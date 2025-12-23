Дизельгейт обошёлся Mercedes-Benz в 150 миллионов долларов

«Дизельгейт» начался в 2015 году, тогда в центре скандала оказался немецкий концерн Volkswagen, при этом изначально расследование шло в Штатах, затем подключились и другие страны. Как Kolesa.ru сообщал ранее, регуляторы предъявили автопроизводителю обвинения в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых дизельных двигателей, которые были под капотом автомобилей брендов, входящих в состав концерна VW (для этого использовалось специальное ПО).

На фото: Mercedes-Benz E 250 (W212) 2013-2016 годов выпуска

В результате немецкому концерну пришлось выплатить миллиардные штрафы и компенсации, плюс отправить автомобили на перепрошивку программного обеспечения. Впоследствии к процессу «подтянули» и другие компании, в том числе FCA (стоит напомнить, что Fiat Chrysler Automobiles – это старое название, которое не используется, после того как концерн объединился с PSA в автогигант Stellantis). Затем к скандалу «присоединилась» баварская марка BMW.

В текущем году стало известно о том, что «дизельгейт» затронул и иные марки, в их числе и Mercedes-Benz: производителю предъявили обвинения в использовании устройств контроля выбросов вредных веществ в атмосферу, которые позволяли снижать их уровень во время испытаний, а в реальных условиях показатели превышали установленные лимиты в 30-40 раз.

На фото: Mercedes-Benz GLE 300d (W166) 2015-2018 годов выпуска

Теперь агентство Reuters сообщает о том, что немецкая компания решила урегулировать возникший спор. Известно, что сделка потребует от немецкой компании выплат в размере около 150 млн долларов (если точнее – 149,7 млн долларов). Из них 120 млн долларов пойдут на «предотвращение, сокращение и смягчение последствий загрязнения воздуха», а оставшиеся 29,7 млн долларов – это «приостановленный» штраф, который будет сокращаться в зависимости от дальнейших действий производителя.

Предполагается, что Mercedes-Benz будет проводить ремонты, снимать такие машины с продажи или выкупать их у нынешних владельцев. Соглашение предполагает, что Мерседесу «запрещено продавать или сдавать в аренду любые дизельные автомобили, оснащенные незаконными устройствами для контроля выбросов, делать вводящие в заблуждение заявления о показателях выбросов автомобилей и утверждать, что дизельный автомобиль чистый или с низким уровнем загрязнения, если это утверждение не является точным и обоснованным».

На фото: Mercedes-Benz S 350 (W221) 2010-2013 годов выпуска

Сообщается, что марка Mercedes продала свыше 211 тыс. таких автомобилей в период с 2008 по 2017 годы. Согласно документу регуляторов, проблемы с уровнем выбросов есть у следующих моделей бренда: E250 (выпускалась с 2014 по 2016 годы), E350 (с 2011 по 2013 годы), GL320 (2009 год), GL350 (с 2010 по 2016 годы), GLE300d (2016 год), GLE350d (2016 год), GLK250 (с 2013 по 2015 годы), ML250 (2015 год), ML320 (2009 год), ML350 (с 2010 по 2014 годы), R320 (2009 год), R350 (с 2010 по 2012 годы), S350 (с 2012 по 2013 годы), Sprinter с четырёхцилиндровым двигателем (с 2014 по 2016 годы) и Sprinter с шестицилиндровым мотором (с 2010 по 2016 годы).

Представитель Mercedes-Benz рассказал агентству о том, что выплаты в рамках сделки не повлияют на итоговую прибыль группы, так как «были созданы достаточные резервы для покрытия расходов по урегулированию».

