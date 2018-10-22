Audi не может начать продажи кроссоверов e-tron из-за проблем

Фирма Audi отрапортовала о начале производства своего первого электрического кроссовера e-tron еще в начале сентября, однако в дилерские центры машина до сих пор не поступила. Западные СМИ выяснили, в чём дело.

Audi первой из большой немецкой тройки запустила в производство электрический кроссовер и уже должна была начать его продажи, закрепив таким образом моральное и техническое преимущество над конкурентами. BMW планирует представить свой первый серийный SUV на батарейках лишь в 2020 году, а даймлеровский Mercedes-Benz EQC, который проигрывает Audi e-tron по запасу хода на одной зарядке, встанет на конвейер только в 2019-м, так как концерну требуется время на отладку производства литий-ионных батарей – их выпускает дочернее предприятие Accumotive.

1 / 2 2 / 2

Батареи для Audi e-tron поставляет LG Chem, и, по данным немецкой газеты Bild am Sonntag, накануне старта продаж корейский поставщик решил внезапно повысить цены на этот ключевой для электромобилей компонент. Рост составил порядка 10% и стал неприятным сюрпризом для боссов Audi, корейцы объясняют его повышенным спросом на АКБ. Источник сообщает, что переговоры на эту тему между двумя компаниями зашли в тупик, из-за чего выпуск кроссоверов e-tron может задержаться на несколько месяцев.

В свою очередь Reuters со ссылкой на собственного инсайдера сообщает, что задержка поставок машин дилерам связана с неким сбоем в программном обеспечении инновационной модели, на устранение которого потребуется четыре недели.

Если проблема действительно в сбое софта, то это, по крайней мере, не приведёт к удорожанию автомобиля, а вот если немцы пойдут навстречу требованиям LG Chem, то уже объявленные ценники придется переписывать. До судебного процесса, скорее всего, дело не дойдёт, так у Audi просто нет на него времени – под e-tron уже выстроены маркетинговая и рекламная стратегии и набраны клиентские предзаказы, так что, возможно, часть машин придется продать себе в убыток. В этом смысле решение Daimler производить батареи самостоятельно в стратегическом плане выглядит более верным.

1 / 2 2 / 2

Кстати задержка в поставками Audi e-tron ставит точку в виртуальном спорте немецкого кроссовера с японским седаном Lexus ES седьмого поколения: обе машины, напомним, имеют камеры вместо наружных зеркал заднего вида, при этом Audi и Lexus заявляли, что они первыми выпустили серийную модель с таким необычным девайсом, который прежде можно было видеть на концепт-карах. Lexus объявил, что ES с камерами-зеркалами поступит в продажу в октябре, тогда как Audi e-tron даже при самом оптимистическом раскладе вряд ли появится у дилеров раньше середины ноября. В России, к слову, e-tron продаваться тоже будет, но не раньше середины 2019 года.