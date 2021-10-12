Ford Equator Sport: дешёвая альтернатива Explorer получила укороченный кузов

Компания Ford стремительно расширяет ассортимент в Китае, пытаясь догнать по продажам лидеров крупнейшего рынка планеты. И без того богатую SUV-линейку «синего овала» скоро пополнит Equator Sport — укороченная версия совсем ещё свежего кроссовера Equator, дебютировавшего весной этого года.

За первое полугодие 2021-го Ford реализовал в так называемом Большом Китае (с учётом Гонконга и Тайваня) чуть больше 150 тысяч автомобилей (данные самой компании), тогда как Volkswagen и Toyota продают здесь свои машины миллионами. Сейчас Ford вкладывает огромные деньги в развитие своего китайского подразделения, безжалостно жертвуя при этом рынками поменьше: за последние два года Ford закрыл свои заводы в России (те, что выпускали легковые модели и кроссоверы), Бразилии и Индии.

Уже сейчас китайская SUV-линейка Ford богаче, чем на родине марки — в США, самой свежей новинкой стал кросс-лифтбек Ford Evos: его премьера прошла в сентябре и вызвала зависть за пределами Китая — уж больно интересной получилась машина. Ещё есть компактные кроссоверы Territory и Escape (старого и нового поколений), кросс-версии Фокуса (хэтчбек и универсал), электрический Mustang Mach-E, среднеразмерные Edge и Explorer, рамный Everest и, собственно, Equator.

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Ford Equator с колёсной базой 2865 мм и габаритной длиной 4905 мм дебютировал в марте этого года и на конец августа разошёлся в Китае тиражом около 8000 экземпляров. До сих пор нет официальных сведений относительно платформы этой модели: известно лишь, что кроссовер выпускает совместное предприятие Ford и JMC (Jiangling Motors Corporation) и что двигатель установлен под капотом Equator поперечно, а ведущие колёса только передние. Двигатель для этой модели предусмотрен только один — 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost (224 л.с., 360 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями).



Ford Equator

Equator предлагается с 5-, 6- либо 7-местным салоном и является, по сути, более бюджетной альтернативой кроссовера Explorer, который, напомним, в нынешнем поколении имеет продольное расположение силового агрегата и базовый задний привод. Стартовая цена на Equator сейчас составляет 169 800 юаней (1,9 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как за Explorer нужно отдать минимум 309 800 юаней (3,5 млн рублей).



Ford Equator Sport

Сегодня китайские СМИ распространили сертификационные снимки кроссовера Equator Sport, который будет не спортивной, а просто укороченной версией обычного Экватора: колёсная база уменьшена до 2726 мм, длина — до 4630 мм, высота — с 1755 до 1706 мм.



Ford Equator Sport

Equator Sport получил собственное выражение «лица» с более узкими фарами верхнего яруса и менее раздутым передним бампером, а на корме — другие задние фонари без пунктирной перемычки и бампер без торчащих из него выхлопных патрубков, но с фальшивыми сетками по краям.



Ford Equator Sport

Вместо 2,0-литрового двигателя Equator Sport получил менее мощный 1,5-литровый тубромотор на 170 л.с. Салон — строго 5-местный. Другой информации о новинке пока нет, официальная премьера наверняка состоится до конца года. Полагаем, в китайском модельной линейке Ford «коротыш» Equator Sport займёт место между Escape и китайской версией Edge, которая, напомним, сильно отличается от американской и предлагается в том числе с трёхрядным салоном.



Будет ли Ford продавать семейство Equator за пределами Китая (например, в Латинской Америке), пока неизвестно.

