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  • Alfa Romeo готовится к скорой презентации нового спорткара с дизайном в стиле ретро

Alfa Romeo готовится к скорой презентации нового спорткара с дизайном в стиле ретро

31.07.2023 45 1 0

Мировая премьера новинки пройдёт в Арезе, в музее итальянской марки в конце следующего месяца. Она может получить шестицилиндровый мотор.

Бренд Alfa Romeo входит в состав автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате слияния группы PSA и концерна FCA. Одной из главных целей бренда является достижение финансовой устойчивости: для этого производитель намерен «озеленить» линейку, а также расширить её за счёт не «штучных», а именно массовых моделей. В рамках этой стратегии в прошлом году был представлен кроссовер Alfa Romeo Tonale, который получил несколько гибридных версий.

Первый тизер новинки Alfa Romeo

При этом марка опасается того, что может потерять свою индивидуальность, поэтому в планах компании есть разработка спорткаров. Причём в компании хотят снабдить свою ближайшую нишевую новинку двигателем внутреннего сгорания, это значит, что производителю пришлось не откладывать проект в долгий ящик, ведь нужно успеть реализовать его до очередного ужесточения эконорм в Европе.

Ещё в феврале прошлого года в Alfa Romeo обещали, что спорткары пополнят линейку марки, причём проекты уже стартовали: ранее сообщалось, что в ходе работы над их дизайном создатели решили «обратиться за вдохновением» к Alfa Romeo Spider «Duetto» и T33 Stradale. Судя по всему, одна из этих новинок готовится к скорой премьере – спорткар, получивший условный именной индекс 33, покажут 30 августа 2023 года.

Второй тизер новинки Alfa Romeo

Очевидно, компания очень не хочет «засветить» новинку, оформленную в ретро-стиле, раньше времени: все тизеры весьма расплывчатые и малоинформативные.  Так, на первом, скорее всего, запечатлён круглый задний фонарь; на втором, вероятно, часть воздухозаборника, интегрированного в передний бампер, который получил рисунок в виде горизонтальных пластин. А на новом, третьем по счёту изображении мы можем разглядеть часть рулевого колеса с узнаваемым логотипом бренда и кнопками на спицах.

Помимо индекса «33», у будущей новинки, по слухам, есть и другой – «6С». Дело в том, что у Alfa Romeo 4C был четырёхцилиндровый мотор, а спорткар 8C оснащался двигателем V8. По предварительным данным, анонсированная новинка получит шестицилиндровый мотор. Не исключено, что им может оказаться битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, которым оснащаются модели в топ-версии Quadrifoglio. У Giulia GTA, которая была выпущена лимитированным тиражом, его отдача составляет 540 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм.

Новый тизер новинки Alfa Romeo

Есть и другой вариант: он предполагает, что под капотом окажется 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель Nettuno: таким, в частности, оснастили Maserati GranTurismo (марка Maserati тоже принадлежит Stellantis). Согласно третьему предположению, новый спорткар Alfa Romeo получит 800-сильную гибридную установку, в основу которой ляжет битурбомотор Nettuno, работающий в тандеме с электродвигателем.

В дальнейшем в линейке итальянской марки появится паркетник, который станет близнецом Jeep Avenger, представленного осенью прошлого года. Вероятно, у него будут как полностью «зелёные» версии, так и гибридные модификации. Замены для Alfa Romeo Giulia и Stelvio окажутся «электричками», также как и грядущий большой кроссовер, основным рынком для которого станут Штаты.

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1 комментарий
01.08.2023 01:17
Papirus

Хотя бы что то еще останется автомобилем, а не колесами на батарейках

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