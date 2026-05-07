07.05.2026 95 0 0
Chrysler снизил цены на недавно представленный обновлённый минивэн Pacifica

Подешевели все версии пассажирского вэна, кроме базовой, которая пришла на смену стартовому Voyager, а также топовой Pinnacle.

Модельный ряд американской марки Chrysler, которая входит в состав автогиганта Stellantis, на сегодняшний день, по сути, представлен одной моделью – речь идёт о минивэне Pacifica, у которой раньше имелась упрощённая версия под собственным названием Voyager. Однако после недавнего рестайлинга, этот вариант, пусть и с прежним дизайном, вошёл в основную линейку в качестве базовой комплектации.

На фото: обновлённый минивэн Chrysler Pacifica Limited

Напомним, минивэн Chrysler Pacifica был представлен в 2016 году, первый рестайлинг пережил в 2020-м, второй – в начале 2026-го. В марте компания обнародовала прайс-лист новинки, а теперь стало известно о том, что марка решила снизить цены на несколько средних версий.

Стартового переднеприводного варианта Pacifica LX изменения не коснулись, его ценник прежний – 41 495 долларов (эквивалентно примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу). Стоит отметить, что его стоимость оказалась на 100 долларов больше по сравнению со снятым с производства Chrysler Voyager LX.

На фото: обновлённый минивэн Chrysler Pacifica Pinnacle

Цена обновлённого минивэна в исполнении Pacifica Select теперь равна 43 545 долларов (около 3,26 млн рублей), в марте в компании обозначили иной стартовый ценник – 44 545 долларов. Кстати, он был всего на 100 долларов выше по сравнению с аналогичной дореформенной моделью, а значит, посвежевший вэн оказался дешевле варианта 2026 модельного года.

Такой версии положены: 17- или 18-дюймовые колёсные диски, раздвижные двери с электроприводом, багажная дверь с электроприводом, тачскрин информационно-развлекательной системы Uconnect 5 диагональю 10,1 дюйма, подогрев передних кресел и руля, трёхзонный климат-контроль, акустика с шестью динамиками, комплект водительских помощников и т.д.

На фото: салон обновлённого минивэна Chrysler Pacifica Pinnacle

Стоимость Chrysler Pacifica Limited теперь равна 47 995 долларов (около 3,59 млн рублей), хотя изначально этот посвежевший вариант оценили в 49 705 долларов. У такого минивэна электропривод багажной двери имеет регулировку по высоте, ещё есть электропривод наружных зеркал, панорамная крыша, а в качестве стандартных предлагаются 18-дюймовые колёсные диски. Передние сидения снабжены функцией вентиляции, подогрев второго ряда, а также акустика с 13 динамиками.

Топ-вариант Pacifica Pinnacle, как и стартовый, остался «при своём»: его ценник такой же как и в мартовском прайс-листе – 54 910 долларов (около 4,1 млн рублей). Стоит отметить, что его стоимость значительно ниже аналогичного дореформенного варианта, покупка которого обходилась в 56 095 долларов. Самой богатой версии положены 20-дюймовые колёсные диски, иной декор экстерьера и салона, капитанские кресла с поясничной поддержкой во втором ряду, а также аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками.

Как Колёса.ру сообщали ранее, все версии минивэна доступны только с одним вариантом техники. Речь идёт об атмосфернике Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, мощность которого равна 291 л.с., а максимальный крутящий момент – 355 Нм. Он работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Для все версий кроме базовой опционально доступен полный привод. Живые продажи начнутся летом 2026 года.

