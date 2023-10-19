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BMW M5 G90: новые изображения

19.10.2023 151 0 0

Продолжаются испытания самой мощной версии «пятёрки» нового поколения с заводским индексом G60, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, решили составить собственное представление о внешнем виде будущей новинки.

Спортседан М5 впервые появился в 1984 году, он был сделан на базе 5 серии второго поколения в кузове Е28. С тех пор каждая генерация «пятёрки» получала такую модификацию, не станет исключением и новый седан, который получил индекс G60. Его премьера состоялась в конце прошедшей весны, причём впервые в своей истории он был представлен сразу в двух версиях - с традиционными моторами и в полностью электрической. Чем же будет отличаться версия М5?

Рендеры новой M5 в двух вариантах исполнения
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Рендеры новой M5 в двух вариантах исполнения
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Прежде всего, седан получит более широкие крылья, причём не только передние, как на нынешнем поколении «эм-пятой», но и задние. Спереди появится новый массивный бампер с крупным центральным воздухозаборником и парой узких по краям. Вполне возможно, что в центральной части под решёткой сделают контрастную чёрную вставку подобно другим новинкам компании — мы изобразили варианты с ней и без неё. Сама же решётка будет оригинальной и получит несколько горизонтальных перекладин. Пороги, в отличие от обычных «пятёрок», будут окрашены в цвет кузова, а сзади самым ярким элементом станет бампер, дизайн которого уже не является секретом благодаря опубликованной не так давно шпионской фотографии. Он получит угловатый диффузор, состоящий из двух частей, центральная нижняя часть бампера при этом будет окрашена в цвет кузова.

Рендер новой BMW M5

Новая BMW M5 впервые в своей истории станет подзаряжаемым гибридом. Основа системы — битурбированный 4,4-литровый бензиновый V8, уже использующийся на флагманском кроссовере XM. Общая отдача гибридной установки составит более 700 л.с., для сравнения, вышеупомянутый XM в топовой версии Label Red развивает 748 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.  

Премьера нового спортседана ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешняя BMW M5 в кузове F90
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Нынешняя BMW M5 в кузове F90
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Нынешняя BMW M5 в кузове F90
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Кстати, модель М5 также будет представлена в Touring, рендеры обычного универсала на основе патентных изображений мы опубликовали совсем недавно. Также ровно неделю назад состоялась премьера кроссовера Х2 нового поколения.   

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