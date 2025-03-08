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  • День ног: как выглядел бы минивэн Hongqi HQ9 на пропорциональных колёсах

День ног: как выглядел бы минивэн Hongqi HQ9 на пропорциональных колёсах

08.03.2025 425 0 0

Несколько дней назад мы протестировали новый минивэн от компании Hongqi, который, как и многие модели из Китая страдают от слишком маленьких колёс относительно массивного кузова. Мы попробовали представить, как он выглядел бы с более пропорциональными колёсами.

Премиальный китайский бренд Hongqi официально вышел на российский рынок весной 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд компании представлен парой седанов, тремя кроссоверами, и совсем недавно к ним присоединился первый минивэн бренда HQ9. На домашнем рынке он уже достаточно давно — в продажу минивэн поступил осенью 2022 года. Спустя год его привезли в Россию, правда лишь небольшую партию машин для изучения спроса. И в начале прошлого месяца компания Hongqi решилась на полноценный запуск продаж модели.

Рендер Hongqi HQ9 с пропорциональными колёсами
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Стандартный Hongqi HQ9
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Как и подобает китайским моделям с подобным типом кузова, новинка от Hongqi обладает весьма внушительными габаритами: его длина составляет 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, колёсная база – 3200 мм. При этом у минивэна очень маленькие колёсные арки и, соответственно, небольшие колёса.  Формально у них не самый маленький размер — 18 дюймов, однако на фоне массивных боковин они буквально теряются. Изображённый на рендерах автомобиль получил увеличенные колёсные арки и заметно подросшие колёса, ориентировочный размер которых составляет 20 дюймов. Аналогичный диаметр имеет другой китайский минивэн, у которого нет проблем с пропорциональностью колёс — Zeekr 009.

Рендер Hongqi HQ9 с пропорциональными колёсами
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Стандартный Hongqi HQ9
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HQ9 в России представлен с единственным мотором — бензиновой турбочетверкой объёмом 2,0 литра мощностью 245 л.с., которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. У минивэна семиместный салон, сделанный по формуле 2+2+3. Сегодня модель предлагается с тремя комплектациями, базовая Comfort оценивается в 7 890 000 рублей. Самая же дорогая версия Executive обойдётся в 8 990 000 руб.

Рендер Hongqi HQ9 с пропорциональными колёсами
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Стандартный Hongqi HQ9
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Напомним, недавно появилась свежая информация о двух грядущих новинках Hongqi для России — лифтбеке H6 и кроссовере HS7 нового поколения.

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