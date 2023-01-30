Бывший завод Mazda Sollers перезапустят грядущим летом

Японский партнёр продал свою долю в совместном предприятии осенью прошлого года. Компания оставила за собой право обратного выкупа в течение трёх лет.

В российском автопроме в 2022 году стартовали серьёзные изменения. Так, многие иностранные производители прекратили выпускать машины в РФ: часть продали свои активы, другие законсервировали площадки, третьи пока поставили конвейеры на паузу и думают о том, какое принять решение. Процесс затронул в том числе и Mazda: японская компания решила продать свою долю в «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» осенью прошлого года.

Завод расположен во Владивостоке, теперь японская компания передала российской группе «Соллерс» свою 50-процентную долю в совместном предприятии, сделка была оформлена за символический один евро. Как Kolesa.ru сообщал ранее, убыток Мазды от этой сделки составил 12 млрд иен. При этом японцы решили оставить за собой право обратного выкупа своей доли в СП по трансфертной цене: такая возможность останется у производителя в течение ближайших трёх лет.



Ранее сообщалось, что российская компания «Соллерс» намерена организовать на предприятии во Владивостоке выпуск автомобилей, при этом бренд, под которым их планируется производить, не уточнялся. Известно, что руководство завода в Приморье обсуждало вариант партнёрства с представителями китайских компаний, однако о каком-либо решении пока не сообщалось.

Информации о предполагаемой марке (или марках) пока по-прежнему нет, однако появились данные о сроках перезапуска конвейера. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, которого цитирует «Прайм», выпуск машин на указанной производственной площадке будет возобновлён в августе текущего года.



Напомним, производство на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» было запущено в 2012 году. Здесь методом крупноузловой сборки выпускали седаны Mazda 6, кроссоверы Mazda CX-9 и CX-5. При этом паркетник Mazda CX-5 часто попадал в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ, не стал исключением даже 2022-й. Так, по данным АЕБ, модель разошлась в РФ тиражом в 7005 машин (на 65% меньше, чем в 2021-м).

На фото: Mazda CX-9

Японская компания ранее приостановила официальные поставки импортируемых моделей в РФ. Однако некоторые дилеры ранее организовали отправку автомобилей бренда по схеме параллельного импорта, причём в списке оказались и те модели, которые ранее не были представлены на российском рынке, к примеру, кросс-купе Mazda CX-4.



Тем временем, совсем скоро пройдёт премьера очередной новинки бренда – большого трёхрядного кроссовера Mazda CX-90. Известно, что изначально модель пополнит американскую линейку японской марки, однако позже такой SUV может выйти и на другие рынки. В основе «девяностого» лежит новая платформа с продольным расположением двигателя; у модели будет версия с традиционным ДВС и вариант подзаряжаемого гибрида.