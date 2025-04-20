Не так давно рассказывали о новых седанах и хэтчбеках с классическими автоматами, которые на нашем рынке стоят меньше трех миллионов рублей . Ну а если ваш выбор – кроссоверы? Что же, есть интересные предложения и в этом сегменте.

VGV U75 Plus – от 2 949 900 рублей

Продукция концерна Sinotruck Group (грузовики Sinotruk, Sitrak и Howo, автобусы Howo и Huanghe) достаточно хорошо известны у нас в стране, и в прошлом году мы весьма подробно рассказали об их производстве. Легковая техника – дело для концерна довольно новое. Подразделение VGV (бывшая компания Weichai (Chongqing) Automotive), специализирующееся на кроссоверах и пикапах, было зарегистрировано только в 2019 году, а в конце 2023 года было официально заявлено о желании компании продавать автомобили в России. Для этого в Белоруссии на заводе «Юнисон» была организована крупноузловая сборка двух моделей кроссоверов, в том числе – семиместного VGV U75 Plus.

Это крупный автомобиль длиной 4825 мм с колесной базой 2800 мм. Под капотом – двухлитровый турбомотор, дефорсированный с 224 до 199 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый классический автомат на базе разработок ZF. Этот тандем может разогнать автомобиль со снаряженной массой в 1,68 тонны и полной – 2,2 до сотни за 8,2 с, расходуя при этом в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Все это можно смело назвать очень неплохими результатами.

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Даже базовая комплектация Executive отличается очень неплохим оснащением и включает в себя практически полный набор обогревов. А вот панорамную крышу с люком и комплекс электронных помощников можно получить только с комплектацией Premium, которая стоит дороже 3 миллионов. U75 PLUS вообще неплохо приспособлен к нашим условиям эксплуатации – дорожный просвет, равный 200 мм, уже упомянутые обогревы. Правда, привод возможен только передний. При этом пятиместные версии стоят 2,95 миллиона рублей, а семиместные – почти три ровно. Но пока что этот автомобиль особого ажиотажа не вызвал. Для этого есть много причин, и одна из них – практически полное отсутствие рекламы и пассивность марки в плане своего продвижения на рынке.

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Второй автомобиль VGV – кроссовер U70 Pro, который можно купить всего за 2,55 миллиона рублей. На самом деле U70 Pro и U75 Plus – это фактически две версии одного и того же автомобиля. Они имеют одинаковые габариты и колесную базу, равную 2800 мм, но 70-й конструктивно проще и, соответственно, заметно дешевле. Во-первых, в движение его приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., а в пару к нему назначена не 8-ми, а 6-ступенчатая гидромеханика. Кроме того, задний мост имеет не многорычажную, а полузависимую подвеску с торсионной балкой. За 5-местную комплектацию Lifestyle с автоматом дилеры просят 2,55 миллиона, за семиместную – 2,69, а топовую Executive с максимальным набором опций, включая панорамную крышу с люком, электроприводы складывания зеркал, пятой двери и водительского сидения, а также обогрев сидений второго ряда, оценивают в 2,75 миллиона. По деньгам предложение действительно выгодное, но никто не решится предсказать, не примет ли компания решение покинуть Россию на фоне общего падения продаж, которое мы видим в 2025 году. Так что, возможно, тем, кто все-таки хочет получить большой кроссовер с дорожным просветом в 200 мм, стоит подсуетиться. И хорошо подумать.

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DFSK iX7 – от 2 990 000 рублей

В феврале 2024 года Dongfeng представил целый букет новинок, в том числе – большой кроссовер DFSK iX7. Автомобиль оставил вполне благоприятное впечатление: гармоничная, хотя и не хватающая звезд с неба внешность, простор в салоне и спокойный характер. При этом автомобиль достаточно быстрый: двухлитровый турбомотор HD20, способный выдать 220 л.с. мощности и 355 Нм крутящего момента, работает в паре с 6-ступенчатой гидромеханикой 6F36, и эта парочка может разогнать тяжёлый (снаряженная масса – 2070 кг) автомобиль до 200 км/ч. Кроссовер неплохо приспособлен к движению по плохим дорогам: в наличии – 200 мм дорожного просвета в сочетании с системой полного привода BorgWarner с возможностью блокировки муфты подключения задней оси, ну а за управляемость на асфальте отвечает полностью независимая подвеска.

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Автомобиль предлагается в единственной комплектации Premium, которая включает в себя практически полный набор положенных для кроссоверов этого класса опций: двухзонный климат-контроль, приличный набор ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и систему удержания в полосе), подогрев и вентиляцию сидений первого ряда, круговой видеообзор и даже встроенный видеорегистратор.

Фото: Андрей Судьбин

Автомобиль точно понравится тем, кому не по душе современная тенденция выносить управление всеми доступными функциями на сенсорный экран медиасистемы – для каждой функции есть отдельный физический орган управления, а сенсорная панель управления климатом снабжена четкими светящимися надписями и символами, позволяющими изменять нужный параметр «вполглаза и в одно касание». Работу с меню на центральном сенсорном дисплее облегчает контроллер в виде шайбы, расположенный на центральной консоли.

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Даже в семиместной конфигурации багажник DFSK iX7 может вместить 450 литров груза (до уровня подголовников), то есть можно взять на борт не только шесть пассажиров, но и какую-то их поклажу, ну а со сложенным третьим рядом емкость багажника (опять же, если грузить до уровня подголовников) составляет 957 литров.

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Год назад в качестве главного недостатка модели мы называли его цену: первоначально iX7 планировали продавать за 3 990 000 рублей, но затем компания разом сбросила цену на миллион, и сегодня автомобиль предлагается за вполне реалистичные три миллиона рублей.

Jetta VS5 – от 2 952 000 рублей

Компактный кроссовер VS5 китайско-немецкой марки Jetta был представлен в России в начале 2023 года. Напомню, что марка Jetta была придумана совместным производством концернов FAW и Volkswagen для продвижения бюджетных моделей. Вот и VS5 по своей конструкции и габаритам очень близок к хорошо известному у нас Skoda Karoq или менее известному Volkswagen Taos: габариты – 4418×1841×1616 мм, колесная база – 2630 мм. Автомобиль поставляется в Россию с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1,4 TSI семейства EA211 мощностью 150 л.с. и доступен исключительно с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin TF-60SN. Конструкция подвесок типична для автомобилей на платформе MQB: передняя – типа MacPherson, задняя – многорычажная. Согласно официальным характеристикам, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд и расходует на 100 км пути 7,1 л горючего по циклу WLTC.

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Из четырех представленных комплектаций нас интересуют только две начальные, Enjoyment и Enjoyment Brilliant, поскольку только они укладываются в заданный нами ценовой диапазон. Для этих комплектаций недоступен электропривод складывания боковых зеркал и регулировки передних кресел, система кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль и функция AutoHold. Но светотехника – диодная, есть передние и задние датчики парковки, многофункциональный кожаный руль и не только передние, но и боковые подушки безопасности. Согласно официальному прайс-листу, за базовую комплектацию Enjoyment придется заплатить 2,95 миллиона, а за Enjoyment Brilliant – 2,99. За такие деньги можно купить нафаршированный до упора кроссовер чисто китайской марки, зато владелец Jetta VS5 сможет гордо утверждать, что у него «немец». Ну, или почти «немец»… Хотя едет Jetta VS5 именно так, как полагается ехать настоящему Volkswagen.

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Belgee X70 – от 2 825 990 рублей

В 2021 году на российские дороги выкатился Geely Atlas Pro, и это был первый в нашей стране автомобиль с гибридной силовой установкой мягкого типа. Прошло три года, и в 2024 году у него появился двойник, единственным отличием которого стали буквы «BG» на эмблеме в виде сплюснутого щита. Прошло это событие очень тихо, буквально по-партизански, но при этом совершенно официально: завод Belgee, расположенный в белорусском городке Жодино, выкупил права и документацию на модели Coolray и Atlas Pro, и теперь их можно было и обозначить по-новому, и вносить в них изменения, включая локализацию отдельных узлов, без согласования со штаб-квартирой. Так Coolray превратился в Belgee X50, а Atlas Pro – в Belgee X70. Зачем это было сделано – мы рассказали довольно подробно. Однако сейчас во всей этой истории нас интересует только модель X70, поскольку лишь для нее предусмотрены версии с классическим 6-ступенчатым автоматом.

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Присматриваясь к Belgee X70, важно понимать, что гидромеханическим автоматом оснащаются только переднеприводные версии, под капотом которых стоит трехцилиндровый турбомотор мощностью 150 л.с. без электрической добавки в виде стартер-мотор-генератора. Такие автомобили разгоняются до 100 км/ч за 11 секунд, но демонстрируют неплохую экономичность, расходуя в смешанном режиме 7,4 л/100 км.

Фото: Belgee

Переднеприводные X70 предлагаются в двух комплектациях: Active за 2,83 миллиона рублей и Style за 2,95. Они достаточно неплохо оснащены, хотя самые вкусные «плюшки» доступны только старшим комплектациям гибридных полноприводных вариантов. Однако даже для базовой Active предусмотрен двухзонный климат-контроль, подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона, электростеклоподъемники всех дверей, камера заднего вида, цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и многое другое. Список опций комплектации Style дополняют система камер кругового обзора, функция автозатемнения, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, датчик дождя и электропривод регулировки водительского сидения.

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Belgee X70 унаследовал от Atlas Pro и достоинства, и недостатки, но можно сказать точно: X70 остается добротным семейным автомобилем, а 171 мм дорожного просвета хоть и не дает оснований считать модель готовой к экстремальным внедорожным приключениям, зато вполне позволяет чувствовать себя спокойно при поездках на дачу или на пикник. При этом программа скидок позволяет снизить цену на 450 000 рублей, что повышает его доступность для покупателей со средним достатком.

Solaris HC – от 2 670 000

Летом 2021 года новая Creta сменила первое поколение модели на конвейере завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Creta II оказалась не только крупней, но и заметно дороже. Но затем наступил 2022 год, марка из России ушла, а завод был продан российской компании ООО «АГР», что дало возможность возродить производство некоторых моделей под брендом Solaris. Среди них оказался и кроссовер Creta, получивший имя Solaris HC и унаследовавший и гамму двигателей, и множество вариантов оснащения. Нам же важно, что классическую 6-ступенчатую гидромеханику A6MF2 можно получить даже в базовой комплектации Prime.

Фото: autowp.ru

Двухлитровые версии Creta нельзя было назвать ракетами, не потрясают динамикой и Solaris HC c двухлитровыми атмосферниками Nu мощностью 149,6 л.с.: переднеприводные версии с автоматом (а другие варианты трансмиссии для них не предусмотрены) разгоняются до сотни за 10,7 с, а полноприводные – за 11,3 секунды. Естественно, варианты со 123-сильным Gamma 1,6 MPI еще неспешней: кроссоверы с передним приводом и автоматической трансмиссией набирают 100 км/ч за 12,1 секунды, а полноприводным нужно для этого на секунду больше. Естественно, полноприводные Solaris HC несколько менее экономичны – в смешанном цикле двухлитровые машины расходуют 7,7 литра на сотню, а переднеприводные – 7,1. Примечательно, что расход горючего у кроссоверов с 1,6-литровым мотором отличается не так уж сильно: 7,5 л/100 км для полного и 7,0 л для переднего привода.

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Что же касается цен, то дешевле всего стоят переднеприводные кроссоверы в комплектациях Prime (2,67 миллиона рублей) и Classic (2,78 миллиона). Совсем уж бедными их не назовешь, но в них будет обычный кондиционер вместо климат-контроля, пластиковый руль, монохромный 3,5-дюймовый дисплей бортового компьютера, и не будет системы бесключевого доступа. Полный привод доступен в комплектации Family, которая формально уже выбивается за обозначенную нами верхнюю ценовую границу, поскольку стоит 3 013 000 рублей. Не вписываются в заданные рамки и почти все варианты с двухлитровым двигателем, за исключением комплектации Family с передним приводом за 2,98 миллиона рублей.

В целом, с чисто финансовой точки зрения покупка Solaris HC с автоматом не выглядит таким уж выгодным мероприятием: за те же или даже меньшие деньги можно взять что-нибудь побольше, помощней и побыстрей. Зато вы получите корейскую надежность, очень сбалансированный автомобиль, ну и возможность гордо посматривать на знакомых: «А моя машина не имеет никакого отношения к Китаю!».