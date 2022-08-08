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  • Ford Focus и Fiesta покидают ещё один рынок: хот-хэтчи уходят в прошлое

Ford Focus и Fiesta покидают ещё один рынок: хот-хэтчи уходят в прошлое

08.08.2022 288 0 2

Для клиентов из Австралии были отправлены финальные партии Фокуса и Фиесты с прибавкой в виде литер ST. Ожидается, что они покинут модельный ряд бренда к концу текущего года.

 

Американская компания Ford постепенно отказывается от седанов и хэтчбеков, фокусируясь на самых прибыльных для марки сегментах – пикапах и кроссоверах. Теперь стало известно о том, что в скором времени хот-хэтчи разработки Ford Performance – Focus ST и Fiesta ST – покинут австралийский рынок. Отметим, обычные (не «заряженные») версии указанных моделей здесь не представлены, так что с их уходом местный модельный ряд не досчитается сразу двух «пятидверок».

На фото: Ford Fiesta ST

По словам генерального директора Ford Australia Эндрю Биркича, решение прекратить поставки двух «горячих» хэтчбеков было вызвано проблемами с их производством: речь идёт о нехватке полупроводников. Как отмечает Сarscoops, в ближайшее время местное подразделение собирается рассказать больше о «следующей эре линейки высокопроизводительных автомобилей».

В австралийском подразделении сообщили, что дилеры получат финальные партии Focus ST (40 экземпляров) и Fiesta ST (количество не обозначено), которые разойдутся по поклонникам указанных моделей. После этого хот-хэтчи покинут местный рынок, ожидается, что произойдёт ближе к концу 2022 года. При этом все владельцы указанных автомобилей смогут по-прежнему проходить техническое обслуживание у официальных дилеров, а также в стране не должно быть дефицита запасных деталей.

После ухода ST-версий Focus и Fiesta ассортимент Ford Performance в Австралии ограничится спорткаром Mustang и пикапом Ranger Raptor. Кроме того, здесь представлены три SUV – Puma, Escape и Everest, коммерческие автомобили Transit и Transit Custom, а также «обычный» грузовик Ranger (модель недавно пережила смену генерации, разработка новинки шла в местном подразделении Форд). В середине 2023 года местный модельный ряд будет расширен за счёт полноразмерного пикапа Ford F-150.

На фото: Ford Focus ST

Ford представил обновлённую Fiesta в сентябре 2021 года, а посвежевший Focus – месяцем позже, на рынок они вышли в 2022 году. При этом производитель постоянно сталкивался с трудностями из-за нехватки микрочипов. Ранее стало известно о том, что Ford Focus уйдёт из Европы, производство этого автомобиля будет завершено в 2025 году. Старосветские заводы компании модернизируют, чтобы впоследствии наладить здесь выпуск электромобилей.

Как отметили недавно в американском концерне, по плану, к концу 2023 года заводы Ford по всему миру должны выпустить уже 600 тыс. электромобилей, а к концу 2026-го этот показатель вырастет до 2 млн единиц. Отметим, до конца следующего года компания намерена произвести 270 тыс. кроссоверов Mustang Mach-E, 150 тыс. пикапов F-150 Lightning, 150 тыс. микроавтобусов E-Transit. Оставшиеся 30 тыс. машин придутся на новый среднеразмерный кроссовер марки, который предназначен для европейского рынка (пока что не рассекречено даже его имя).

Отметим, первый «зелёный» кроссовер Ford на европейском рынке чувствует себя сравнительно неплохо: за прошлый год дилеры реализовали в общей сложности 23 054 экземпляра, а за первую треть 2022 года показатель составил 7946 шт. Стоимость электрокара на одном из крупнейших рынков, в Германии, стартует с отметки 56 500 евро.

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