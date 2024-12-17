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Бюджетный кроссовер Kia Syros: новые кадры перед премьерой

17.12.2024 104 0 2

Презентацию компактного паркетника Kia с брутальным обликом проведут позже на этой неделе. По неофициальным данным, новинка будет доступна с бензиновым и дизельным моторами, а позже у нее может появиться еще и электрическая версия.

Компания Kia поделилась очередными видеотизерами своей новой модели Syros. Автомобиль позиционируют в качестве кроссовера, хотя внешне он больше похож на компактвэн. Как бы то ни было, главным рынком для Kia Syros станет Индия, там же наладят производство. Ну а полноценная премьера паркетника состоится уже 19 декабря.

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Kia Syros получил необычный и довольно брутальный дизайн. Среди особенностей внешности – «квадратный» кузов с внушительным обвесом, вертикальные блоки фар, выдвижные ручки дверей и L-образные фонари. Размеры сама марка еще не раскрыла. Индийцы пишут, что длина кросса не превышает четырех метров («коротким» машинам в Индии положены существенные налоговые льготы).

Интерьер мы видели на предыдущих тизерах. Внутри – помещенные в единый массивный корпус тачскрин мультимедиа и цифровая приборка. В списке оборудования также заявлены панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона и система выбора режима движения. Кроме того, модели прочат вентиляцию кресел, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

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О технике Kia пока не рассказала. По информации индийских профильных СМИ, на первом этапе Syros будет доступен с бензиновой турботройкой 1.0 (120 л.с.) и турбодизелем 1.5 (115 л.с.). Первый мотор якобы сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дизелю положены 6МТ или классический шестиступенчатый автомат. Привод в любом случае исключительно передний. Впоследствии паркетник может получить еще и электроверсию.

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Предполагается, что в индийской гамме Kia кроссовер Syros окажется на ступеньку выше компакта Kia Sonet (от 799 900 рупий или 970 000 рублей по актуальному курсу).

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