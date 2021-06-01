Электрическое купе Honda Sports EV станет серийным и придёт на смену родстеру S660

В апреле компания Honda объявила о намерении полностью электрифицировать свою модельную линейку к 2040 году . В связи с этим шансы на появление новых бензиновых спорткаров Honda практически свелись к нулю (в конце прошлого года ходили слухи о возможном наследнике родстера S2000 ), а вот электрические будут почти наверняка и первенцем может стать серийная версия концепта Sports EV.

Купе Honda Sports EV дебютировало в статусе концепта в октябре 2017 года на Токийском автосалоне, его сделали на платформе заднеприводного электрического хэтчбека Honda e, который на тот момент ещё не был серийным. В 2019 году Honda намекнула, что на базе Honda e может появится целый выводок небольших стильных электромобилей, и теперь эти намерения подтверждаются: как сообщает японский портал Car Sensor, уже в следующем году Honda представит серийную версию Sports EV — новинка займёт в модельной линейке место уходящего бензинового родстера S660.

Honda S660 Modulo X

Напомним, что в марте этого года Honda объявила о выпуске прощальной версии S660, потому что спрос в Японии на этот нишевый спортивный кей-кар падает. Sports EV, кстати, тоже вполне может получить версию с открытым верхом или кузов типа тарга, но стилистика у него будет совсем другой, более мягкой, с элементами ретро. Под длинным капотом, вероятно, разместится дополнительный багажник. Габаритная длина концепта — 3950 мм.



Honda Sports EV

«Тележка» Honda e подразумевает единственный электромотор на задней оси мощностью 136 либо 154 л.с. — по-меркам спорткаров, прямо скажем, негусто, но для роли преемника модели S660 такая отдача сгодится, ведь родстер довольствуется всего 64 л.с. Действительно слабое звено Honda e — это литий-ионная батарея ёмкостью всего 35,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает максимум на 222 км по циклу WLTP.



Honda Sports EV

Скромный запас хода — одна из причин слабых продаж Honda e в Европе, которая встретила миловидный дизайн японского электрического хэтча на ура. Модель собрала массу восторженных отзывов в прессе, но покупают плохо: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано всего 4028 экземпляров, за первый квартал этого года — 491. Для сравнения скажем, что куда более пресный в плане дизайна, но более «долгоиграющий» Volkswagen ID.3 с января по март разошёлся в Европе тиражом 11 983 экземпляра.



Honda e

Впрочем, уже во второй половине текущего десятилетия Honda представит новую модульную платформу e:Architecture для электромобилей и она обещает быть более универсальной и конкурентоспособной.



Что до кей-каров, то им, вероятно, придётся довольствоваться скромными характеристиками Honda e, зато помимо купе будут и другие новинки. Одной из них может стать серийная версия концептуального пикапчика Tomo образца 2019 года.

Honda Tomo

Для нас электромобили Honda представляют исключительно умозрительный интерес: в конце этого года японская марка прекратит продажи автомобилей в России.

