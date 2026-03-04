Бюджетный седан Nissan Versa, он же Almera и Sunny: новый имидж и старый мотор

Предназначенный для стран Латинской Америки преобразившийся седанчик Nissan Versa засветили еще весной 2025-го в общей презентации с другими будущими премьерами марки. В феврале года нынешнего компания объявила о старте производства такой четырехдверки на своем заводе в Мексике. А теперь в этой стране состоялась полноценная презентация модели. Там уже раскрыты комплектации и цены, новая Versa доступна к покупке.
Четырехдверка считается следующим поколением, но это все же вторая модернизация предыдущей Версы, которая дебютировала в 2019 году (первый рестайлинг провели в 2022 г.). Седан сохранил «тележку» V и кузов предшественника. При этом, как отмечают мексиканские СМИ, Nissan Versa перенастроили подвеску и рулевое управление.
Длина свежей Версы равна 4500 мм, что всего на 5 мм больше, чем у старой модели. Колесная база – те же 2620 мм. Не изменился и объем багажника – 466 или 482 литра в зависимости от исполнения.
Седан обрел двухэтажную головную оптику и новые бамперы, радиаторная решетка стала меньше. Новые же задние фонари объединены между собой черной плашкой, на которой красуется название модели. Задний номерной знак перенесли с крышки багажника на бампер. В итоге, Nissan Versa выглядит одновременно и солиднее, и агрессивнее предыдущей модели. Впрочем, «оспортивленная» версия SR из местной гаммы исключена.
Салон тоже переделали, но уже не столь тщательно. Внутри – модернизированная передняя панель, новые цифровая приборка и кресла. Также заменили мультимедийную систему — уже в базе отныне идет прилепленный к панели 9-дюймовый планшет, а топовой Nissan Versa достался экран на 12,3 дюйма (у старого мексиканского седана тачскрин на 7 или 8 дюймов, который встроен в панель).
Обычным покупателям новая четырехдверка доступна в трех комплектациях, у них прежние названия: Sense, Advance и Exclusive. Помимо мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином в список оборудования самой дешевой Версы вошли: светодиодная оптика, 15-дюймовые стальные колеса, кондиционер, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система автоторможения. В версии Advance появляются 16-дюймовые легкосплавные диски и камеры кругового обзора. Топовый седан Exclusive – это 17-дюймовые диски, упомянутый выше более крупный планшет, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose (с динамиком в подголовнике водительского сиденья), климат-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Кроме того, для корпоративных клиентов Nissan выпустил «простое» исполнение Sense Base.
Вся техника прежняя. В Мексике седан оснащается бензиновым атмосферником 1.6 (120 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, только передний.
Новую Nissan Versa оценили в 382 900 – 470 900 песо, что эквивалентно примерно 1,67 млн – 2,06 млн рублей по текущему курсу. «Корпоративная» версия с механикой обойдется в 374 900 песо (1,64 млн рублей).
После того, как новая Верса освоит мексиканский рынок, такой седан доберется и до других стран Латинской Америки. Впоследствии должны представить свежие четырехдверки для Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии – в этих регионах модель известна как Sunny и Almera соответственно. А вот в Штатах такой седан не появится, хотя предшественник там пока представлен.
Между тем вместе с Nissan Versa в Мексике дебютировал и седан Nissan Sentra нового поколения, который уже продают в США и Китае (в Поднебесной эта четырехдверка зовется Sylphy). Как и в Штатах, старшая четырехдверка предложена с атмосферником 2.0 и вариатором, ее цена начинается с отметки 469 900 песо (2,06 млн рублей).
