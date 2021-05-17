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  • «Брат» Volkswagen ID.3: серийный хэтчбек Cupra Born показался на новых фото

«Брат» Volkswagen ID.3: серийный хэтчбек Cupra Born показался на новых фото

17.05.2021 221 0 0

Внешность товарной версии «электрохэтчбека» будет во многом повторять решения, реализованные в прототипе Cupra el-Born, который был показан в 2020 году.

 

Изначально Cupra являлась дочерней компанией испанского бренда Seat, которая занималась в том числе разработкой «заряженных» версий Сеатов. Подразделение появилось в 1985 году. Позже, в 2018-ом, был создан отдельный бренд, под которым, по задумке, выпускаются более «высокопроизводительные» модели по сравнению с «обычными» Seat. Сейчас Cupra готовится к презентации своего первого электрокара.

Концепт будущей новинки сначала был представлен под именем Seat el-Born: презентация прошла весной 2019 года на автосалоне в Женеве. Летом прошлого года показали прототип «батарейного» хэтчбека и стало известно о том, что на пути к серии автомобиль сменил марку: вместо Seat новинку будет выпускать Cupra. Позже стало известно и об изменении в имени: вместо el-Born на рынок выйдет «просто» Born.

На фото: главный дизайнер Seat и Cupra Хорхе Диес

Презентация Cupra Born намечена на следующий вторник, 25 мая. Официальных данных о «технике» пока нет, однако компания в преддверии скорого дебюта рассекретила внешность будущей новинки. Модель испанского бренда является «близнецом» первенца «зелёной» линейки Volkswagen – пятидверного хэтчбека ID.3. С этим автомобилем компания разделила силуэт, однако экстерьер всё же взят не «под копирку»: у Born есть отличительные элементы вроде своей светодиодной головной оптики, более крупного воздухозаборника, встроенного в нижнюю часть переднего бампера, а также визуально «заострённого» капота.

Кроме того, у будущего серийного электромобиля Cupra колёсные диски выполнят в оригинальном дизайне, а корму украсит светящаяся полоса, проходящая через всю ширину багажной двери. Подобное решение – отсылка к оформлению кроссовера Formentor. Показанный автомобиль имеет матово-синий кузов и фирменные медные акценты бренда. В целом, серийный Born многое оставил от прототипа el-Born, показанного в 2020 году.

 ​Судя по фотографиям интерьера, на центральной консоли, а также на дверных панелях будут использоваться элементы медного цвета, создающие уникальный рисунок в оформлении. Салон рассчитан на пятерых седоков, места там должно быть примерно столько же, сколько и в ID.3.

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Первый электрокар Cupra разделит с ближайшим «родственником» модульную платформу MEB. Сейчас на ней также базируются кроссоверы Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq. Как мы сообщали недавно, в дальнейшем она же ляжет в основу пары новинок бренда Ford (в рамках партнёрского соглашения немецкого и американского производителей).

В компании пока не рассказали о том, позаимствует ли новинка испанской марки «начинку» электрического хэтчбека VW – единственный 204-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Это было бы логично, если бы электрокару оставили марку Seat, но от модели Cupra ожидается более высокая мощность. Отметим, двухмоторной установки, как у ID.4 GTX у него, вероятно, не будет (у немецкого кроссовера её совокупная отдача составляет 299 л.с.). Технические данные Cupra, судя по всему, намерена рассекретить в ходе официальной презентации «электрохэтча» Born.

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