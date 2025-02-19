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  • Большой кроссовер Jetour Shanhai L9 с дизайном в стиле Li L9: официальные фото

Большой кроссовер Jetour Shanhai L9 с дизайном в стиле Li L9: официальные фото

19.02.2025 140 0 0

Марка Jetour готовится запустить в продажу рестайлинговую версию своего трехрядного кроссовера L9. Модель преобразилась снаружи, обновки есть и внутри. Технику реформы, по предварительным данным, не затронули.

На сертификационных снимках обновленный гибридный кроссовер Jetour Shanhai L9 показался в конце прошлого года. Затем в Сеть выложили фото тестового образца в фирменном камуфляже. Теперь же сама марка полностью раскрыла дизайн рестайлингового паркетника. Напомним, Shanhai в Китае – это линейка Jetour с отдельным логотипом, которую создали специально для электрифицированных машин. Ну а L9 стал первенцем семейства, он дебютировал в 2023-м. Причем россиянам этот кроссовер тоже знаком, ведь он сделан на базе чисто бензинового Jetour X90 Plus. Кроме того, в РФ продают «традиционный» паркетник с обликом дореформенного гибрида для КНР: у нас он представлен как Soueast S09.

Обновленный Jetour Shanhai L9
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Обновленный Jetour Shanhai L9
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После рестайлинга Jetour Shanhai L9 обрел модный ныне среди китайских производителей гладкий «нос» — как у Li L9. К слову, паркетники Shanhai L6 и Shanhai L7 такое оформление имеют изначально. «Девятке» также достались другие бамперы и задние фонари, под блоками фар появились новые вставки. Изменен дизайн колес. Наконец, пластиковый обвес отныне выполнен в цвете кузова (у дореформенной модели он черный).

Обновленный Jetour Shanhai L9
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Обновленный Jetour Shanhai L9
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Обновленный Jetour Shanhai L9
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Обновленный Jetour Shanhai L9
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Длина обновленного Shanhai L9 равна 4911 мм, что на 49 мм больше по сравнению с дорестайлинговой моделью. Остальные габариты не изменились: ширина – 1925 мм, высота – 1784 мм, колесная база – 2850 мм.

Обновленный Jetour Shanhai L9

В салоне, как и прежде, установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. А вот привычного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Расположенную на центральном тоннеле площадку для беспроводной зарядки слегка передвинули, плюс ряд физических клавиш теперь размещен за ней (у дореформенного L9 кнопки над площадкой). Кроссовер также получил шестиместную версию с раздельными креслами во втором ряду (прежде модель была доступна в пяти- или семиместном исполнении).

Обновленный Jetour Shanhai L9
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Обновленный Jetour Shanhai L9
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Обновленный Jetour Shanhai L9
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Техника, по предварительным данным, прежняя. В состав силовой установки Jetour Shanhai L9 входят бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с.) и два электромотора, хотя привод исключительно передний. Суммарная отдача системы – 427 л.с. Дорогим версиям положена батарея емкостью 19,43 кВт*ч, с ней дальнобойность в электрическом режиме составляет 108 км по китайскому циклу CLTC.

Дореформенный Jetour Shanhai L9
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Дореформенный Jetour Shanhai L9
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Дореформенный Jetour Shanhai L9
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В продаже обновленный Jetour Shanhai L9 ждут в апреле. Дореформенный гибрид сейчас стоит от 166 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,07 млн рублей по актуальному курсу.

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