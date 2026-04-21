21.04.2026 96 0 0
Ford Mustang Dark Horse SC готов к выходу на рынок: объявлены мощность и цена

Компания Ford начала принимать заказы на оснащённое 5,2-литровым компрессорным V8 купе Ford Mustang Dark Horse SC, которое пришло на смену Mustang Shelby GT500. Поставки заказанных машин клиентам начнутся летом.

Премьера Ford Mustang Dark Horse SC (буквы SC расшифровываются как supercharged) состоялась в январе этого года. Напомним, что Dark Horse SC — это новая топ-версия среди дорожный Мустангов с традиционной компоновкой, она знаменует окончание или, как минимум, перерыв в сотрудничестве между компаниями Ford и Shelby American.

В семействе Мустангов нынешнего седьмого поколения (S650) версия Dark Horse SC займёт место между версиями Dark Horse и GTD. Версия Dark Horse оснащается атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote (507 л.с., 567 Нм), а версия GTD — компрессорным 5,2-литровым V8 Predator (826 л.с., 900 Нм).

Версия GTD стоит особняком в нынешнем семействе Мустангов: по сути это отдельная модель с уникальным шасси, разработанным в партнёрстве с канадской фирмой Multimatic, компоновкой Transaxle (мотор спереди, а коробка передач отнесена к задним колёсам) и сильно перекроенный по сравнению с другими Мустангами кузовом. Ну а версия Dark Horse SC — самая крутая из традиционных: коробка передач (7-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями) здесь пристыкована непосредственно к двигателю, а с задними колёсами её соединяет углепластиковый карданный вал, дифференциал усилен и снабжён собственным радиатором охлаждения.

Двигатель у Mustang Dark Horse SC — это тот же V8 Predator, что у Mustang GTD, но его отдача снижена до 806 л.с. и 895 Нм. Для сравнения скажем, что у последнего Mustang Shelby GT500 этот же двигатель выдавал 771 л.с. и 847 Нм.

Снаружи Dark Horse SC отличается от атмосферных «тёмных лошадок» более развитым аэродинамическим оперением. Подвеска Dark Horse SC имеет уникальные настройки, в «базе» есть адаптивные амортизаторы MagneRide и более жёсткие пружины, пересмотрены характеристики рулевого управления и геометрия задней подвески, установлены мощные дисковые тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади, колёса обуты в шины Pirelli P Zero R. Стоит стандартный Mustang Dark Horse SC в США от 108 485 долларов.

Ford Mustang Dark Horse SC в хардкорном исполнении Track Pack (синяя машина на фотографиях) стоит минимум 144 985 долларов. Огромная наценка берётся за набор уникальных комплектующих, делающих версию Track Pack более лёгкой и быстрой. На корме здесь установлено регулируемое антикрыло, а под ним находится вытянутый спойлер типа «утиный хвостик», повышающий эффективность антикрыла на 10%. Также в пакет входят облегчённые компоненты подвески (в том числе магниевая распорка стоек), собственные настройки амортизаторов MagneRide, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые колёса и более цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Из салона Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack убрано заднее сиденье, вместо стандартных передних кресел установлены спортивные от Recaro с интегральными подголовниками. Дополнительно можно приобрести расширенную отделку кузова карбоном. В целом версия Track Pack на 68 кг легче стандартного Mustang Dark Horse SC, а более развитое аэродинамическое оперение генерирует 281 кг прижимной нагрузки на скорости 290 км/ч.

Между тем компания Shelby American без официального сотрудничества с Ford не скучает и упражняется с «седьмым» Мустангом без каких-либо ограничений: представленное в январе купе Shelby GT350/TA за 219 995 долларов обещает ещё более высокий уровень производительности по сравнению с Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack.

Сама компания Ford тем временем готовит к премьере новый топовый Ford Mustang GTD Competition, уже успевший установить новый рекорд Нюрбургринга.

