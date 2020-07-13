Новинки ×
  • Бюджетный паркетник Nissan снова показал «личико» (тот, который бывший Datsun)

Бюджетный паркетник Nissan снова показал «личико» (тот, который бывший Datsun)

13.07.2020 284 0 1

Компактный кроссовер японской марки окажется родственником недорогих Renault. Предполагается, что новинку предложат с трехцилиндровыми моторами, привод – лишь передний.

 

До премьеры паркетника Nissan осталось всего несколько дней – модель представят 16 июля. Дабы скрасить ожидание, производитель распространил очередной тизер. Напомним, кросс дебютирует в статусе концепта, однако серийная машина сильно от него отличаться не будет. Главным рынком для новинки станет Индия, там же наладят производство. Кроссовер призван наладить пошатнувшиеся дела Nissan в этой стране, там компания ушла в глубокий «минус» еще до разразившейся пандемии коронавируса COVID-19: в 2019-м на индийском рынке было реализовано 23 580 автомобилей (с учетом дочерней марки Datsun), что на 43% меньше, чем в 2018-м. Для сравнения, Renault в прошлом году продала в Индии 88 869 машин (+8%).

Имя кросса до сих пор не объявлено, в Nissan его зовут просто B-SUV (внутризаводской индекс – EM2). Впрочем, индийские СМИ уже давно выяснили, что модель нарекли Magnite. Кроме того, в мае сама компания Nissan опубликовала видеотизер с новинками, которые планируют запустить в ближайшие полтора года, так вот в этом ролике схожая по габаритам машина «проезжала» под буквой M. Кстати, изначально паркетник планировали выпускать под брендом Datsun, этим и объясняется сходство Magnite с рестайлинговым хэтчем Datsun redi-GO. Однако возрожденная марка не оправдала ожиданий Nissan, ее снова ликвидируют (в России производство Датсунов свернут уже в 2020-м, в Индии бренд задержится еще на год-два).

Предыдущий тизер Nissan B-SUV

По предварительным данным, Nissan Magnite построен на платформе CMF-A, на которой также базируются упомянутый redi-GO, хэтч Renault Kwid, компактвэн Renault Triber и еще не представленный паркетник Renault (он известен под индексом HBC). Длина кросса не превышает четырех метров, о чем свидетельствуют фото тестового прототипа, выложенные в Сеть на прошлой неделе («коротышам» в Индии положены налоговые льготы).

Магниту прочат два бензиновых двигателя на выбор – трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровую же «турботройку» мощностью примерно 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем). Индийцы сообщают, что базовый мотор комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбированному положен вариатор. Привод же в любом случае только передний.

Предыдущие тизеры Nissan B-SUV
1 / 2
Предыдущие тизеры Nissan B-SUV
2 / 2

Новый кроссовер Nissan должен был поступить в продажу уже в этом году, но из-за пандемии выход на рынок отложили до начала 2021-го. Цену можно прикинуть, взглянув на конкурентов: к примеру, компакт Hyundai Venue в Индии сегодня стоит от 670 000 рупий (около 635 000 рублей по текущему курсу), а Maruti Suzuki Vitara Brezza обойдется минимум в 734 000 рупий (695 000 рублей).

После того, как Магнит освоит Индию, он, вероятно, появится и на других развивающихся рынках. Что же касается России, то до нас такой кроссовер вряд ли доберется. Между тем нам тоже обещаны новые SUV Nissan, правда, в компании пока не раскрыли подробностей.

кроссовер авторынок новинки Nissan Nissan Magnite

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Где нужно останавливаться на перекрестке со стоп-линией и без нее и что будет за нарушение Все знают, что стоп-линия обозначает место остановки автомобиля перед перекрестком: мы уже выясняли, какое наказание предусмотрено за ее пересечение и можно ли избежать штрафа, сдав назад.... 308 1 5 13.07.2020
Статьи / История Кюбельвагены: армейские внедорожники Вермахта от BMW, Mercedes-Benz, VW и не только Бурная подготовка Третьего рейха ко Второй мировой войне придала мощный толчок развитию германской автомобильной промышленности. Поначалу пёстрый парк военизированных легковушек состоял из 5... 13526 1 9 12.07.2020
Статьи / Тесты От Балтики до Ялты: вспоминаем и угадываем экспортные автомобили СССР Экспортные версии автомобилей всегда считались в СССР «особенными» – более качественными, надежными и престижными, поскольку они зачастую отличались от машин для внутреннего рынка и отделкой... 6069 0 24 11.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 35581 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31020 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29581 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings