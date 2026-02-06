Новинки ×
1000-сильный спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT готовится к премьере

В электронной базе китайского Минпрома всплыла самая мощная версия GT электрического кроссовера Xiaomi YU7, продажи начнутся в ближайшие месяцы.

О том, что у Xiaomi YU7 появится новая топ-версия GT, мы узнали от китайских СМИ в декабре: мощный электрический кроссовер станет одной из трёх автомобильных новинок Xiaomi в 2026 году, две другие новинки — это удлинённый электроседан Xiaomi SU7 L и большой трёхрядный кроссовер YU9 с plug-in гибридной силовой установкой. Если верить более свежим слухам, то у Xiaomi будет ещё один plug-in гибридный кроссовер с пятиместным салоном (вероятно, он получит индекс YU8).

500-тысячный электромобиль Xiaomi и основатель компании Лэй Цзюнь

Что до Xiaomi YU7 GT, то он уже, можно сказать, стал реальностью: появление в базе китайского Минпрома, как правило, предваряет скорую официальную премьеру. Напомним, что обычный Xiaomi YU7 вышел на рынок в июне прошлого года и мгновенно стал хитом: до конца 2025 года он разошёлся тиражом 153 673 шт., тогда как продажи соплатформенного седана SU7 составили 258 164 шт. Соответственно общие продажи Xiaomi в 2025 году составили 411 837 автомобилей. Напомним, что на авторынок Xiaomi вышла в марте 2024 года и в ноябре 2025 года выпустила 500-тысячный электромобиль, им стал кроссовер Xiaomi YU7 зелёного цвета.

На данный момент самой мощной версией Xiaomi YU7 является Max, передний и задний электромоторы здесь в сумме выдают 690 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,23 с максимальная скорость — 253 км/ч.

Xiaomi YU7 GT

Грядущий Xiaomi YU7 GT тоже двухмоторный, передний двигатель выдаёт 288 кВт, задний — 450 кВт, максимальная совокупная мощность — 738 кВт или 1003 л.с. Максимальная скорость — 300 км/ч. Время разгона до первой «сотни» пока не раскрыто, но ясно, что оно будет менее трёх секунд.

Варианты исполнения отдельных деталей Xiaomi YU7 GT

К внешним особенностям версии GT относятся более выпуклый передний воздухозаборник, более широкие пороги, направляющие «лезвия» на заднем диффузоре изменённая форма верхнего спойлера на багажной двери и оригинальный дизайн колёс (будут доступны несколько вариантов). Размерность шин — 265/40 R 21 спереди и 295/35 R 21 сзади. Для кузова предусмотрены несколько вариантов декоративных наклеек, тормозные суппорты тоже могут быть окрашены в различные цвета на выбор.

Xiaomi YU7 GT

Из-за нового аэродинамического обвеса и слегка заниженной подвески изменились габариты кроссовера, версия GT длиннее, шире и ниже остальных: габаритная длина — 5015 мм, ширина — 2007 мм, высота — 1597 мм. Колёсная база прежняя — 3000 мм.

Китайские СМИ ожидают, что минимальная цена Xiaomi YU7 GT составит около 450 000 юаней (5 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что базовый одномоторный Xiaomi YU7 сейчас стоит от 253 500 юаней (2,82 млн рублей), двухмоторный YU7 Max — от 329 900 юаней (3,67 млн рублей).

кроссовер Китай спортивные авто электромобиль новинки Xiaomi Xiaomi YU7
