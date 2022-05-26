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  • АВТОВАЗ продолжит простой в июне, оживить предприятие должны упрощённые Лады

АВТОВАЗ продолжит простой в июне, оживить предприятие должны упрощённые Лады

26.05.2022 124 1 0

Рабочие АВТОВАЗа благополучно отгуляли летний отпуск в апреле, чтобы предприятие могло поднакопить недостающие для выпуска машин комплектующие, но, к сожалению, этот план не сработал либо сработал не в полной мере. В мае производство так и не возобновилось, июнь тоже начнётся с простоя.

 

Ритмичную работу флагмана российского легкового автопрома ещё в середине прошлого года нарушила пандемия COVID-19 и спровоцированный ей глобальный дефицит микрочипов — заводам в Тольятти и Ижевске приходилось периодически вставать на паузу. Начавшаяся 24 февраля этого года спецоперация на территории Украины оказалась более суровым испытанием для АВТОВАЗа: к пандемийному дефициту комплектующих добавились санкционный и логистический: уже 5 марта заводы ушли на простой, но всё же несколько дней в марте завод в Тольятти работал.

На середину апреля руководство АВТОВАЗа перенесло корпоративный отпуск, в последнюю неделю апреля оба завода работали, затем были майские праздники (пауза между ними тоже пошла в счёт корпоративного отпуска), а с 11 мая вновь начались понедельные простои с сохранением 2/3 заработной платы рабочим. Май подходит к концу, но проблема с комплектующими так и не решена: сегодня «Интерфакс» со ссылкой на представителя независимого профсоюза работников АВТОВАЗА Леонида Емшанова сообщил, что с 30 мая по 3 июня простой продолжится.

С 6 июня оба завода перейдут на четырёхдневную рабочую неделю — решение об этом было принято ещё в марте, но не факт, что работа будет даже в таком усечённом формате.

Напомним, что 16 мая основной собственник АВТОВАЗа — французская Renault Group — объявила о том, что продаёт свою долю АВТОВАЗа институту НАМИ (дочерняя структура Минпромторга), и таким образом избавила себя от головной боли по разруливанию логистических тупиков.

Свой московский завод Renault отдала мэрии города (вывеску Renault с фасада на этой неделе сняли), здесь теперь будут делать некие новые «Москвичи» (скорее всего, перелицованные китайские модели), сборка Renault Duster уже переносится в Тольятти — его будут продавать под маркой Lada. На плечи АВТОВАЗа и его дилеров, кроме того, ложится гарантийное и сервисное обслуживание ранее выпущенных автомобилей Renault, а новых больше не будет. Последняя новость сильно огорчила российских дилеров Renault: как сообщает drom.ru, они намерены судиться с французской компанией, бросившей их на произвол судьбы. Между тем судьба собиравшихся на московском заводе Renault кроссоверов Kaptur и Arkana, а также собиравшихся в Тольятти седанов Logan и хэтчбеков Sandero пока официально никак не определена, но если они и выживут, то точно не под маркой Renault.

На АВТОВАЗе в свою очередь уже сменилось руководство: президентом предприятия назначен Максим Соколов, вице-президентом по инжинирингу стал Евгений Шмелё﻿в — он уже занимал аналогичную должность на АВТОВАЗе до 2014 года. Ожидается, что в ближайшее время АВТОВАЗ представит упрощённые версии своих моделей (без подушек безопасности, без ABS и с двигателями более низкого экологического класса), которые позволят ему вернуться к работе — упрощённые требования к сертификации уже подготовлены российским правительством.

Напомним также, что 22 февраля АВТОВАЗ провёл в Ижевске презентацию обновлённой Лады Весты, но не полностью (интерьер официально так и не представили) и пока неизвестно, что в итоге будет с этой моделью, в каком виде она дойдёт до производства и дойдёт ли вообще.

Россия АВТОВАЗ бизнес заводы Lada

 

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1 комментарий
26.05.2022 20:51
Владислав Округин

По последним назначениям не похоже, чтобы у них были планы по запуску производства чего бы то ни было.

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