можно купить как с вариатором, так и на «ручке». Поклонники механических коробок это оценят: сейчас на рынке сложился дефицит трехпедальных версий иномарок. Кроме того, среди предложений есть машины с бело-голубым кожаным салоном. Выглядит броско и необычно, любителям небанальных вариантов понравится.

***

На этом рейтинг более-менее массовых предложений «серых» подходит к концу. Что поделать: ныне приличная машина стоит уже больше 3 миллионов рублей. А скоро, скорее всего, будет ещё дороже. Аукцион невиданной щедрости с дешевым долларом подошел к логическому концу. Курс рубля ушел в пике, а значит, поползут вверх цены в салонах, хотя и сейчас их гуманными не назовешь. Ценообразование в России специфическое: берите прайс в Китае и умножайте на два, а то и на два с половиной. Помимо понятной истории с таможенными сборами и логистикой есть и еще один фактор. В период кризиса продавцы накидывают нескромную надбавку за риск, ведь завтра все условия снова могут радикально измениться. И, к сожалению, вряд ли в благоприятную как для продавцов, так и для покупателей сторону.