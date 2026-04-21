Ford Mustang Dark Horse SC готов к выходу на рынок: объявлены мощность и цена

Премьера Ford Mustang Dark Horse SC (буквы SC расшифровываются как supercharged) состоялась в январе этого года. Напомним, что Dark Horse SC — это новая топ-версия среди дорожный Мустангов с традиционной компоновкой, она знаменует окончание или, как минимум, перерыв в сотрудничестве между компаниями Ford и Shelby American.

В семействе Мустангов нынешнего седьмого поколения (S650) версия Dark Horse SC займёт место между версиями Dark Horse и GTD. Версия Dark Horse оснащается атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote (507 л.с., 567 Нм), а версия GTD — компрессорным 5,2-литровым V8 Predator (826 л.с., 900 Нм).

Версия GTD стоит особняком в нынешнем семействе Мустангов: по сути это отдельная модель с уникальным шасси, разработанным в партнёрстве с канадской фирмой Multimatic, компоновкой Transaxle (мотор спереди, а коробка передач отнесена к задним колёсам) и сильно перекроенный по сравнению с другими Мустангами кузовом. Ну а версия Dark Horse SC — самая крутая из традиционных: коробка передач (7-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями) здесь пристыкована непосредственно к двигателю, а с задними колёсами её соединяет углепластиковый карданный вал, дифференциал усилен и снабжён собственным радиатором охлаждения.

Двигатель у Mustang Dark Horse SC — это тот же V8 Predator, что у Mustang GTD, но его отдача снижена до 806 л.с. и 895 Нм. Для сравнения скажем, что у последнего Mustang Shelby GT500 этот же двигатель выдавал 771 л.с. и 847 Нм.

Снаружи Dark Horse SC отличается от атмосферных «тёмных лошадок» более развитым аэродинамическим оперением. Подвеска Dark Horse SC имеет уникальные настройки, в «базе» есть адаптивные амортизаторы MagneRide и более жёсткие пружины, пересмотрены характеристики рулевого управления и геометрия задней подвески, установлены мощные дисковые тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади, колёса обуты в шины Pirelli P Zero R. Стоит стандартный Mustang Dark Horse SC в США от 108 485 долларов.

Ford Mustang Dark Horse SC в хардкорном исполнении Track Pack (синяя машина на фотографиях) стоит минимум 144 985 долларов. Огромная наценка берётся за набор уникальных комплектующих, делающих версию Track Pack более лёгкой и быстрой. На корме здесь установлено регулируемое антикрыло, а под ним находится вытянутый спойлер типа «утиный хвостик», повышающий эффективность антикрыла на 10%. Также в пакет входят облегчённые компоненты подвески (в том числе магниевая распорка стоек), собственные настройки амортизаторов MagneRide, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые колёса и более цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Из салона Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack убрано заднее сиденье, вместо стандартных передних кресел установлены спортивные от Recaro с интегральными подголовниками. Дополнительно можно приобрести расширенную отделку кузова карбоном. В целом версия Track Pack на 68 кг легче стандартного Mustang Dark Horse SC, а более развитое аэродинамическое оперение генерирует 281 кг прижимной нагрузки на скорости 290 км/ч.

Между тем компания Shelby American без официального сотрудничества с Ford не скучает и упражняется с «седьмым» Мустангом без каких-либо ограничений: представленное в январе купе Shelby GT350/TA за 219 995 долларов обещает ещё более высокий уровень производительности по сравнению с Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack.

Сама компания Ford тем временем готовит к премьере новый топовый Ford Mustang GTD Competition, уже успевший установить новый рекорд Нюрбургринга.

