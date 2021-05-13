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  • Аналог Opel Astra перешёл в новое поколение: огромное табло в салоне и «турбочетверка»

Аналог Opel Astra перешёл в новое поколение: огромное табло в салоне и «турбочетверка»

13.05.2021 162 0 0

Появились свежие подробности о седане Buick Verano третьей генерации, предназначенном для китайского рынка. До дилеров новинка доберется в этом году.

 

Самый первый Verano был перелицованной версией Opel Astra J, тот Бьюик продавали как в КНР (под именем Excelle XT/GT), так и в США. Модель второй генерации, дебютировавшая в 2015-м, это аналог уже нынешней Астры серии K. «Второй» Verano доступен только в Китае, причем если у актуального Опеля четырехдверная версия так и не появилась (в семейство входят хэтчбек и универсал), то Бьюик изначально был доступен в виде седана и хэтча. В 2019-м китайская модель пережила рестайлинг, тогда же «пятидверку» отправили в отставку. А в апреле этого года на Шанхайском мотор-шоу марка Buick представила «четырехдверку» нового поколения – с приставкой Pro. Свежий седан показали с наглухо тонированными стеклами, теперь же опубликованы фирменные фото салона, вдобавок стали известны кое-какие подробности.

Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Итак, объявлено, что Buick Verano Pro построен на «глобальной платформе GM», однако детали пока не раскрыты. Кузов новый, хотя дизайн экстерьера, скорее, эволюционировал. Как бы то ни было, но фары вытянулись, задние фонари больше не пронзает декоративная хромированная плашка (ее вообще убрали), стекла тоже лишились блестящей окантовки, с передних дверей еще исчезли «треугольники», а у наружных зеркал нет отдельных ножек. Как и у предшественника, у Verano Pro есть «оспортивленная» версия GS, ее особенности – более агрессивные бамперы, черные крыша, зеркала и спойлер на крышке багажника, красные тормозные суппорты.

Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Buick Verano Pro
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Размеры новой модели не названы, зато озвучен объем грузового отсека – 480 литров, что на 25 литров больше, чем у прежней «четырехдверки». Длина седана второго поколения равна 4723 мм, ширина – 1802 мм, высота – 1466 мм, колесная база – 2700 мм.

Главная «фишка» внутри – гигантское «табло», то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). Также седану достались усеченное рулевое колесо и двухсекционная панорамная крыша. Но при этом у модели по-прежнему довольно простенький блок управления «климатом», хотя в нем появился экранчик.

Buick Verano Pro GS
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Buick Verano Pro GS
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Buick Verano Pro GS
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Buick Verano Pro GS
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На данный момент для нового Buick Verano Pro заявлен только один двигатель – бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая сочетается с вариатором. Мощность в компании не назвали. Предшественник оснащается «турботройками» 1.0 и 1.3 с отдачей в 125 и 165 л.с. соответственно. Литровому мотору положен шестиступенчатый «автомат», второй движок работает в паре с CVT.

В продажу седан нового поколения поступит во второй половине года. Судя по приставке Pro, «второй» Verano в отставку не собирает – по крайней мере, пока. Предыдущая модель в Китае сегодня стоит от 152 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 757 000 рублей по текущему курсу.

Предыдущий Buick Verano
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Предыдущий Buick Verano
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Предыдущий Buick Verano
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Предыдущий Buick Verano
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Между тем Opel Astra тоже вот-вот сменит поколение – ее построят на доработанной платформе EMP2, на которой также базируется новый Peugeot 308.

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