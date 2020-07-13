Бюджетный паркетник Nissan снова показал «личико» (тот, который бывший Datsun)

До премьеры паркетника Nissan осталось всего несколько дней – модель представят 16 июля. Дабы скрасить ожидание, производитель распространил очередной тизер. Напомним, кросс дебютирует в статусе концепта, однако серийная машина сильно от него отличаться не будет. Главным рынком для новинки станет Индия, там же наладят производство. Кроссовер призван наладить пошатнувшиеся дела Nissan в этой стране, там компания ушла в глубокий «минус» еще до разразившейся пандемии коронавируса COVID-19: в 2019-м на индийском рынке было реализовано 23 580 автомобилей (с учетом дочерней марки Datsun), что на 43% меньше, чем в 2018-м. Для сравнения, Renault в прошлом году продала в Индии 88 869 машин (+8%).

Имя кросса до сих пор не объявлено, в Nissan его зовут просто B-SUV (внутризаводской индекс – EM2). Впрочем, индийские СМИ уже давно выяснили, что модель нарекли Magnite. Кроме того, в мае сама компания Nissan опубликовала видеотизер с новинками, которые планируют запустить в ближайшие полтора года, так вот в этом ролике схожая по габаритам машина «проезжала» под буквой M. Кстати, изначально паркетник планировали выпускать под брендом Datsun, этим и объясняется сходство Magnite с рестайлинговым хэтчем Datsun redi-GO. Однако возрожденная марка не оправдала ожиданий Nissan, ее снова ликвидируют (в России производство Датсунов свернут уже в 2020-м, в Индии бренд задержится еще на год-два).



Предыдущий тизер Nissan B-SUV

По предварительным данным, Nissan Magnite построен на платформе CMF-A, на которой также базируются упомянутый redi-GO, хэтч Renault Kwid, компактвэн Renault Triber и еще не представленный паркетник Renault (он известен под индексом HBC). Длина кросса не превышает четырех метров, о чем свидетельствуют фото тестового прототипа, выложенные в Сеть на прошлой неделе («коротышам» в Индии положены налоговые льготы).



Магниту прочат два бензиновых двигателя на выбор – трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровую же «турботройку» мощностью примерно 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем). Индийцы сообщают, что базовый мотор комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбированному положен вариатор. Привод же в любом случае только передний.

Предыдущие тизеры Nissan B-SUV 1 / 2 Предыдущие тизеры Nissan B-SUV 2 / 2

Новый кроссовер Nissan должен был поступить в продажу уже в этом году, но из-за пандемии выход на рынок отложили до начала 2021-го. Цену можно прикинуть, взглянув на конкурентов: к примеру, компакт Hyundai Venue в Индии сегодня стоит от 670 000 рупий (около 635 000 рублей по текущему курсу), а Maruti Suzuki Vitara Brezza обойдется минимум в 734 000 рупий (695 000 рублей).



После того, как Магнит освоит Индию, он, вероятно, появится и на других развивающихся рынках. Что же касается России, то до нас такой кроссовер вряд ли доберется. Между тем нам тоже обещаны новые SUV Nissan, правда, в компании пока не раскрыли подробностей.