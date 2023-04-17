В первой части материала о китайских новинках российского рынка мы назвали те модели, которые появятся в продаже в 2023 году почти со стопроцентной вероятностью. С момента публикации прошла всего пара недель, а список новинок пополнился новыми моделями. В этой части обзора собраны имена, информации о которых пока меньше, однако дыма без огня не бывает: большинство в той или иной мере подтверждены к выходу на этот год.

Chery Tiggo 8 Pro e+

До конца весны в линейке Chery появится бензоэлектрический Tiggo 8 Pro e+. Может показаться, что это первый китайский гибрид, попавший в Россию официально, но это не так. Все полноприводные Geely Atlas Pro оснащены гибридным довеском, хотя и не умеют ездить исключительно на электричестве. Также на гибридной технологии построены дорогущие Voyah Free и Dream. «Восьмерка» от Chery расположится по цене где-то посередине. Модель приводит в движение турбомотор 1.5 и два электродвигателя суммарной отдачей 326 л.с. Производитель заявляет средний расход топлива в 1 л/100 км. Без сжигания бензина кроссовер может проехать до 100 км. Ожидаемая стоимость – около 5-5,5 млн рублей.



Chery Tiggo 8 Pro e+

Честно говоря, заход странный. На экологию российскому покупателю сейчас плевать – у него другие заботы, поважнее. Цена же светит вполне премиальная: столько стоят, например, Exeed VX и Tank 500, да и транспортный налог при этом огромный, ведь он считается за общую мощность бензинового и электрического моторов. В России, напомним, никаких льгот гибридам не полагается.

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Exeed RX

Летом Exeed расширит свою линейку до четырех моделей. В нишу между TXL и VX (как по цене, так и по статусу) впишется кроссовер RX. Это машина, которая в Китае продается под именем Yaoguang, а концепт-кар назывался AtlantiX. По размерам новинка сопоставима с Exeed TXL, но выглядит со своим купеобразным профилем гораздо интереснее и спортивнее. Мотор с коробкой взяли уже от флагманского VX: 249 сил с преселективным роботом. Полный привод, разумеется, входит в базовое оснащение. Из интересного предложат внешнюю оптику с анимацией, адаптивные амортизаторы, семь ездовых режимов, включая внедорожные, сенсорные клавиши на руле и три цвета отделки салона на выбор.



Exeed RX

Судя по названию, маркетологи метят в тех, кто пока еще ездит на Lexus RX. Или планировал купить его, пока цены не улетели в космос. Chery, конечно, выглядит стильно, оснащен богато, мощностью не обделен и вполне надежен. Но уж больно злая вышла ирония.

Exeed RX

Haval Н6

Haval остался единственным иностранным брендом с работающим собственным заводом в России. С начала года новинка у марки случилась только одна – внедорожная версия Dargo с приставкой Х.



«Планируется ввод восьми новых моделей», – сенсационно заявил в конце февраля глава Корпорации развития и поддержки Тульской области (там расположен завод Haval) Павел Татаренко. СМИ раструбили это изречение, хотя оно, очевидно, неверно трактовано. Скорее всего, речь идет о расширении гаммы до восьми моделей с нынешних шести.

Haval Н6

Наиболее вероятный кандидат в новинки – кроссовер Н6. Это одноклассник бестселлеров Haval F7/F7х, и он с конца прошлого года продается в соседнем Казахстане. Также на дорогах замечали премиальный кроссовер Wey Coffee, но о возможности его локализации в России не было даже слухов.

Возможен и другой вариант. Две новинки – это внедорожники Tank 300 и Tank 500. Ведь Tank, как и Haval, входит в структуру концерна Great Wall. И тогда получается, что Тульский завод ничего нового на этот год не планирует.

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Вокруг марки Haval больше всего тайн, но итог предсказуем. До сих пор концерн Great Wall выдавал на рынок машины, интересные российским покупателям. И он старается заполнить все рыночные ниши. Поэтому очередная новинка наверняка окажется бестселлером класса.

Poer KingKong

Подтвержден для российского дебюта и нечастый гость на наших дорогах – пикап Poer KingKong от концерна Great Wall Motor. Пикапы GWM пользуются устойчивым спросом, хотя назвать их массовыми нельзя – в 2022 году модели Wingle 7 и Poer нашли 1641 владельца. Пикап представлен в пятиместном исполнении с двойной кабиной, и при габаритах 5641х1880х1815 мм и колесной базе 3410 мм он – самый крупный в линейке пикапов компании. По уверению производителя, KingKong адаптирован для российских условий – в частности, кузов дополнительно обработан против коррозии. Подогнана под наши реалии и грузоподъемность: 975 кг позволяют удержать полную массу в рамках тонны и вывести машину из-под ограничений московского грузового каркаса.



Poer KingKong

Еще один плюс – востребованный любителями пикапов дизель объемом 2,0 л, выдающий 150 л.с. и 400 Нм. Альтернативно предложат бензиновый турбомотор с отдачей в 190 л.с. и 360 Нм. Оба силовых агрегата сочетаются с 6-ступенчатой механикой и подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Poer KingKong​

Оценена новинка, предлагаемая в двух комплектациях, в 2 799 000 и 2 999 000 рублей, что на полмиллиона дешевле ввозимых «в серую» любимцев публики Mitsubishi L200 и Toyota Hilux и вдвое дороже отечественного УАЗ Пикап.

Poer KingKong

Оснащение KingKong по-китайски традиционно богатое: система стабилизации, медиасистема с экраном на 10,3 дюйма и поддержкой Android Auto/Apple CarPlay и камерой заднего вида и т.п. Топовая комплектация добавляет камеры кругового обзора, боковые подушки и шторки безопасности, датчики дождя и света, климат-контроль, кожаную отделку салона и электропривод кресла водителя и продвинутую акустику.



GAC GS8

Бренд вышел на российский рынок в конце 2019 года. Сейчас в гамме три модели: среднеразмерный кроссовер GS5, большой паркетник GS8 и бизнес-вэн GN8. Если всё пойдет по плану, то за ближайший год должны обновиться все три машины.



GAC GS8 еще в 2021 году перешел в Китае во второе поколение. Сертификация машины близка к завершению. Если не старт продаж, то как минимум их анонс можно ожидать до конца весны. Пятиметровый кроссовер полностью сменил кузов и интерьер, а вот основным мотором остался 2.0 турбо.

GAC GS8

Вэн GN8 обновился в Китае год назад, а у нас ожидается к осени. Роскошно отделанная «восьмерка» длиной под 5,2 м делит силовые установки с кроссовером GS8. Наряду с чисто бензиновой версией есть и гибридная, но ее вряд ли предложат в России.



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Ну а вместо «пятерки» должен появиться GAC GS3. Правда, он только запускается в родном Китае, так что спешить с его привозом в Россию марка точно не станет. Это уже надежда на 2024 год, до которого всё еще может много раз измениться.

GAC точно не «взорвет» рынок вне зависимости от того, что марка нам предложит. Если в представительстве решат вдруг выйти из тени конкурентов, рецепт им можно посоветовать только один – брать более низкой ценой.

GAC GS8

Hongqi HS5

Принадлежащий государственному концерну FAW бренд произносится по-русски как «Хунцы», что в переводе означает «красный флаг». Его выход на российский рынок – факт подтвержденный, хотя и без конкретных дат. Последние слухи утверждают, что сборку Hongqi наладят – по иронии – на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье. Им теперь владеет дилерский холдинг «Автодом».

Hongqi HS5

Сертификацию с получением ОТТС пока прошли две модели. Hongqi HS5 сопоставим по габаритам, например, с Kia Sorento. Турбомотор 2,0 выдает 218 сил, работает с 6-ступенчатым роботом и полным приводом. Особой «люксовости» по списку опций не видно, но в ОТТС они прописаны далеко не все. Придется подождать больше информации.

Успел легализоваться и седан H9 представительского класса. В нём больше 5,1 м длины, но мотор скромный: 2,0 турбо на 245 сил в тандеме с преселективной коробкой. Привод только задний, хотя аналоги европейских, американских и корейских брендов давно приучили нас к наличию всех ведущих колес.

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Компанию HS5 и Н9 составят бизнес-седан Н5 и полноразмерный электрический кроссовер E-HS9. Последний еще в прошлом году начали ввозить в Россию «серые» дилеры, просят за него от 9 до 12 млн рублей.

Словосочетание «китайский премиум» уже не воспринимается анекдотом. Наши соседи научились делать достойные автомобили по уровню отделки, оснащения и дизайна. Только с ездовыми характеристиками не всегда ладится. Если Hongqi и по этому параметру окажутся сравнимы с «большой немецкой тройкой», их будут брать.

Hongqi HS5

BAIC U5 Plus

Машины этой марки вместе с Kaiyi освоил «Автотор». Анонсировано сразу три новинки. Наиболее интересен седан U5 Plus. Это представитель гольф-класса, аналог собирающегося по соседству Kaiyi E5. Только если последний пока предлагают только с турбомотором, вариатором и в максимальной комплектации, то BAIC скромнее. Наряду со 150-сильным наддувным двигателем будет атмосферник 1,5 на 113 сил, который можно заказать с механической коробкой. Цена – от 1,7 млн рублей. Новых иномарок дешевле сейчас в России нет. Даже Весты дороже: рестайлинговые седаны и универсалы пока копятся в ожидании старта продаж. BAIC U5 Plus с гуманной по нынешним временам базовой стоимостью может приглянуться всем – и «корпоративщикам», и частникам.

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BAIC X35 за 1,7-2,14 млн тоже выглядит неплохим предложением. Аналоги Kaiyi X3/X3 Pro пока в продажу не поспели, остальные одноклассники дороже. Но есть близкий по стоимости Haval Jolion. За стильную внешность, просторный салон, богатое оснащение он уже заработал место в топе продаж. BAIC X35 выглядит как просто машина и к тому же от неизвестного бренда. Что может заставить сделать выбор в пользу этого «второго сорта» – непонятно.



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BAIC BJ40 Plus принципиально иной – это рамный внедорожник. Снаружи явно видно влияние Jeep Wrangler, в салоне не обошлось без мотивов Mercedes-Benz. Техника серьезная: 225 сил турбомотора, классический 8-ступенчатый автомат. Вот только комплектация не слишком богатая, крыша не стационарная, а съемная, цена нескромная (3,76 млн рублей). Напомним только, что за те же деньги можно купить Tank 300 с принципиально иным уровнем комфорта.

FAW Bestune B70

Марка FAW анонсировала лифтбек Bestune B70 за 2,33-2,78 млн рублей и кроссовер Bestune T55 за 2,29-2,37 млн. По ценам все понятно: первый из сегмента С, второй – из В. Доселе компания раскручиваться в России явно не собиралась, торговала чем и как придется. Теперь же есть шансы выбиться на вершину, ведь FAW Bestune T77 станет новой флагманской Ладой, появившись на конвейере бывшего завода Nissan под Питером. Если у АвтоВАЗа действительно есть договоренности с FAW, перспективы В70 и Т55 именно под «родной» эмблемой в России стремятся к нулю. Их запросто могут сделать следующими Ладами. Тогда и от дилеров FAW эти модели уйдут, и цены станут другими. Вспомним JAC: анонс и старт продаж субкомпактного паркетника JS4 прошли впустую из-за старта Москвича.



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С высокой долей вероятности и этот список новинок можно будет дополнять в ближайшие месяцы – планы у поставщиков меняются с потрясающей скоростью. А ведь на днях откроется Шанхайский автосалон 2023, который готовит много потенциально интересного для нашего рынка. И, конечно, не Китаем единым. В перспективе – появление новых для нашего официального рынка имен типа индийской Tata Motors и Mahindra & Mahindra, параллельно всплывают «новые старые» – например, иранские Saipa и Iran Khodro. Похоже, без премьер в 2023 не останемся, вопрос в другом – сколько из них найдут своего покупателя.