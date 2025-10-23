Бизнес ×
Довёл VW до кризиса, но продолжал получать миллионы: Герберт Дисс уходит на пенсию

23.10.2025 121 0 1

Герберт Дисс, смещённый в 2022 году с поста гендиректора Volkswagen Group, оказывается, всё это время продолжал числиться в штате компании и получал в ней самую высокую зарплату — только за прошлый год ему выплатили без малого 11,2 млн евро, нынешний гендиректор Оливер Блюме получил меньше — 10,3 млн евро. На этой неделе Герберт Дисс, которому завтра исполнится 67 лет, наконец-то выходит пенсию с щедрым золотым парашютом, при этом он продолжит карьеру бизнесмена в других отраслях и компаниях.

Концерн Volkswagen отправил Герберта Дисса в отставку в июле 2022 года, ровно через год после того, как продлил его контракт гендиректора до октября 2025 года включительно. Фактически это было увольнение, но юридически всё было оформлено иначе: Дисс остался в штате Volkswagen в статусе консультанта и продолжал получать зарплату гендиректора — таково было условие его добровольного ухода без судебных разбирательств.

Претензии к Диссу копились годами, продление контракта с ним было очень опрометчивым шагом со стороны Volkswagen, и концерн заплатил за это сполна. Главные ошибки Дисса на посту гендиректора — это неумело организованная работа IT-подразделения Cariad и оголтелый переход на электромобили, спрос на которые в итоге оказался сильно ниже ожидаемого. Результатом управления Герберта Дисса стал полноценный системный кризис концерна Volkswagen, из которого ему выбраться пока не удаётся.

Пост гендиректора Volkswagen Group после Герберта Дисса занял Оливер Блюме, хорошо зарекомендовавший себя на посту гендиректора компании Porsche. Он и сейчас совмещает две должности, но на прошлой неделе было объявлено, что 1 января 2026 года на должность гендиректора Porsche заступит Михаэль Ляйтерс, чтобы Оливер Блюме смог сосредоточиться на управлении Volkswagen Group и вывести, наконец, концерн из кризиса, потому что на данный момент даже в многострадальной IT-сфере Оливер Блюме не смог навести порядок.

Оливер Блюме (слева) и Герберт Дисс (справа)

Ну а пока концерн Volkswagen медленно тонет, Герберт Дисс благополучно дожил до пенсии, связанное с ним финансовое бремя концерна подошло к концу, о чём сегодня сообщили многие немецкие СМИ — например, деловая газета Handelsblatt. Из неё мы узнали, что Оливер Блюме получал меньше денег, чем Герберт Дисс, потому что согласился на добровольное уменьшение своего оклада на величину от 5% в связи с тем, что концерн Volkswagen сейчас находится в режиме экономии, а в этом и следующем годах оклад Блюме будет уменьшен на 11%. Диссу, де-факто не имеющему больше никаких дел с Volkswagen, отказываться от части своих денег не было никакого смысла, он получал полный оклад.

После ухода из Volkswagen Герберт Дисс без дела не сидел, он занял руководящие посты в компаниях Infineon и Mobility House GmbH, а полученные от Volkswagen миллионы инвестирует в различные перспективные стартапы и собственный бизнес в Испании, где он купил отель, разводит скот и выращивает в промышленных масштабах груши. К слову, примерно тем же сейчас занимается бывший гендиректор Stellantis Карлос Таварес, уволенный с этой должности в конце прошлого года. Короче говоря, отставные топ-менеджеры держат себя в тонусе и приумножают накопленные богатства.

