Без бразильского размаха: Dacia Duster превратился в куцый пикап с двухрядной кабиной

В Румынии представлен и поступил в продажу Dacia Duster Pick-Up — коммерческий грузовичок категории N1, сделанный на базе кроссовера. Цена — от 25 983 евро.

У Dacia Duster ещё в первом поколении появилась версия с кузовом пикап, точнее у его клона под маркой Renault, так как за пределами Европы марка Dacia не представлена. Этот пикап называется Renault Oroch и выпускается в Бразилии с 2015 года, в отставку он пока не собирается, так как стоит относительно недорого и клиентам нравится — благодаря растянутой колёсной базе и большому заднему свесу в этот пикап влезает много груза. «Второй» Renault Duster кузов пикап не получил, а «третий» вообще пока не добрался до Латинской Америки.

Между тем Dacia Duster актуального третьего поколения внезапно обрёл версию пикап с двухрядной кабиной в родной Румынии. Прежде у румынского Дастера были версии пикап с однорядной кабиной, а тут двойная кабина, с практически полноценным салоном кроссовера, только задний диван у версии Pick-Up строго двухместный, с разделительным подлокотником по центру.

Колёсная база и задний свес у Dacia Duster Pick-Up такие же, как у исходного кроссовера, что и определило немного неполноценный вид получившегося пикапчика. Верхняя часть кормы срезана, багажная дверь заменена откидным бортом, между салоном и грузовой платформой установлена пластиковая перегородка с окошком. Следы «операции» на кузове закрыты чёрным пластиком. Проводит такие «операции» не сама Dacia, а фирма-подрядчик Romturingia, она же делает по заказу пикапы с однорядной кабиной на базе «второго» Дастера. Полезная длина грузовой платформы Dacia Duster Pick-Up — 1050 мм, ширина — 1000 мм, грузоподъёмность — 430 кг. Для фиксации груза предусмотрены металлические петли.

Dacia Duster Pick-Up доступен в двух версиях: mild hybrid 130 4×4 и hybrid 140. Полноприводная версия mild hybrid 130 4×4 — мягкогибриная: 1,2-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 130 л.с. здесь дополнена 48-вольтовым стартер-генератором, коробка передач — 6-ступенчатой МКП, мощность на задние колёса отбирает муфта.

Полноценная гибридная версия hybrid 140 сделана на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», который состыкован с тяговым электромотором и многорежимной автоматической трёхвальной 4-ступенчатой коробкой передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов, максимальная совокупная мощность силовой установки — 140 л.с., привод только передний. Заметим, что у исходного кроссовера версия hybrid 140 скоро будет заменена на более мощную hybrid 155, но пикап вышел на рынок со старой гибридной силовой установкой.

Стоит Dacia Duster Pick-Up от 25 983 евро без учёта НДС, но для бизнеса в Румынии предусмотрена 100-процентная компенсация НДС при покупке такого вот грузовичка, вдобавок есть различные лизинговые программы, позволяющие не платить полную цену.

Одновременно в Великобритании сегодня был представлен фургон на базе кроссовера Dacia Duster третьего поколения — Duster Cargo. Исходный кузов избавлен от заднего дивана, стёлка задних дверей и окошки за ними затонированы, за креслами водителя и единственного пассажира установлена жёсткая перегородка со смотровой сеткой. Объём получившегося грузового отсека — 1149 л, грузоподъёмность — те же 430 кг. Силовых установок тоже две на выбор: mild hybrid 130 4×4, как у румынского пикапчика, и более свежая гибридная hybrid 155 на базе 1,8-литрового бензинового «атмосферника». Цена — от 22 995 фунтов стерлингов без учёта НДС.

