Комплекс электронных ассистентов водителя на автомобилях Kia называется Drive Wise (можно перевести как «Води мудро»). На примере кроссовера Sportage рассмотрим, что это за ассистенты, как они работают, и ответим на вопрос, стоит ли за них доплачивать.

В будущем все нынешние ассистенты водителя сольются в один, и мы получим полноценный автопилот, который позволит нам не думать о том, что происходит на дороге, и заниматься в поездке своими делами. Когда произойдёт это знаменательное событие, никто не знает: на уровне софта и железа автопилоты, по сути, готовы, но выпустить их на дороги общего пользования наравне с машинами, управляемыми людьми, пока невозможно (почему, мы подробно разбирали на примере Audi A8). Это значит, что в ближайшие годы, если не десятилетия, вся ответственность за безопасность на дороге будет по-прежнему лежать на нас с вами – водителях, а потому имеет смысл присмотреться к электронным ассистентам, позволяющим избежать многих типовых аварий и снизить уровень стресса от управления автомобилем.



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В развитых странах сейчас наблюдается массовое внедрение электронных ассистентов на новые автомобили, чему способствует давление на производителей со стороны независимых некоммерческих организаций, в частности Euro NCAP в Европе и IIHS в США. Потребители ориентируются на рейтинги безопасности, присуждаемые этими организациями новым автомобилям, а потому производители борются за высокий рейтинг и оснащают свои машины новейшими системами безопасности.

В Европе, например, сегодня невозможно выпустить на рынок машину без системы автоматического аварийного торможения (обозначается устоявшейся аббревиатурой AEB), а представленная комитетом Euro NCAP весной этого года новая методика испытаний таких систем серьёзно повышает требования к ним. Это значит, что системы AEB станут совершеннее и позволят предотвращать больше аварий.

Kia Sportage нынешнего четвёртого поколения последний раз участвовал в тестах Euro NCAP в 2015 году (то есть сразу после премьеры) и получил максимальные пять звёзд рейтинга за безопасность. Но тогда система AEB и прочие умные помощники (например, ныне обязательная система удержания в полосе) во внимание не принимались. А вот американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) в 2019 году тестировал уже рестайлинговую версию Sportage, оснащённую электронными ассистентами водителя. Специалисты IIHS исследовали способность новых компактных кроссоверов распознавать пешеходов, и Kia Sportage попал в группу хорошистов, тогда как BMW X1, для сравнения, провалил испытания.

Отрадно, что Kia Sportage с электронными ассистентами водителя доступен и в России – комплекс Drive Wise включён в топовую комплектацию Premium за 2 389 900 рублей (указана цена на момент выхода публикации). В его состав входят система предотвращения фронтальных столкновений FCA (так Kia называет свою версию AEB) и работающий в связке с ней интеллектуальный̆ круиз-контроль SCC, система удержания автомобиля в полосе LKA, система мониторинга слепых зон BCW, парковочный ассистент SPA, система помощи при выезде с парковки задним ходом RCCW, система распознавания усталости водителя DAW.

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Систему предотвращения фронтальных столкновений FCA мы, понятное дело, на дорогах общего пользования испытать не можем (это напрямую запрещено инструкцией по эксплуатации), но интеллектуальный̆ круиз-контроль SCC к нашим услугам, благо использует он ту же аппаратную часть, что и FCA, а именно – расположенный в переднем бампере радар и видеокамеру под лобовым стеклом на уровне салонного зеркала заднего вида.

Радар обнаруживает объекты перед машиной и измеряет дистанцию до них, камера распознаёт образы. Искомых образов всего два – автомобиль и пешеход. Мотоциклистов, велосипедистов и самокатчкиков FCA официально не видит, хотя и может сработать при опасном сближении с ними.

Лучше всего система работает в светлое время суток при хорошей погоде, а в условиях плохой видимости (ночь, сильный дождь, снег, туман) и при загрязнении камеры или радара появляется вероятность ошибок, о чём честно написано в инструкции. В ней же производитель предупреждает, что электроника может не среагировать на слишком крупные автомобили (грузовики и тракторы), на выходящий за пределы кузова машины груз и на однотонные объекты. Последние, к слову, являются одной из ключевых проблем для электромобилей Tesla, оснащённых автопилотом второго уровня по классификации SAE (требует постоянного контроля со стороны водителя).

В общем, идеальной работой электронных ассистентов водителя в любую погоду пока не могут похвастать даже премиум-бренды. Но в ясную и солнечную погоду Kia Sportage с пакетом Drive Wise, как показала практика, прекрасно «цепляется» в том числе за грузовики, то есть выдерживает дистанцию, разгоняется и тормозит без участия водителя.

В процессе работы SCC клавишей на правой спице руля в зависимости от скорости потока можно регулировать дистанцию до впереди ищущего автомобиля. В пробках дистанцию лучше сократить до минимума, но даже в этом случае при разгоне между вашим и ведущим автомобилем может возникнуть слишком большое окно, в которое кто-нибудь из соседнего ряда захочет вклиниться. А при торможении может испугать слишком позднее срабатывание системы – в этом случае не нужно испытывать своё терпение и судьбу, тормозите сами, как того требует инструкция.

Водитель обязан брать управление на себя в любой ситуации, которая кажется ему опасной. К таким относится подрезание и вклинивание на вашу полосу машины с агрессивным или просто невнимательным водителем. Система может «проморгать» внезапно возникшее препятствие и допустить столкновение, поэтому за дорогой нужно следить всегда. Между тем, в новой программе испытаний Euro NCAP появился тест на подрезание, так что можно рассчитывать, что через пару лет электронные помощники начнут справляться и с этой неприятностью.

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Есть ли смысл в адаптивном круиз-контроле при таком количестве ограничений? Да, есть: с ним и устаёшь меньше, и движение (особенно в пробке) получается более плавным, что немаловажно для пассажиров, склонных к морской болезни. Ну а главное, система страхует вас от мелких пробочных аварий, ведь зазеваться за рулём может каждый. Электроника, бывает, ошибается, но никогда не устаёт, она всегда на страже.

Система удержания автомобиля в полосе LKA работает в диапазоне скоростей от 60 до 180 км/ч на основе картинки с фронтальной видеокамеры. Срабатывает система мягко, не «ломает» траекторию автомобиля, при этом водитель может в любой момент вмешаться – преодолевать сопротивление электромотора рулевого привода ему не придётся.

LKA не работает с временной разметкой, на пешеходных переходах, в местах разделения полос и сливания двух полос в одну. Изношенную, затёртую, покрытую грязью разметку система тоже не видит. Короче говоря, в городе толку от неё не очень много, а вот на хорошей автомагистрали она пригодится и подстрахует.

В свою очередь от слишком долгой монотонной езды убережёт система распознавания усталости водителя DAW. Она следит за водителем через отдельную салонную камеру, оценивает его внимание по пятибалльной шкале и, когда оценка падает до нуля, предлагает сделать перерыв. Заметим, что с этого года оценка систем контроля за вниманием водителя также вошла в программу испытаний Euro NCAP.

Система мониторинга слепых зон BCW оперирует показаниями с расположенных по периметру кузова ультразвуковых сонаров и активируется на скорости свыше 30 км/ч. Водитель узнаёт о помехах через жёлтые индикаторы, встроенные в наружные зеркала заднего вида, и дополнительно – через настойчивый звуковой сигнал в случае опасного сближения. Этот помощник очень пригодится при перестроениях в интенсивном и плотном потоке.

Парковочный ассистент SPA – это уже в принципе достаточно старая и хорошо изученная система, но она по-прежнему вызывает живой интерес и споры среди автолюбителей. У Kia классический вариант исполнения этого ассистента: он управляет только рулём, вы – всем остальным, то есть сами жмёте на газ либо тормоз, обеспечивая безопасную скорость маневрирования, и включаете по команде электроники нужный режим АКП.

Следует помнить о технических ограничениях в работе парковочного ассистента, чтобы активировать его только тогда, когда это уместно и безопасно. Например, поиск места должен происходить на скорости не более 20 км/ч, что подходит для парковки гипермаркета, но не всегда выполнимо на городской улице с интенсивным движением. Всегда следите за дистанцией до соседних автомобилей, так как система предотвращения фронтальных столкновений FCA активируется на скорости свыше 8 км/ч, то есть не работает на парковочных скоростях.

SPA готов помочь вам только при параллельной (слева или справа) и перпендикулярной (слева или справа) парковке, нужный режим выбирается клавишей на центральном тоннеле. Парковку под углом, типичную для многих городских улиц, ассистент не поддерживает.

Помощь при выезде предлагается только если автомобиль припаркован параллельно проезжей части. Из перпендикулярного кармана придётся выезжать самому, но при движении задним ходом подстрахует система RCCW – главное, не разгоняться быстрее 10 км/ч. Система RCCW также оперирует ультразвуковыми сонарами, а точнее, их дальним, а не ближним парковочным диапазоном, то есть предупредит водителя о приближающемся слева или справа автомобиле (индикатором на зеркале заднего вида, звуковым сигналом и сообщением на экране бортового компьютера).

На Kia Sportage 2020 модельного года в комплекс Drive Wise вошла также система распознавания дорожных знаков ISLW (у тестового автомобиля её нет). Система видит всего два типа знаков – ограничения скорости и обгон запрещён, но этого вполне достаточно, чтобы не попасть в засаду ДПС, особенно если знаки установлены временно и не прописаны в навигационных системах.

Что в итоге? Разница в цене между Kia Sportage в комплектации GT Line (без Drive Wise) и Premium составляет 130 тысяч рублей. За эти деньги вы помимо вышеперечисленных ассистентов получите также автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний и электропривод багажной двери. На наш взгляд, с учётом функционала это вполне справедливая доплата за безопасность и комфорт. Жаль только, что комплекс Drive Wise доступен лишь в сочетании с топовой комплектацией Premium. В виде опции за 130 тысяч рублей Drive Wise был бы уместен на любой комплектации, но Kia, как и большинство азиатских брендов, предлагает на нашем рынке только фиксированные комплектации, и добавление в них комплекса Drive Wise во многом зависит от пожелания клиентов. Если будет много запросов, то добавят непременно – в скорости реакции на запросы потребителя с корейской маркой мало кто может сравниться.