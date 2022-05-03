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  • Hyundai и Rimac расходятся, из двух совместных проектов выживет только один

Hyundai и Rimac расходятся, из двух совместных проектов выживет только один

03.05.2022 198 0 0

Корейская и хорватская компания разрабатывали вместе электрический и водородный спорткары. Электрический почти готов и дебютирует в начале 2023 года, а работы по водородной машине остановлены.

 

В мае 2019 года Hyundai Motor Group инвестировала в Rimac 80 млн евро (64 млн поступили со стороны Hyundai Motor, 16 млн — со стороны Kia Motors) и сейчас владеет 12% акций Rimac Group. В состав Rimac Group входит компания Bugatti Rimac, образованная в прошлом году после решения Volkswagen о передаче Bugatti под контроль хорватского стартапа, при этом немецкий автоконцерн через компанию Porsche сейчас владеет 45% акций Bugatti Rimac и 24% акций Rimac Group — подробно структуру собственников мы описывали в прошлом году, а здесь лишь приведём картинку для наглядности.

Porsche увеличила свою долю в Rimac Group с 10 до 24% в прошлом году в свете реструктуризации Bugatti, и, возможно, усиление немецкого влияния на Rimac оттолкнуло Hyundai от хорватской компании, так как Volkswagen вообще и Porsche в частности являются одними из ключевых конкурентов Hyundai Motor Group. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники сообщает что творческий союз Hyundai и Rimac распался. Что будет с долей Hyundai в Rimac Group, источники не знают — возможно, корейцы заходят от неё избавиться.

Сотрудничество Hyundai и Rimac должно было вылиться в две электрические новинки для Hyundai (под какими именно брендами, неизвестно) — батарейный и водородный спорктары. Водородная машина была анонсирована в сентябре прошлого года в рамках презентации обновлённой водородной стратегии Hyundai Motor Group: тогдашний глава отдела разработок корейской компании Альберт Бирманн представил 680-сильный прототип Vision FK в кузове Kia Stinger. Каким будет чисто батарейный спорктар, разработанный Hyundai совместно с Rimac, до сих пор неизвестно, но по данным Automotive News Europe его разработка находится на финальной стадии и будет завершена — премьера ожидается в начале следующего года.

Альберт Бирманн на фоне водородного спорткара Vision FK.

В конце 2021-го Альберт Бирманн покинул Hyundai, а в СМИ появились слухи о резкой пессимизации водородных амбиций Hyundai (об этом в частности писал Forbes), которые пока никак не подтвердились, но, возможно, объясняют нежелание корейцев доделывать с Rimac водородный спорткар.

Hyundai слухи традиционно никак не комментирует, а если ориентироваться только на инсайды, то создаётся впечатление, что в корейской компании происходит какая-то скрытая реструктуризация.

Сотрудничество Hyundai с американским электромобильным стартапом Canoo, анонсированное в феврале 2020 года, к марту 2021-го распалось (об этом, например, сообщал The Verge), зато в январе того же года корейская компания вложила 100 млн евро в британский электромобильный стартап Arrival с целью получения доступа к его модульной коммерческой платформе, но конкретные продукты на ней анонсированы не были.

Напомним также, что по данным корейских СМИ в конце прошлого года Hyundai Motor Group закрыла подразделение по разработке ДВС. Если сложить все слухи вместе, то создаётся ощущение, что Hyundai максимально консолидирует усилия на разработке собственных батарейных электромобилей, а для развивающихся рынков (в том числе для России) новые ДВС не нужны — достаточно будет старых.

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