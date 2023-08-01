Электропикап Alpha Wolf: мировая видеопремьера в стиле «Безумного Макса»

Предприятие под названием Alpha Motor Corporation основал в 2020 году американский дизайнер азиатского происхождения Эдвард Ли, прежде работавший в Lexus и Audi. Эдвард Ли занимает в Alpha пост гендиректора, он же автор самобытного неоклассического стиля будущих электромобилей Alpha. В период с 2020 по 2022 год Alpha Motor Corporation представила в виде компьютерных рендеров полноценный модельный ряд: купе Ace, кроссовер Jax, пикап Wolf, седан Saga, универсал Saga Estate, беспилотный шаттл Room, внедорожник Rex и ретромобиль Montage, причём некоторые модели были заявлены в нескольких модификациях.

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Пикап Wolf (название переводится на русский как «волк») должен стать первой серийной моделью Alpha, и он пока единственный получил физическое воплощение: в 2021 году макет «волка» демонстрировали в Лос-Анджелесе в Автомобильном музее Петерсена, а вчера состоялась мировая видеопремьера действующего прототипа — таким образом компания хочет показать, что она жива и что всё у неё идёт более-менее по плану. Тест-драйв якобы был публичным, участники сами водили прототип и пришли от него в восторг, но именно публики в опубликованном на YouTube видеоролике не видно, а видно мчащийся по пескам и буеракам штата Калифорния пыльный пикап Wolf — машина и антураж вызывают стойкие ассоциации с постапокалиптическими фильмами «Безумный Макс».



В ролике и в свежем пресс-релизе Alpha перечислены основные технические характеристики пикапа Wolf, но ничего не говорится о дате начала производства. Прежде сообщалось, что выпуск Wolf начнётся ориентировочно в 2025 году. Габаритная длина пикапа с однорядной кабиной — 4828 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1768 мм, колёсная база — 2780 мм, полезная длина кузова — 1828 мм. Кузов и кабина крепятся к простенькой лонжеронной раме, передняя подвеска — независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, задний мост — на рессорах, но его конструкцию из единственного рендера толком разглядеть невозможно.



Электрическая архитектура у пикапа — 400-вольтовая, ёмкость батареи — 65-85 кВт·ч в зависимости от модификации, запас хода на одной зарядке — не менее 275 миль (442 км). Предусмотрены одномоторная заднеприводная и духмоторная полноприводная версии, мощность каждого электромотора — 212 кВт (288 л.с.). Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,8 с (у какой именно версии, не указано), максимальная скорость — 201 км/ч. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1,3 т. Заметим, что на сайте компании, где ведётся приём предзаказов на Wolf, указаны немного другие характеристики. Ожидаемый диапазон цен — от 36 000 до 46 000 долларов.



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У пикапа Wolf будут также версии с полуторной и двухрядной кабинами — они называются Wolf+ и Superwolf соответственно и стоят дороже, но первым должен пойти в производство обычный Wolf. В оснащении заявлены качественная шумоизоляция и современные электронные ассистенты водителя. Салон выполнен в ретро-стиле, при этом управление всеми второстепенными функции, как у электромобилей Tesla, «зашито» в центральный мультимедийный экран.



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Увидим ли мы когда-нибудь серийный Wolf и другие модели Alpha, неизвестно — в этом и в прошлом годах случился настоящий падёж электромобильных стартапов, потому что инвестиционный климат в мире сейчас не очень благоприятный, денег на все светлые и оригинальные идеи не хватает.