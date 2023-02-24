До премьеры нового кроссовера Ford для европейского рынка осталось меньше месяца

Компания Ford и концерн Volkswagen сформировали альянс летом 2019 года, договорившись совместными усилиями реализовать несколько проектов. Одним из них стало создание пары кроссоверов американской марки, которые будут базироваться на модульной «тележке» MEB, разработанной немецким производителем. Эти новинки, имена которых до сих пор держатся в тайне, будут предназначены для европейского рынка.

Тизеры новых кроссоверов Ford для европейского рынка

Недавно глава европейского подразделения Ford Model e Мартин Сандер рассказал о том, что первый электромобиль легковой линейки бренда местного производства будет представлен грядущей весной. Теперь более точную дату дебюта в соцсетях обозначил глава отдела дизайна Ford of Europe Амко Ленартс: согласно его словам, дебют пока безымянной новинки состоится меньше чем через месяц, 21 марта.



На фото: глава отдела дизайна Ford of Europe Амко Ленартс

Представитель компании слегка приоткрыл завесу тайны, касающейся внешности автомобиля: правда, пока можно разглядеть лишь колёсный диск с рисунком в виде своеобразной пятилучевой звезды. Компания пока официально не рассекретила внешность будущего «зелёного» SUV: ранее модель под обозначением «среднеразмерный кроссовер» была показана на общем тизере анонсированных новинок Ford в виде затемнённого силуэта передней части со светящейся оптикой.



По словам Мартина Сандера, первый электрический кроссовер Ford, производство которого будет налажено в Европе, «несомненно, вскружит головы» поклонникам продукции марки. Известно, что выпускать эту модель планируется на заводе в Кёльне (Германия).

На фото: завод Ford в Кёльне

Компания Ford рассказала подробнее о своей стратегии развития на европейском рынке в марте прошлого года. Согласно тому плану, в дальнейшем старосветская линейка «легковушек» пополнится за счёт полностью электрической версии компактного паркетника Puma и ещё одной новинки – спортивного кроссовера с купеобразным кузовом (отметим, его название пока тоже не рассекречено).



Предполагается, что новинка с традиционной крышей станет ближайшим «родственником» электропаркетника Volkswagen ID.4, а вариант с купеобразным кузовом, соответственно, породнится с ID.5. Официальной информации о технике пока нет. Не исключено, что модели Ford разделят её со своими «донорами», а значит, у них могут быть как версии с задним приводом, так и полноприводные варианты.

На фото: Volkswagen ID.4 GTX 1 / 2 На фото: Volkswagen ID.4 GTX 2 / 2

В первом случае у кроссоверов будет только один электродвигатель, его отдача, вероятно, будет равна либо 150, либо 204 л.с. Во втором предполагается двухмоторная силовая установка, её совокупная мощность может составить около 300 л.с. Кстати, такой вариант может получить прибавку GT к названию (как у топового исполнения электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E). Ёмкость тяговой батареи у «родственников» от VW равна либо 52, либо 77 кВт*ч. Скорее всего, официальные подробности о «начинке» будут рассекречены в следующем месяце в рамках презентации.

