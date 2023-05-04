Бюджетные Geely приедут в РФ под маркой Livan (бывший Lifan), анонсированы три модели

В Ките презентация бренда Livan состоялась летом прошлого года, на ней было заявлено, что новая марка будет производить электромобили со сменными батареями, обещаны шесть новых моделей в течение трёх лет, две из них уже представлены — это кроссоверы Livan 7 и Livan 9. Впрочем, «электрички» — это перспектива, а пока что модельный ряд Livan оперативно насытили «углеводородными» клонами не самых свежих моделей Geely, именно они отправятся штурмовать российский рынок. Даже Livan 9, презентованный как полностью новая модель, на поверку оказался электрической конверсией бензинового кроссовера Geely HaoYue, причём с упрощённой задней подвеской. Короче говоря, Livan — это Geely подешевле.
Дистрибьютором Livan в России является ООО «Ливэн Моторс Рус», на русскоязычном сайте марки и сайтах её дилеров (их уже десятки по всей стране) представлены три модели — X3 Pro, S6 Pro и X6 Pro.
Субкомпактный переднеприводный кроссовер Livan X3 Pro — это клон Geely Vision X3, корни которого уходят в начало прошлого десятилетия. Габаритная длина X3 Pro — 4005 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1575 мм, колёсная база — 2480 мм, дорожный просвет — 185 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой, тормоза — дисковые «по кругу». Под капотом — 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (103 л.с., 142 Нм) в паре с вариатором. Снаряженная масса — 1290 кг, объём багажника — 400 л.
В оснащении Livan X3 Pro для российского рынка заявлены две фронтальные подушки безопасности, ESC (система стабилизации), кондиционер, круиз-контроль, регулировка руля по высоте, подогрев передних сидений и зеркал, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с шестью громкоговорителями, два USB-порта, встроенный видеорегистратор, галогенные фары, люк в крыше с электроприводом, рейлинги и 16-дюймовые литые колёса. Цена пока не объявлена. Гарантия — 5 лет либо 150 000 км пробега.
Livan S6 Pro и Livan X6 Pro пока не представлены даже в самом Китае, так что информации о них мало.
Livan S6 Pro — это клон дебютировавшего в конце 2021 года компактного седана Geely Emgrand L (габаритная длина — 4735 мм, колёсная база — 2700 мм), который в свою очередь является результатом глубокого рестайлинга модели Emgrand GL образца 2016 года.
Livan X6 Pro — это клон компактного кроссовера Geely Vision X6 Pro (габаритная длина — 4518 мм, колёсная база — 2661 мм), который в дорестайлинговом виде ранее продавался в России как Geely Emgrand X7, а вообще эта модель изначально назвалась Geely GX7 — она дебютировала в 2012 году и своим дизайном тогда напоминала Toyota RAV4 третьего поколения.
По части дизайна Livan S6 Pro и Livan X6 Pro будут заметно отличаться от исходных моделей Geely, в России их предложат с бензиновыми двигателями и весьма богатым оснащением, так что дёшево не будет, но в целом модели Livan должны оказаться более доступными для россиян, чем «оригинальные» Geely. Ждём официальных подробностей.
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