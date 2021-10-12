Ford Equator Sport: дешёвая альтернатива Explorer получила укороченный кузов

За первое полугодие 2021-го Ford реализовал в так называемом Большом Китае (с учётом Гонконга и Тайваня) чуть больше 150 тысяч автомобилей (данные самой компании), тогда как Volkswagen и Toyota продают здесь свои машины миллионами. Сейчас Ford вкладывает огромные деньги в развитие своего китайского подразделения, безжалостно жертвуя при этом рынками поменьше: за последние два года Ford закрыл свои заводы в России (те, что выпускали легковые модели и кроссоверы), Бразилии и Индии.
Уже сейчас китайская SUV-линейка Ford богаче, чем на родине марки — в США, самой свежей новинкой стал кросс-лифтбек Ford Evos: его премьера прошла в сентябре и вызвала зависть за пределами Китая — уж больно интересной получилась машина. Ещё есть компактные кроссоверы Territory и Escape (старого и нового поколений), кросс-версии Фокуса (хэтчбек и универсал), электрический Mustang Mach-E, среднеразмерные Edge и Explorer, рамный Everest и, собственно, Equator.
Ford Equator с колёсной базой 2865 мм и габаритной длиной 4905 мм дебютировал в марте этого года и на конец августа разошёлся в Китае тиражом около 8000 экземпляров. До сих пор нет официальных сведений относительно платформы этой модели: известно лишь, что кроссовер выпускает совместное предприятие Ford и JMC (Jiangling Motors Corporation) и что двигатель установлен под капотом Equator поперечно, а ведущие колёса только передние. Двигатель для этой модели предусмотрен только один — 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost (224 л.с., 360 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями).
Equator предлагается с 5-, 6- либо 7-местным салоном и является, по сути, более бюджетной альтернативой кроссовера Explorer, который, напомним, в нынешнем поколении имеет продольное расположение силового агрегата и базовый задний привод. Стартовая цена на Equator сейчас составляет 169 800 юаней (1,9 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как за Explorer нужно отдать минимум 309 800 юаней (3,5 млн рублей).
Сегодня китайские СМИ распространили сертификационные снимки кроссовера Equator Sport, который будет не спортивной, а просто укороченной версией обычного Экватора: колёсная база уменьшена до 2726 мм, длина — до 4630 мм, высота — с 1755 до 1706 мм.
Equator Sport получил собственное выражение «лица» с более узкими фарами верхнего яруса и менее раздутым передним бампером, а на корме — другие задние фонари без пунктирной перемычки и бампер без торчащих из него выхлопных патрубков, но с фальшивыми сетками по краям.
Вместо 2,0-литрового двигателя Equator Sport получил менее мощный 1,5-литровый тубромотор на 170 л.с. Салон — строго 5-местный. Другой информации о новинке пока нет, официальная премьера наверняка состоится до конца года. Полагаем, в китайском модельной линейке Ford «коротыш» Equator Sport займёт место между Escape и китайской версией Edge, которая, напомним, сильно отличается от американской и предлагается в том числе с трёхрядным салоном.
Будет ли Ford продавать семейство Equator за пределами Китая (например, в Латинской Америке), пока неизвестно.
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