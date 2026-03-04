Бюджетный седан Nissan Versa, он же Almera и Sunny: новый имидж и старый мотор

Компания Nissan полностью рассекретила компактную четырехдверку следующей генерации. Модель получила более солидный облик. Салон тоже обновили, хотя внутри радикальных перемен нет. Технику реформы не затронули.

Предназначенный для стран Латинской Америки преобразившийся седанчик Nissan Versa засветили еще весной 2025-го в общей презентации с другими будущими премьерами марки. В феврале года нынешнего компания объявила о старте производства такой четырехдверки на своем заводе в Мексике. А теперь в этой стране состоялась полноценная презентация модели. Там уже раскрыты комплектации и цены, новая Versa доступна к покупке.

Было — стало

Четырехдверка считается следующим поколением, но это все же вторая модернизация предыдущей Версы, которая дебютировала в 2019 году (первый рестайлинг провели в 2022 г.). Седан сохранил «тележку» V и кузов предшественника. При этом, как отмечают мексиканские СМИ, Nissan Versa перенастроили подвеску и рулевое управление.

Длина свежей Версы равна 4500 мм, что всего на 5 мм больше, чем у старой модели. Колесная база – те же 2620 мм. Не изменился и объем багажника – 466 или 482 литра в зависимости от исполнения.

Седан обрел двухэтажную головную оптику и новые бамперы, радиаторная решетка стала меньше. Новые же задние фонари объединены между собой черной плашкой, на которой красуется название модели. Задний номерной знак перенесли с крышки багажника на бампер. В итоге, Nissan Versa выглядит одновременно и солиднее, и агрессивнее предыдущей модели. Впрочем, «оспортивленная» версия SR из местной гаммы исключена.

Салон тоже переделали, но уже не столь тщательно. Внутри – модернизированная передняя панель, новые цифровая приборка и кресла. Также заменили мультимедийную систему — уже в базе отныне идет прилепленный к панели 9-дюймовый планшет, а топовой Nissan Versa достался экран на 12,3 дюйма (у старого мексиканского седана тачскрин на 7 или 8 дюймов, который встроен в панель).

Обычным покупателям новая четырехдверка доступна в трех комплектациях, у них прежние названия: Sense, Advance и Exclusive. Помимо мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином в список оборудования самой дешевой Версы вошли: светодиодная оптика, 15-дюймовые стальные колеса, кондиционер, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система автоторможения. В версии Advance появляются 16-дюймовые легкосплавные диски и камеры кругового обзора. Топовый седан Exclusive – это 17-дюймовые диски, упомянутый выше более крупный планшет, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose (с динамиком в подголовнике водительского сиденья), климат-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Кроме того, для корпоративных клиентов Nissan выпустил «простое» исполнение Sense Base.

Вся техника прежняя. В Мексике седан оснащается бензиновым атмосферником 1.6 (120 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Новую Nissan Versa оценили в 382 900 – 470 900 песо, что эквивалентно примерно 1,67 млн – 2,06 млн рублей по текущему курсу. «Корпоративная» версия с механикой обойдется в 374 900 песо (1,64 млн рублей).

После того, как новая Верса освоит мексиканский рынок, такой седан доберется и до других стран Латинской Америки. Впоследствии должны представить свежие четырехдверки для Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии – в этих регионах модель известна как Sunny и Almera соответственно. А вот в Штатах такой седан не появится, хотя предшественник там пока представлен.

Между тем вместе с Nissan Versa в Мексике дебютировал и седан Nissan Sentra нового поколения, который уже продают в США и Китае (в Поднебесной эта четырехдверка зовется Sylphy). Как и в Штатах, старшая четырехдверка предложена с атмосферником 2.0 и вариатором, ее цена начинается с отметки 469 900 песо (2,06 млн рублей).