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Батарейки не прилагаются: LG Electronics и Magna создают СП

23.12.2020 136 0 0

Совместное предприятие, которое получило предварительное название LG Magna e-Powertrain, будет сформировано к лету 2021 года и станет ответом двух крупных компаний на быстро растущую потребность мирового автопрома в электромобильных компонентах.

 

Объединение с целью сократить затраты на разработку и производство электромобилей — уже привычное дело в отрасли, в числе последних примеров можно назвать альянсы GM и Honda, Ford и VW, а также слияние Groupe PSA и FCA. Сделка LG Electronics и Magna — наиболее заметная за последний год среди производителей комплектующих, хотя партнёры, мягко говоря, не равны по объёму.

В рейтинг крупнейших поставщиков автокомпонентов, который ежегодно публикует издание Automotive News, корейская компания LG Electronics, например, вообще на вошла, а канадская Magna заняла в нём третью строчку после Bosch и Denso. Но есть альтернативные рейтинги, в частности от консалтингового агентства Berylls, и в нём Magna фигурирует на четвёртом после Bosch, Continental и Denso месте с выручкой в 35,2 млрд евро по итогам 2019 года, а LG Electronics занимает 63 строчку с выручкой в 4,2 млрд долларов, но при этом корейская компания отмечена как одна из самых быстрорастущих: по сравнению с 2018 годом выручка выросла на 41%.

Эти цифры нам кажутся любопытными в свете того, что доля Magna в новом СП составит 49%, а LG Electronics — 51%. Выпускать СП будет электромоторы, инверторы и бортовые зарядные устройства, то есть то, что Magna и так уже производит, но, видимо, кооперация с LG Electronics поможет ей снизить себестоимость этих узлов и обеспечить более привлекательные для клиентов цены. Сумма сделки официально не разглашается, Reuters оценивает её в миллиард долларов.

LG Electronics не следует путать с батарейной фирмой LG Chem — это два структурно обособленных подразделения корпорации LG и делиться батареями с Magna корейцы, судя по всему, пока не готовы.

Своих батарей Magna не делает, зато у неё в Австрии есть собственное автомобильное производство в Граце (Magna Steyr), которое по контракту собирает модели нескольких производителей, в частности легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, электромобиль Jaguar I-Pace, спорткары BMW Z4 и Toyota Supra. В 2022 году к ним присоединится американский кроссовер Fisker Ocean, который отчасти станет уже собственной моделью Magna, поскольку получит разработанную ей модульную электромобильную платформу. Батарея у Fisker Ocean будет от LG Chem, что совсем не удивительно. Завод Magna Steyr также назывался главным кандидатом на сборку электромобилей Apple, но на данный момент планы «яблочной» компании в автобизнесе представляются весьма неопределёнными.

Полагаем, что СП с LG Electronics всё же даст компании Magna некоторые преференции по батарейной линии: например, корейская сторона будет давать общим клиентам более привлекательные цены на ячейки LG Chem. А батареи для электромобилей — это самый главный и самый дорогой компонент, и его ценность, вероятно, с лихвой компенсирует некоторую асимметричность предприятия LG Magna e-Powertrain.

электромобиль бизнес

 

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