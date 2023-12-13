Череда премьер Stellantis: теперь обновлённые пассажирские Opel Combo Life и Zafira Life

Рестайлинговые коммерческие Opel Combo и Vivaro раскрылись в ноябре, а теперь представлены и пассажирские версии – Combo Life и Zafira Life. К слову, в релизах европейских офисов марки «фамилия» Life отсутствует, но не исключено, что за пределами Старого света ее все же оставят. Напомним, общий показ обновленных LCV-«работяг» своих брендов концерн Stellantis устроил в октябре, затем были отдельные презентации Peugeot Rifter и Traveller, а также Citroen Berlingo.

Обновленный Opel Combo Electric 1 / 2 Обновленный Opel Combo Electric 2 / 2

Как и родственники от других марок, модернизированные пассажирские Combo и Zafira дебютировали в виде электрокаров, они имеют приставку Electric. Дело в том, что в большинстве стран Европы с прошлого года Stellantis продает исключительно «зеленые» вэны, тогда как фургоны доступны и с ДВС. Впрочем, кое-где в Старом свете до сих пор присутствуют «традиционные» машины, впоследствии они обновятся так же, как электрические варианты.



Обновленная Opel Zafira Electric 1 / 2 Обновленная Opel Zafira Electric 2 / 2

Следом за остальными свежими Опелями, Combo и Zafira перешли на новый фирменный стиль Vizor, его характерная особенность – слившиеся с радиаторной решеткой диодные фары (в случае с «электричками» речь идет о заглушке, имитирующей решетку), что должно вызывать ассоциации с визором шлема. Головная оптика у обоих вэнов – новая, при этом Combo впервые предложат с матричными фарами. Как и прежде, у каждой машины два варианта длины: у Combo – 4,41 или 4,76 метра, у Zafira – 4,98 или 5,33 метра. Младшая модель бывает пяти- или семиместной, Opel Zafira вмещает до девяти человек.



Обновленный Opel Combo Electric 1 / 3 Обновленный Opel Combo Electric 2 / 3 Обновленный Opel Combo Electric 3 / 3

Внутри – модернизированная передняя панель, новые рулевое колесо и мультимедийная система с 10-дюймовым «парящим» планшетом. Для обоих вэнов еще предусмотрены цифровая приборка, панорамная крыша, камера заднего вида с обзором на 180 градусов, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.



Обновленная Opel Zafira Electric 1 / 3 Обновленная Opel Zafira Electric 2 / 3 Обновленная Opel Zafira Electric 3 / 3

Opel Combo Electric все так же оснащен 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 кВт*ч. Однако запас хода вырос – 330 км против максимально возможных 285 км у дореформенной модели (здесь и далее – по циклу WLTP). Прибавка объясняется внедрением нового управляющего софта и теплового насоса.



У Opel Zafira Electric аналогичный электродвигатель, но помимо аккумулятора на 50 кВт*ч еще можно выбрать батарею емкостью 75 кВт*ч. Заявлено, что дальнобойность старшей версии увеличена на 20 км до 350 км, а вот про базовый вариант компания не упомянула (например, родственный Peugeot e-Traveller с батареей на 50 кВт*ч после рестайлинга проедет 224 км, что на 6 км меньше, чем показатель дореформенной модели).

Дореформенный Opel Combo Life 1 / 4 Дореформенный Opel Combo Life 2 / 4 Дореформенная Opel Zafira Life 3 / 4 Дореформенная Opel Zafira Life 4 / 4

В Европе прием заказов на пассажирские обновленные Opel Combo Electric и Zafira Electric откроют в ближайшее время, цены пока не объявлены. В Германии прежний электрический вэн Комбо сейчас стоит от 43 050 евро, пассажирская «зеленая» Zafira – от 63 250 евро.

