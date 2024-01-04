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  • Раскрыта другая рестайлинговая Hyundai Creta: брутальный облик и новый салон

Раскрыта другая рестайлинговая Hyundai Creta: брутальный облик и новый салон

04.01.2024 1189 0 0

Кое-где паркетнику также достался новый турбомотор. Полноценную презентацию преобразившейся модели проведут в середине января.

Рестайлинговая «вторая» Hyundai Creta дебютировала еще в 2021-м, сегодня компактный кроссовер с обликом «под Tucson» представлен в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также на некоторых рынках Латинской Америки. А вот в Индии обновленный паркетник только готовится к старту продаж, причем там у Креты оказался совсем другой дизайн: после многочисленных шпионских фото замаскированных прототипов опубликованы официальные тизеры.

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У индийского кросса более брутальная внешность – в стиле свежих Hyundai Exter и Santa Fe. Так, паркетник обрел новую массивную радиаторную решетку и внушительные бамперы. Расположенные сверху ходовые огни сделали в виде диодных букв L, вдобавок они объединены между собой светящейся же полоской. Аналогичным образом оформили и задние фонари, тогда как у предназначенной для других стран Креты корма после рестайлинга не изменилась.

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Если у «мировой» Hyundai Creta интерьер остался прежним, то у индийской пятидверки салон перекроили. Внутри установили новую переднюю панель, тачскрин мультимедийной системы теперь «прилеплен» к новой же виртуальной приборке, при этом у приборов больше нет козырька. Центральные дефлекторы обдува перенесли под экран мультимедиа (у дореформенной модели они над планшетом), а ниже появилась еще одна сенсорная панель – на нее вывели управление «климатом» и прочими функциями, хотя над этим дисплеем оставили ряд физических клавиш. По предварительным данным, список оборудования индийской рестайлинговой Креты также пополнили камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Как и предполагалось, главной технической обновкой стала бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI мощностью 160 л.с. (такой же движок есть в гамме местного модернизированного Kia Seltos), мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В гамму также входят прежние атмосферник 1.5 MPI (115 л.с.) и дизель 1.5 CRDi (116 л.с.): оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механикой, бензиновому еще положен вариатор, а для дизеля предусмотрен классический шестиступенчатый автомат. В Индии Hyundai Creta бывает только с передним приводом.

Глобальная обновленная Hyundai Creta
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Глобальная обновленная Hyundai Creta
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Глобальная обновленная Hyundai Creta
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Дореформенная Hyundai Creta для Индии в почерневшей спецверсии
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Дореформенная Hyundai Creta для Индии в почерневшей спецверсии
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Дореформенная Hyundai Creta для Индии в почерневшей спецверсии
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Индийские дилеры уже принимают заказы на рестайлинговый кроссовер, но полноценную премьеру такая Крета справит лишь 16 января, тогда же объявят цены. Напомним, в этой стране у кросса также есть трехрядный вариант, но он считается отдельной моделью с именем Alcazar: растянутый паркетник обновят позже. Для Индии и Крету, и Alcazar производят локально.

Между тем Hyundai Creta с брутальным дизайном еще ждут в Бразилии – вероятно, там кроссовер модернизируют в течение этого года.

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