Дешёвый кроссовер Hyundai Exter: новые фото и подробности

Полноценную премьеру паркетник справит в июле. На производственной родине новинка будет доступна с бензиновым «атмосферником» и его газовой версией.

Компания Hyundai продолжает подогревать интерес к компактному недорогому кроссу Exter: опубликованы свежие изображения (включая первую фирменную картинку кормы), вдобавок появились подробности об оснащении. Напомним, дебютным и главным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство. При этом, как ожидается, позже Hyundai Exter доберется и до других развивающихся стран.

По предварительной информацией, паркетник сделан на базе индийского хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, хотя у кросса все же оригинальный кузов и свой дизайн. Кстати, внешне Exter перекликается с Hyundai Santa Fe следующего поколения (еще не представлен). Из общего – радиаторная решетка в виде широкой плашки и встроенные в оптику светодиодные H (у бюджетника в виде этих букв выполнены ходовые огни и стоп-сигналы). Другие особенности облика компакта – «защитные пластины» на бамперах, заквадраченные колесные арки, рельефные вставки в задних стойках крыши и на багажной двери. Размеры все еще не раскрыты. Длина предназначенного для Индии Grand i10 Nios равна 3815 мм, расстояние между осями – 2450 мм.



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Полноценных фирменных картинок интерьера пока нет. Впрочем, на одном из изображений видно, что приборку и экран мультимедиа-системы поместили в один корпус. Также заявлено, что уже «в базе» Hyundai Exter имеет шесть подушек безопасности, ABS и EBD, задний парктроник. Богатым версиям еще положены ESC, люк в крыше (его можно будет открывать, просто озвучив команду) и камера заднего вида. Кроме того, предусмотрен штатный видеорегистратор с двумя камерами (одна направлена наружу, вторая – в салон).



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В Индии Hyundai Exter предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 и его газовой версией: такие двигатели есть и у локального Гранда, на хэтчбеке они выдают 83 и 69 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», чисто бензиновый еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний.



Индийские дилеры уже принимают заказы на Exter, но цены еще не названы: презентация модели пройдет 10 июля. Вероятно, кросс окажется дороже Grand i10 Nios (от 573 400 рупий или примерно от 554 000 рублей по текущему курсу), но дешевле другого субкомпактного паркетника Хёндэ – Venue (от 771 600 рупий или 746 000 рублей).

