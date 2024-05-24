Доросший до кроссовера Nissan Leaf может встать на конвейер уже следующей весной

История электромобиля Nissan Leaf началась в 2010 году. В 2017-м дебютировал хэтчбек второй генерации, на мировой рынок такая пятидверка вышла годом позже. Одним из главных регионов для модели остаётся Европа, несмотря на ощутимый спад показателей. Согласно статистике Jato Dynamics, за прошлый год продажи Leaf на старосветском рынке составили 17 387 экземпляров, что на 40% меньше, чем в 2022-м.

На фото: концепт Nissan Chill-Out

После слухов о том, что второе поколение станет для Nissan Leaf последним, в компании рассказали, что не намерены отказываться от модели. При этом Leaf следующего поколения перейдёт в другой сегмент – компактных кроссоверов. Ожидается, что у такой новинки будет купеобразный кузов.

«Третий» Nissan Leaf будет создан по мотивам концепта Chill-Out, который японская компания показала ещё в 2021-м. Кстати, тогда же производитель презентовал свою стратегию развития до 2030 года (позже этот план был несколько раз пересмотрен). Ещё ожидается, что в дизайне Листа следующей генерации будут прослеживаться черты электрического кроссовера Ariya.



Известно, что производство Nissan Leaf актуального поколения было завершено в марте этого года. Как сообщает британский Autocar, тогда на заводе сразу же начались работы по установке нового оборудования. Сообщается, что производственные испытания начнутся в августе и продлятся в течение шести месяцев. И если подготовительный этап пройдет гладко, первые экземпляры серийного кроссовера Leaf сойдут с конвейера завода в Сандерленде (Великобритания) уже в марте следующего года. Так что не исключено, что премьера модели нового поколения пройдёт уже в конце текущего года.



Ожидается, что в основу Nissan Leaf третьего поколения ляжет платформа CMF-EV, на которой базируются актуальные модели кроссовер Ariya и Renault Megane E-Tech, а также шоу-кар Chill-Out. Вероятно, новый компактный кроссовер получит «зелёную» силовую установку e-4orce. Официально подробности о технике японский производитель обнародует позже.



Компания Nissan немало инвестирует в будущее завода в Сандерленде, напомним, здесь совсем недавно стартовал выпуск обновлённого кроссовера Nissan Qashqai. На масштабную реконструкцию этого предприятия японская компания потратила 2 млрд фунтов стерлингов. Проект предполагает в том числе строительство рядом ещё одного завода, предназначенного для производства аккумуляторов для следующего Leaf, а также ещё одной Гигафабрики неподалеку; управлять ими будет китайский партнёр Nissan, компания Envision.



Сообщается, что на самом заводе бывшая линия по выпуску аккумуляторов для Leaf второй генерации будет переоборудована для производства полностью электрической версии Nissan Juke. Ожидается, что такая зелёная новинка выйдет на рынок примерно в 2027 году. Кстати, актуальная модель недавно пережила рестайлинг и получила новую топовую комплектацию N-Sport.