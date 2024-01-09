Брутальная Hyundai Creta: новые официальные изображения

Премьера «другого» модернизированного кроссовера состоится через неделю. Дебютным рынком для такой пятидверки станет Индия, позже аналогичные изменения, как ожидается, получит и бразильский кросс.

В странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также на некоторых латиноамериканских рынках уже давно продают обновленный паркетник Hyundai Creta с внешностью «под Tucson». В Индии же модернизированный SUV лишь готовится к премьере, и там Крета пережила альтернативный рестайлинг. Первые тизеры выложили в Сеть несколько дней назад, а теперь появились свежие фирменные изображения, на которых кросс запечатлен в полный рост.

Обновленная Hyundai Creta для Индии

Индийский паркетник изменился гораздо серьезнее глобального, причем у него более брутальный облик – в стиле свежих Hyundai Exter и Santa Fe. Такой Крете достались новая радиаторная решетка с массивными «пластинами» и внушительные бамперы; диодные ходовые огни сделали L-образными, плюс их объединяет светящаяся же полоска. Наконец, кроссовер обрел иные задние фонари – они отныне расположены на черной плашке (у предназначенной для других стран Креты корма после рестайлинга осталась прежней).



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Салон «мировой» Creta переделывать не стали, а вот у кроссовера для Индии он новый, внутри – другая передняя панель, сенсорный экран мультимедийной системы объединили с виртуальной приборкой (при этом приборы лишились козырька), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у дореформенной Креты они идут поверх отдельного планшета мультимедиа). Кстати, на опубликованных ранее картинках интерьера была еще одна сенсорная панель, на которую, очевидно, вывели управление «климатом» и другими функциями. Однако на свежих изображениях индийская Creta имеет привычный блок климат-контроля с шайбами: не исключено, что перед нами – комплектация попроще.



Обновленная Hyundai Creta для Индии 1 / 3 Обновленная Hyundai Creta для Индии 2 / 3 Предыдущий тизер с сенсорной панелью управления климатом 3 / 3

По предварительным данным, список оборудования предназначенной для Индии модели еще пополнили камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В арсенале паркетника также значатся вентиляция передних кресел и панорамный люк в крыше.



Главная техническая обновка – бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI мощностью 160 л.с. (такой же движок есть в гамме локального рестайлингового Kia Seltos), мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и прежде, в Индии Hyundai Creta еще можно будет купить с атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и дизель 1.5 CRDi (116 л.с.): оба двигателя комплектуются шестиступенчатой механикой, бензиновому также положен вариатор, а для дизеля предусмотрен классический шестиступенчатый автомат. Индийская Крета бывает только с передним приводом.

Глобальная обновленная Hyundai Creta 1 / 6 Глобальная обновленная Hyundai Creta 2 / 6 Глобальная обновленная Hyundai Creta 3 / 6 Индийский дореформенный кроссовер 4 / 6 Индийский дореформенный кроссовер 5 / 6 Индийский дореформенный кроссовер 6 / 6

Местные дилеры уже принимают заказы на преобразившийся паркетник, хотя презентация намечена лишь на 16 января, тогда же объявят цены. Напомним, в Индии у Креты есть и трехрядная версия, однако такой кросс считается отдельной моделью с именем Alcazar: удлиненный SUV обновят позже.



Между тем Hyundai Creta с брутальным дизайном также ждут в Бразилии – скорее всего, там кроссовер модернизируют в течение этого года.