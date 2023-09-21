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Больше нишевых машин: Volkswagen собирается продавать американцам суперкары Bugatti и Rimac

21.09.2023 100 0 0

Подразделение концерна VW в США подписало контракт на импорт и дистрибуцию автомобилей французской и хорватской марок, занимающихся разработкой спорткаров.

У так называемых нишевых брендов Bugatti и Rimac за последнее время произошло немало изменений. Так, весной 2021 года стало известно о том, что французская компания Bugatti остаётся в составе немецкого концерна Volkswagen, однако переходит под контроль Porsche. Осенью того же года появилась информация о завершении объединения этого производителя с хорватским стартапом Rimac, а также о создании совместного предприятия. А в 2022-м сообщалось о «разводе» Rimac и Hyundai.

Теперь стало известно о том, что американское подразделение VW подписало контракт на импорт и дистрибуцию автомобилей европейских брендов Bugatti и Rimac. Соглашение, предусматривающее новое направление, было подписано ещё в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week, которое прошло в минувшем месяце.

Стоит отметить, что французские гиперкары не являются новинкой для Штатов, при этом, по словам главы американского офиса Volkswagen Пабло Ди Си, импорт и продажа  моделей хорватской Rimac в рамках нового сотрудничества позволит дилерам концерна предоставить клиентам «ещё больше разнообразия» в нишевом сегменте.

На фото: глава американского офиса Volkswagen Пабло Ди Си и гендиректор Bugatti Rimac Мате Римац

Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац пояснил, что соглашение даст возможность «новой дилерской сети в Штатах развиваться благодаря огромному опыту VW и ресурсам, имеющимся в распоряжении концерна». По его словам, это позволит Bugatti и Rimac «сочетать всё лучшее в продажах на массовом рынке с индивидуальными, ориентированными на клиента особенностями», что является отличительной чертой и французской и хорватской марок.

Как сообщает Motor1.com, бренд Rimac отправил не менее трёх экземпляров Nevera в США. По словам технического директора компании Эмилио Скерво, сейчас производитель думает над тем, как сделать будущие модели легче по сравнению с нынешними. Ещё грядущие спорткары должны получить ряд усовершенствований для увеличения жёсткости кузова, а также могут измениться водительские настройки.

У марки Bugatti тоже есть модель, которая на данный момент находится в стадии разработки. Производитель планирует представить автомобиль в следующем году, а поставки начать в 2025-м. Вероятно, потенциальные будущие владельцы уже получили представление о будущей новинке, остальным же подробности раскроют ближе к дебюту.

Напомним, весной прошлого года появилась информация о гиперкаре Bugatti Centodieci, который получил дизайн по мотивам культового Bugatti EB110 из первой половины 90-х. У него под капотом располагается 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами, выдающий максимальные 1600 л.с. Компания выпустила всего десять экземпляров модели, покупка каждого такого автомобиля обошлась не чем в 8 млн евро.

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