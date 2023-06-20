Анонсирован Suzuki Invicto: «премиальный» минивэн, который сделан из Тойоты

Предполагается, что новый MPV предложат исключительно в виде гибрида, хотя у донорской модели Toyota есть и «традиционная» версия.

Компания Maruti Suzuki, индийская «дочка» Suzuki, анонсировала трехрядный вэн Invicto. На данный момент опубликован единственный официальный тизер, впрочем, машину прячут зря: другую эмблему получил минивэн Toyota Innova нового поколения, который дебютировал в прошлом году (в Индии такой MPV носит «фамилию» Hycross, при этом рамный предшественник там до сих пор в строю). К слову, Тойота и Suzuki сотрудничают давно, и у них уже несколько «совместных» моделей: среди них, например, кроссоверы Toyota Urban Cruiser Hyryder и Suzuki Grand Vitara, хэтчбеки Toyota Glanza и Suzuki Baleno.

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По предварительным данным, от донорской Тойоты вэн Suzuki Invicto будет отличаться лишь оформлением передней части (скорее всего, ему достанется другая радиаторная решетка), ну и еще могут подретушировать оптику. Стало быть, габариты тоже окажутся идентичными. Длина индийской Toyota Innova Hycross равна 4755 мм, колесная база – 2850 мм.



Toyota Innova Hycross

Минивэн Suzuki предложат с восьми- или семиместным салоном, в последнем случае во втором ряду могут быть отдельные кресла с выдвижными подставками для ног. Список оборудования наверняка такой же, как у исходной Innova, то есть для Invicto тоже предусмотрены мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью планшетом, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.



Toyota Innova Hycross 1 / 4 Toyota Innova Hycross 2 / 4 Toyota Innova Hycross 3 / 4 Toyota Innova Hycross 4 / 4

Напомним, в новом поколении Toyota Innova лишилась рамы и заднего привода: в основе минивэна лежит переднеприводная «тележка» GA-C, двигатель расположен поперечно, а не продольно, спереди вместо двойных поперечных рычагов теперь стойки McPherson, вместо заднего моста – полузависимая подвеска. Кроме того, у модели задние дисковые тормоза вместо барабанных.



Toyota Innova Hycross

Индийцам Innova Hycross доступна с бензиновым атмосферником 2.0 (174 л.с.) в сочетании с вариатором, а также в виде гибрида с тем же двухлитровым мотором, электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная мощность – 186 л.с.). И только гибридная версия, как ожидается, будет у Suzuki Invicto. Привод в любом случае исключительно передний.



Производством новинки займется индийский завод Тойоты (он же делает Innova), при этом впоследствии Invicto вполне может добраться до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ну а в Индии уже принимают заказы на минивэн Suzuki (но цен еще нет), причем там модель считается «премиумом»: ее будут продавать через отдельную дилерскую сеть Nexa. Премьера Suzuki Invicto намечена на 5 июля.