Nissan Leaf может остаться без прямого наследника

Японский производитель начал выпуск своего доступного широкой аудитории электрокара Nissan Leaf в 2010 году. «Зелёный» хэтчбек сменил генерацию в 2017-ом, а на мировой рынок модель вышла в 2018-ом. Одним из главных рынков для «пятидверки» остаётся Европа. По данным сайта Carsalesbase, за прошлый год старосветские дилеры реализовали 33 772 автомобиля, что на 8,3% больше, чем годом ранее. В текущем году у Leaf пока «минус»: за первую треть европейцы купили 8795 экземпляров, что на 16,3% больше, чем в январе-апреле 2021-го.



На фото: актуальный хэтчбек Nissan Leaf (версия для европейского рынка)

Не исключено, что нынешнее второе поколение может оказаться для Nissan Leaf последним. О том, что у модели, вероятно, не будет прямого наследника, сообщает агентство Automotive News со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что «зелёный» хэтчбек заменят некой новой моделью, которая, как пояснил спикер, окажется «более приспособленной к потребностям современного покупателя электромобилей». Скорее всего, будущий автомобиль не будет называться Leaf, а получит совершенно иное имя.



В Nissan не подтвердили информацию о том, что Leaf покинет модельный ряд по окончанию жизненного цикла. Однако очевидно, что сейчас компания строит свою стратегию вокруг нового семейства электрических кроссоверов, первенцем которого стала Ariya. В линейку в дальнейшем войдёт кроссовер, в основу которого ляжет концептуальный паркетник Nissan Chill-Out. Возможно, именно он заменит Leaf. Его первый тизер японцы опубликовали ещё в начале июля прошлого года и сразу же обозначили как «младшего брата» Ariya.



Позже, в конце ноября, компания опубликовала новые изображения концепта Chill-Out. Известно, что в основу серийной версии паркетника ляжет платформа CMF-EV, кроме того, новинку оснастят электрической силовой установкой e-4orce. Nissan собирается выпускать модель там же, где и Ariya – на заводе в Великобритании. По плану, объём составит 100 тыс. единиц в год; когда начнётся производство кроссовера, пока неизвестно.

Пока что Nissan Leaf остаётся в строю. В феврале текущего года компания представила модернизированный хэтчбек в европейской спецификации. В ходе обновления модель получила новые эмблемы бренда, с передней части убрали хромированный элемент, так что заглушка на месте традиционной радиаторной решётки теперь полностью чёрная. Ещё хэтчбек получил колёсные диски нового дизайна (16- и 17-дюймовые) и расширенную палитру цветов кузова.



Салон оставили прежним, так же, как и «начинку»: в Европе базовые варианты оснащаются 150-сильным электродвигателем и тяговой батареей на 40 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у таких Nissan Leaf составляет 270 км (расчёт по циклу WLTP). Версии подороже имеют 217-сильный электромотор и аккумулятор ёмкостью 62 кВт*ч, а их дальнобойность составляет 385 км.

По плану японской компании, на глобальный рынок в дальнейшем выйдет более десяти новых «электричек». Среди них числится модель, предназначенная прежде всего для европейского рынка: она придёт на смену компактному хэтчбеку Micra.

